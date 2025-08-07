L’acquisizione di Silvus Technologies garantisce a Motorola la leadership nel settore delle reti mobili ad hoc (MANET) e la proietta nel mercato dei droni e dei sistemi senza pilota

Motorola Solutions ha completato l’acquisizione di Silvus Technologies Holdings, apecialista globale nelle reti mobili ad-hoc mission-critical (MANET), con sede a Los Angeles, California.

Le potenzialità della tecnologia Silvus Technologies

La tecnologia MANET di Silvus Technologies è progettata per supportare le operazioni in prima linea negli ambienti più difficili e contesi, consentendo comunicazioni dati, video e voce altamente sicure senza la necessità di infrastrutture fisse. I loro dispositivi si integrano tra loro per creare reti estese, scalabili e autoriparanti che si adattano alla mobilità continua. Queste robuste reti mobili connettono persone, dispositivi e altri nodi a distanza e su vasta scala, e supportano senza soluzione di continuità tecnologie ad alta intensità di banda come video, sensori e droni.

Le tecnologie autonome, tra cui droni, veicoli e robot, vengono sempre più utilizzate per garantire una maggiore distanza di sicurezza tra i soldati e le potenziali minacce. La tecnologia di Silvus Technologies consente agli operatori umani di controllare questi sistemi in modo sicuro con una latenza estremamente bassa, contribuendo a salvare vite umane e a prendere decisioni tattiche più efficaci.

L’ampia gamma di clienti di Silvus include agenzie di difesa, produttori di sistemi autonomi, agenzie di intelligence, forze dell’ordine e imprese a livello globale. Motorola Solutions intende ampliare la portata di Silvus attraverso la sua presenza su scala globale e le relazioni di lunga data con clienti governativi e di sicurezza pubblica in tutto il mondo.

Dichiarazioni

“Le soluzioni evolute di Silvus Technologies per droni e sistemi senza pilota sono apprezzate negli ambienti di difesa più esigenti al mondo e offrono applicazioni fondamentali per la sicurezza delle frontiere e la sicurezza pubblica”, ha affermato Greg Brown, presidente e CEO di Motorola Solutions. “Le loro capacità sono un eccellente complemento alle nostre tecnologie radio mobili terrestri e video, e siamo pronti a offrirle a un numero sempre maggiore di clienti in tutto il mondo”.

“Abbiamo sempre avuto molta stima per la leadership di Motorola Solutions”, ha affermato Babak Daneshrad, PhD, CEO di Silvus Technologies. “Entrambe le nostre aziende sono guidate dall’innovazione che rende il mondo più sicuro. L’unione dei nostri team di ingegneria avanzata amplifica la nostra capacità di creare soluzioni più potenti per servire un numero maggiore di clienti a livello globale. Sono incredibilmente ottimista riguardo al futuro che ci aspetta con Motorola Solutions”.