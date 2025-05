IBM introduce per la prima volta l’AI generativa nell’app di Scuderia Ferrari HP e dà il via a funzionalità completamente nuove

IBM e Scuderia Ferrari HP presentano oggi un‘app mobile completamente ridisegnata, progettata per avvicinare più che mai i quasi 400 milioni appassionati tifosi alle auto, ai piloti e alle gare che amano.

Ora disponibile in inglese e, per la prima volta, in italiano, l’app include un nuovissimo Race Center e Racing Insights realizzati con IBM watsonx per un’esperienza più coinvolgente. Queste funzionalità basate sull’intelligenza artificiale mirano ad avvicinare ancora di più i fan alle attività della Scuderia Ferrari HP durante il weekend di gara e includono:

Riepilogo delle gare generato dall’intelligenza artificiale : riepilogo post-gara delle prestazioni del team della Scuderia, disponibile entro poche ore dalla conclusione di una competizione. Utilizzando gli LLM di watsonx, i complessi dati di gara del team vengono trasformati in narrazioni avvincenti che includono le riflessioni dei piloti e del team principal della Scuderia Ferrari HP.

: riepilogo post-gara delle prestazioni del team della Scuderia, disponibile entro poche ore dalla conclusione di una competizione. Utilizzando gli LLM di watsonx, i complessi dati di gara del team vengono trasformati in narrazioni avvincenti che includono le riflessioni dei piloti e del team principal della Scuderia Ferrari HP. Approfondimenti post-gara e visualizzazioni dei dati : immagini dinamiche, create dalle tecnologie di watsonx, che consentono ai fan di interagire e vedere i dati post-gara del pilota e dell’auto, tra cui telemetria, meteo, condizioni della pista, risultati della sessione, strategie delle auto e degli pneumatici.

: immagini dinamiche, create dalle tecnologie di watsonx, che consentono ai fan di interagire e vedere i dati post-gara del pilota e dell’auto, tra cui telemetria, meteo, condizioni della pista, risultati della sessione, strategie delle auto e degli pneumatici. Approfondimenti storici su piloti e team: analisi che fornisce ai fan confronti tra i momenti chiave della gara del 2025 e i traguardi delle gare passate della Scuderia Ferrari HP, inclusi quelli di auto, piloti e pista. Queste informazioni sono generate dai LLM su watsonx, tra cui IBM Granite, e sono incorporate nei riepiloghi delle gare generati dall’intelligenza artificiale e in altri contenuti di Scuderia Ferrari HP.

Oltre a Race Center, IBM e Scuderia Ferrari hanno presentato nuove funzionalità dell’app progettate per offrire ai fan esperienze personalizzate e interattive tutto l’anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Queste includono:

Messaggi dei fan : consente ai fan di inviare messaggi direttamente al team della Scuderia Ferrari HP e avere così la possibilità di essere presenti nelle comunicazioni del team, inclusi post sui social, blog del team e altro ancora.

: consente ai fan di inviare messaggi direttamente al team della Scuderia Ferrari HP e avere così la possibilità di essere presenti nelle comunicazioni del team, inclusi post sui social, blog del team e altro ancora. Sondaggi interattivi tra i fan : sondaggi giornalieri che offrono la possibilità ai fan di votare su una serie di argomenti relativi a Scuderia Ferrari HP, tra cui qualifiche, prestazioni in gara e momenti storici della loro squadra preferita.

: sondaggi giornalieri che offrono la possibilità ai fan di votare su una serie di argomenti relativi a Scuderia Ferrari HP, tra cui qualifiche, prestazioni in gara e momenti storici della loro squadra preferita. Gare iconiche: riassunti delle gare che evidenziano ai fan alcune delle vittorie più famose della Ferrari nel corso dei decenni.

IBM e Scuderia Ferrari continueranno a implementare nuove funzionalità nell’app per tutto il 2025 per rendere la stagione agonistica ancora più emozionante. Combinando i dati e le tecnologie di intelligenza artificiale con le grandi quantità di dati attuali e storici del team, IBM e la Scuderia Ferrari stanno lavorando per reinventare l’esperienza digitale dei fan in modi che approfondiscano la connessione tra i tifosi, i fan della F1 e la scuderia di F1 più famosa al mondo.

Scarica l’app ridisegnata, ora disponibile su dispositivi mobili, nell’App Store di Apple e nel Google Play Store.