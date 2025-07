Disponibile anche in Italia, la Bitget Wallet Card segna un nuovo passo verso l’integrazione tra Web3 e finanza tradizionale

Nel 2025 le criptovalute stanno uscendo dalla nicchia degli investimenti per entrare, concretamente, nella vita di tutti i giorni. In risposta a questa crescente domanda, Bitget Wallet, portafoglio crypto non-custodial concepito per rendere le crypto semplici e sicure per tutti e che conta oltre 80 milioni di utenti in tutto il mondo, fa un ulteriore passo verso la “democratizzazione” dei pagamenti collaborando con Mastercard e Immersve, società tech che aiuta le aziende a emettere carte di pagamento collegate a criptovalute proprio come con una normale carta di debito. Nasce Bitget Wallet Card, una carta crypto a zero commissioni che consente agli utenti di effettuare pagamenti direttamente dal proprio wallet digitale presso gli oltre 150 milioni di commercianti che accettano Mastercard a livello globale – Italia inclusa.

Il servizio consente la conversione in tempo reale da criptovalute a valuta fiat, nel pieno rispetto delle normative KYC e AML. La carta sarà accessibile tramite l’app Bitget Wallet, sia per acquisti online che nei punti vendita fisici.

Europa in prima linea: il rollout in 30 Paesi dello Spazio Economico Europeo

La prima ondata di utenti sarà attivata a partire dal 1° luglio, con un lancio su larga scala nel Regno Unito e in 30 Paesi dello Spazio Economico Europeo, tra cui Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Queste aree sono state selezionate per i quadri normativi maturi, l’elevata alfabetizzazione digitale e la forte familiarità con le carte crypto, che le rendono ideali per testare il product-

market fit. Secondo l’ultimo report di Bitget Wallet, il 37% degli utenti europei usa il proprio wallet per effettuare pagamenti, il che sottolinea una richiesta crescente di usare le crypto nella vita di tutti i giorni. Inoltre, le analisi di Bitget Wallet hanno rivelato che l’utente europeo medio possiede già due carte crypto, un dato che segnala una diffusa apertura all’innovazione nei pagamenti.

Bitget prevede un’ulteriore espansione nel terzo trimestre del 2025, con il lancio della carta in America Latina, Asia, Australia e Nuova Zelanda. La visione di lungo periodo è chiara: rendere la Bitget Wallet Card la carta crypto di riferimento a livello globale, capace di coniugare sicurezza, praticità e accessibilità.

I pagamenti in crypto: da nicchia a nuovo standard?

Secondo Bitget, il mercato dei pagamenti in criptovalute sta vivendo una fase di transizione, da strumento speculativo a mezzo di pagamento reale. «I pagamenti crypto dovrebbero essere semplici e sicuri come le transazioni tradizionali. Grazie a questa partnership, gli utenti di Bitget Wallet possono pagare con criptovalute ovunque siano accettate le carte Mastercard – ha dichiarato Jamie Elkaleh, CMO di Bitget Wallet – Stiamo assistendo a un’enorme domanda crypto nel mondo reale e questa collaborazione con Mastercard e Immersve fornisce l’infrastruttura per trasformare questa visione in realtà».

Secondo Hellosafe, il 13% degli italiani possiede criptovalute nel 2024, una crescita del 118% negli ultimi 5 anni. In più, secondo Chainalysis, l’Europa e’ la seconda più grande economia di criptovalute al mondo dopo il Nord America, avendo ricevuto $987,25 miliardi di valore on-chain tra luglio 2023 e giugno 2024, rappresentando il 21,7% del volume globale delle transazioni.

Trend e visione condivisi anche da Mastercard – che da tempo investe nell’integrazione tra mondo blockchain e sistemi di pagamento tradizionali – e Immersve.

«I portafogli digitali stanno rapidamente diventando onnipresenti come gli indirizzi e-mail. Noi di Mastercard ci impegniamo a collaborare con aziende innovative come Bitget Wallet e Immersve per rendere le transazioni crypto semplici, sicure e accessibili su larga scala” – ha affermato Scott Abrahams, vicepresidente esecutivo delle partnership globali di Mastercard – Si tratta di un passo fondamentale per avvicinare gli asset digitali all’utilità mainstream».

«Collaborare con team lungimiranti come Mastercard e Bitget Wallet è esattamente il modo in cui aumentiamo l’utilizzo delle crypto nel mondo reale” – continua Jerome Faury, CEO di Immersve – Stiamo colmando il divario tra il Web3 e la finanza tradizionale, consentendo agli utenti di spendere criptovalute con la stessa facilità con cui spendono fiat, su scala globale».

Incentivi e flessibilità per l’adozione su larga scala

Oltre alla semplicità d’uso e alla compatibilità globale, la nuova carta offre bonus transazionali, rendimenti sui saldi inattivi e premi una tantum al completamento della verifica dell’identità. I fondi vengono gestiti direttamente dal wallet, senza necessità di intermediari o processi complessi.

Un mercato in rapida evoluzione

Nel 2025, il pagamento in criptovalute non è più una provocazione, ma una realtà in espansione. Sempre più aziende e consumatori cercano soluzioni per utilizzare gli asset digitali in modo concreto, sia per acquisti online sia nei negozi fisici. La Bitget Wallet Card si inserisce in questo scenario come uno strumento chiave per accelerare l’adozione mainstream delle crypto, offrendo esperienze frictionless e immediate.