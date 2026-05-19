Acquisita l’azienda attiva nel tracciamento della posizione e nel monitoraggio della salute degli animali domestici

L’azienda tecnologica Bending Spoons ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Tractive, attiva nel tracciamento della posizione e nel monitoraggio della salute degli animali domestici, con sede in Austria. L’accordo deﬁnitivo di acquisizione era stato sottoscritto nel marzo 2026.

Michael Hurnaus, CEO e co-fondatore di Tractive, ha commentato in merito all’acquisizione: “Portare Tractive a diventare un punto di riferimento globale per la sicurezza degli animali domestici, nel corso di tredici anni, è stato un percorso straordinario. Ci eravamo posti l’obiettivo di dare serenità ai proprietari di animali, e abbiamo trasformato quella missione in un prodotto di cui si ﬁdano milioni di persone in tutto il mondo. Sono orgoglioso di tutto ciò che il team ha realizzato ed entusiasta di ciò che Tractive potrà diventare con Bending Spoons. La loro piattaforma globale e le loro capacità tecnologiche permetteranno a Tractive di restare all’avanguardia, combinando la nostra forte cultura europea dell’innovazione con la scala necessaria per raggiungere ancora più proprietari di animali in tutto il mondo.”

Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, ha dichiarato oggi: “Siamo colpiti da ciò che ha costruito il team di Tractive. L’azienda è già su una traiettoria solida, e siamo convinti che le competenze e le tecnologie proprietarie sviluppate in Bending Spoons accelereranno la crescita di Tractive. Il nostro impegno è investire in modo signiﬁcativo e con una visione di lungo periodo, ampliando le funzionalità dedicate alla salute e alla sicurezza, sviluppando dispositivi di nuova generazione e rendendo il prodotto accessibile a sempre più proprietari di animali.”

Tractive è il più recente prodotto di rilievo ad entrare a far parte di Bending Spoons. Nel gennaio 2026, Bending Spoons ha acquisito AOL, mentre l’acquisizione di Eventbrite da 500 milioni di dollari si è conclusa nel marzo 2026.