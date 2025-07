La gestione delle auto di cortesia Hyundai diventa digitale grazie a un progetto congiunto sviluppato con OCTO. Attraverso l’App “Never Stop Hyu”, il cliente accede a un servizio completamente tracciabile e senza carta

OCTO Telematics annuncia l’avvio di un importante progetto per la digitalizzazione della gestione delle auto di cortesia nella rete dei concessionari di Hyundai Italia. L’iniziativa nasce da una visione condivisa: rendere più efficiente e strutturata la gestione dei servizi post-vendita, integrando soluzioni digitali che ottimizzano le risorse operative e migliorano l’esperienza del cliente.

Il nuovo servizio risponde alla crescente esigenza del settore automotive di disporre di strumenti capaci di aumentare la tracciabilità, velocizzare le attività e garantire un controllo più accurato. Grazie alla piattaforma IoT proprietaria di OCTO, integrata con l’App “Never Stop Hyu” di Hyundai Italia, i dealer ufficiali del Brand possono gestire l’intero ciclo delle vetture di cortesia attraverso un sistema unico, intuitivo e completamente paperless.

La nuova digitalizzazione dei veicoli di cortesia della rete Hyundai

La gestione dei veicoli di cortesia della rete Hyundai viene digitalizzata attraverso un sistema che integra funzionalità avanzate, come la prenotazione semplificata, il monitoraggio dello stato del mezzo anche tramite immagini caricate da app e una dashboard web per la supervisione centralizzata. L’intero processo, dalla presa in carico alla riconsegna, risulta completamente tracciato, gestibile da remoto e documentato in tempo reale sia dall’utente che dal concessionario.

La soluzione consente inoltre la generazione automatica di report dettagliati, utili per l’analisi delle performance e il miglioramento continuo dei flussi di lavoro. Un beneficio concreto non solo per il cliente, che vive un’esperienza più fluida e autonoma, ma anche per i concessionari, che possono razionalizzare l’organizzazione interna e contenere i costi operativi.

OCTO si conferma come partner tecnologico di riferimento nel mondo della mobilità connessa, forte di un’infrastruttura basata su intelligenza artificiale, data analytics avanzata e la più grande banca dati telematica globale. Hyundai Italia, dal canto suo, prosegue nel percorso di innovazione dell’esperienza cliente, confermandosi come uno dei marchi più dinamici nel ripensare il valore del servizio al conducente.

L’iniziativa testimonia l’impegno congiunto di entrambe le aziende nel costruire il futuro della mobilità: connessa, trasparente, efficiente.