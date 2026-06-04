Natzka per Ferrari Competizioni GT combina dati, competenze e AI in un modello progettato per aiutare le imprese a tradurre le proprie informazioni in risultati tangibili

Natzka,ealtà svizzera specializzata in Agentic Decision Intelligence, diventa Official Partner di Ferrari Competizioni GT. La collaborazione con Ferrari si concentra in particolare su ambiti ad alta complessità operativa, come la manutenzione predittiva e la gestione di processi decisionali in contesti ad alte prestazioni.

“Per Natzka, lavorare al fianco di Ferrari Competizioni GT significa operare in uno degli ambienti più esigenti al mondo. È esattamente il core business di Natzka: aiutare le organizzazioni a mettere il processo decisionale al centro delle proprie operazioni combinando competenza umana, automazione e tecnologie predittive avanzate. Già in questa fase iniziale, la nostra collaborazione nella manutenzione predittiva ha confermato come heritage, ingegneria e ambizione possano coesistere senza compromessi. Le aziende che guideranno il prossimo decennio saranno quelle capaci di trasformare dati e decisioni in vantaggio competitivo”, ha dichiarato Matteo Emiliani, CEO di Natzka.

La piattaforma crea un ambiente condiviso in cui dati, KPI, modelli analitici ed esperienza umana vengono integrati all’interno di un digital twin dinamico dell’organizzazione. Il sistema è in grado di elaborare scenari, suggerire opzioni operative e valutare le possibili conseguenze di una determinata scelta.

“Per anni le imprese hanno investito per diventare data-driven, costruendo piattaforme, dashboard e sistemi di analisi sempre più sofisticati”, spiega Emiliani. “Oggi la sfida non è più raccogliere informazioni, ma fare in modo che quest’ultime possano tradursi in risultati tangibili”.

L’approccio adottato da Natzka si basa su un modello human-in-the-loop, nel quale l’intelligenza artificiale opera entro confini definiti dall’organizzazione: accelera processi e attività ricorrenti, mentre le valutazioni strategiche restano sotto supervisione umana. In questo modello l’AI può analizzare dati, suggerire scenari, supportare workflow e automatizzare alcune attività operative, ma le decisioni più critiche continuano a essere validate e governate dalle persone, che mantengono responsabilità e controllo del processo.

Una volta approvata una linea d’azione, il sistema ne coordina proattivamente anche l’esecuzione: può attivare workflow, assegnare attività, inviare notifiche, aggiornare i sistemi proprietari e mantenere una memoria strutturata dell’intero processo, dalla motivazione iniziale fino al risultato ottenuto.

“Il nostro obiettivo è creare un modello in cui persone, dati e intelligenza artificiale lavorino insieme per rendere le decisioni più rapide, coordinate e facilmente traducibili in azioni concrete – prosegue il CEO di Natzka -. L’intelligenza artificiale esprime il suo valore quando diventa uno strumento capace di supportare le persone e accompagnare le decisioni fino alla loro esecuzione.”