Quasi 18 milioni di utenti raggiunti, +8% di crescita della brand image e -13% di budget speso grazie a una strategia integrata data-driven

In un contesto media sempre più frammentato, l’omnicanalità consente di raggiungere gli utenti nei momenti più rilevanti, ottimizzando frequenza, copertura e investimenti. È quanto emerge dalla campagna sviluppata da BPER Banca, uno dei principali gruppi bancari italiani, con Webranking e attivata attraverso la piattaforma The Trade Desk: un progetto che ha coniugato copertura incrementale, ottimizzazione dei costi e impatto sul brand.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di promuovere l’offerta Cashback e il conto online a canone zero di BPER Banca, aumentando la notorietà della promozione e rafforzando la presenza del brand in aree geografiche strategiche.

La campagna è stata sviluppata da Webranking e attivata sulla piattaforma The Trade Desk attraverso un mix integrato di DOOH, Audio e Display, con l’obiettivo di intercettare gli utenti nei diversi momenti della loro giornata e nei differenti contesti di fruizione, lungo tutto il consumer journey.

In un contesto media sempre più frammentato, la strategia ha privilegiato una gestione qualitativa dei touchpoint, con l’obiettivo di intercettare gli utenti nei momenti di maggiore rilevanza senza aumentare la pressione pubblicitaria. L’orchestrazione dei canali ha consentito di costruire un percorso di comunicazione coerente, in cui ogni esposizione contribuisce alla costruzione del valore di marca.

La campagna ha raggiunto quasi 18 milioni di utenti unici, con un costo per utente pari a 0,03€. Il DOOH ha avuto un ruolo centrale nella fase di awareness, combinando circuiti urbani ad alta copertura con formati ad alto impatto in location strategiche, raggiungendo oltre 6 milioni di utenti.

Il canale audio ha amplificato l’impatto del messaggio, generando un incremento del +13% nella brand consideration, mentre il display è stato attivato con logiche di retargeting per aiutare a garantire continuità di comunicazione e accompagnare gli utenti lungo tutto il funnel, abilitando anche la misurazione delle interazioni.

Elemento chiave della strategia è stato il controllo della frequenza cross-channel, che ha permesso di migliorare l’esperienza utente e aiutare a generare reach incrementale. Grazie all’ottimizzazione delle esposizioni, il budget risparmiato è stato reinvestito in modo efficiente, contribuendo a una riduzione complessiva dei costi del 13% e a un aumento dell’efficacia della campagna.

I risultati sono stati certificati da una Brand Lift Study, che ha evidenziato un incremento complessivo del +4% nella brand consideration e un miglioramento dell’8% nella brand image.

“L’elemento distintivo di questo progetto è la capacità di trasformare l’omnicanalità da concetto tattico a leva strategica di crescita” – ha dichiarato Francesca Pizzi, Director of Client Services Italy di The Trade Desk. “Quando i dati vengono attivati in modo integrato lungo tutto il consumer journey, è possibile non solo aumentare la copertura, ma soprattutto generare reach incrementale di qualità e ottimizzare l’efficienza complessiva dell’investimento media.”

“In un panorama frammentato, la tecnologia di The Trade Desk è stata cruciale per abilitare una visione realmente omnicanale” – ha commentato Roberta Sanzani, Paid Media Director di Webranking. “Grazie ad un controllo olistico della frequenza che va dall’online al mondo fisico con il DOOH, abbiamo trasformato l’efficienza sui costi in reach incrementale, misurando il reale impatto dei singoli media sulle metriche di brand all’interno di una strategia globale.”