Wasabi conferma il proprio ruolo di partner ufficiale di cloud storage del Liverpool FC durante l’espansione internazionale del Club, contribuendo a rafforzarne la strategia globale dei contenuti digitali

Wasabi Technologies annuncia il rinnovo pluriennale della partnership con il Liverpool Football Club (LFC), consolidando ulteriormente il proprio ruolo di Official Cloud Storage Partner del club.

Grazie al rinnovo dell’accordo, Wasabi supporterà la prossima fase della strategia globale dei contenuti di LFC attraverso Wasabi AiR, il servizio di media storage intelligente, consentendo al club di operare con maggiore rapidità, scalare in modo più efficiente e offrire esperienze sempre più personalizzate ai tifosi di tutto il mondo.

La partnership consente a LFC di creare, archiviare, trovare e pubblicare contenuti più velocemente, contribuendo a fornire risultati rapidi su match e social media, e offrendo alla propria fanbase globale uno storytelling più ricco e dinamico.

LFC rappresenta un partner strategico per l’espansione internazionale di Wasabi, grazie a una visibilità del brand che contribuisce alla crescita della rete di partner e clienti nei mercati chiave: Europa, Asia e Nord America.

Una partnership strategica globale tra tecnologia, coinvolgimento dei tifosi, brand marketing e impatto sociale

Il rinnovo della collaborazione tra Wasabi e LFC integra infrastrutture tecnologiche, marketing globale, iniziative di fan engagement, visibilità a livello executive e programmi di outreach sul territorio.

Tra le principali iniziative previste figurano:

l’utilizzo, da parte di LFC, di Wasabi Hot Cloud Storage e Wasabi AiR per archiviare i dati del club e creare contenuti in tempo reale per i tifosi

campagne digitali e social co-branded

attivazioni durante le partite e opportunità di hospitality orientate allo sviluppo commerciale

eventi VIP e attività di thought leadership a livello executive

iniziative Red Hot Beats a favore della comunità

Attraverso tutti i canali della partnership, la collaborazione ha generato quasi 800 milioni di impression, contribuendo ad aumentare la visibilità di Wasabi durante la stagione 2024/25, culminata con la vittoria della Premier League da parte di LFC, e offrendo al brand un posizionamento distintivo nel settore del cloud storage. Questa visibilità si è tradotta in una crescita concreta delle performance del brand: l’awareness tra i decision maker tifosi di LFC nei mercati strategici di Wasabi è aumentata del 57% anno su anno, mentre la consideration tra i decision maker a conoscenza della partnership è cresciuta del 34%. Nel complesso, Wasabi ha esteso il proprio business a 16 regioni di storage nel mondo, collaborando con oltre 100.000 clienti e 18.000 partner di canale in 100 Paesi, con diversi exabyte di storage già distribuiti.

La partnership sta creando un forte legame emotivo con il pubblico, rafforzando la consideration tra i decision maker e offrendo a Wasabi una piattaforma di brand distintiva nel mercato del cloud storage.

Il Nord America è un mercato sempre più strategico per il calcio



Il rinnovo della partnership arriva in un momento in cui il Nord America è considerato uno dei mercati a più rapida crescita per il calcio a livello mondiale: oltre un quarto (27%) degli appassionati di sport negli Stati Uniti segue il calcio e il 77% di questi è già abbonato a una piattaforma di streaming per guardare 2-3 partite a settimana.

Il Paese ospiterà importanti competizioni internazionali e per club, confermando la propria capacità di creare momenti storici per i tifosi di calcio. L’aumento delle presenze negli stadi, la crescita dell’engagement digitale e i maggiori investimenti media stanno trasformando rapidamente il mercato.

Questo rinnovo arriva inoltre mentre LFC si conferma il club di Premier League con la fanbase a più rapida crescita negli Stati Uniti, con quasi 26 milioni di tifosi nel Paese. La capacità di sostenere questa crescita dipende dalla possibilità di offrire contenuti di alta qualità, sempre disponibili e distribuiti su piattaforme e fusi orari differenti. Le tecnologie cloud e le capacità di IA di Wasabi sono centrali in questo percorso, consentendo al club di espandere in modo efficiente il proprio motore globale di contenuti.

Kate Theobald, Commercial Director del Liverpool FC, commenta: “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership globale con Wasabi, la cui tecnologia aiuta LFC a connettersi con i tifosi di tutto il mondo in modi sempre nuovi e significativi. Wasabi è stata pioniera nel cloud storage e nel tagging basato sull’intelligenza artificiale, riconoscendo il potenziale impatto dell’innovazione tecnologica nel settore sportivo globale. Il suo supporto ci ha aiutato a estendere il brand LFC a nuovi segmenti di pubblico e comunità in tutto il mondo, rafforzando al contempo la nostra posizione di club lungimirante che abbraccia l’innovazione per migliorare l’esperienza dei tifosi. Questo rinnovo testimonia la solidità della collaborazione con Wasabi e siamo entusiasti di continuare a costruire insieme questo successo”.