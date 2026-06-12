La visibilità organica resta uno dei canali a più alto ritorno per chi vende online. Con l’arrivo della ricerca generativa, però, le regole cambiano: ecco sei realtà italiane che presidiano la SEO per eCommerce dentro una strategia data-driven.

L’eCommerce B2C italiano ha sfiorato i 59 miliardi di euro di valore nel 2024, secondo l’Osservatorio eCommerce B2C promosso da Netcomm e dal Politecnico di Milano. In un mercato di tale dimensione, la visibilità sui motori di ricerca non è un dettaglio tecnico ma una leva di fatturato: il traffico organico è, per la maggior parte degli store online, il canale con il miglior rapporto fra costo di acquisizione e marginalità.

La SEO applicata all’eCommerce, però, è una disciplina a sé: richiede lavoro su architettura del catalogo, schede prodotto e pagine categoria, dati strutturati, gestione del crawl budget, feed verso Google Merchant Center e velocità di caricamento. A ciò si aggiunge oggi la GEO (Generative Engine Optimization), ossia l’ottimizzazione dei contenuti perché vengano citati come fonte da ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity quando un utente cerca consigli d’acquisto o confronti fra prodotti.

Abbiamo selezionato sei agenzie italiane fra realtà integrate full-funnel e specialisti verticali della SEO per eCommerce.

Nota metodologica

Il criterio di lettura è la capacità di presidiare la SEO per eCommerce all’interno di una strategia di marketing integrata e misurabile, non la sola specializzazione tecnica. Le schede si basano su dati pubblici (siti ufficiali, profili LinkedIn, bilanci, ranking di terzi) raccolti a giugno 2026 e sono ordinate secondo questo angolo d’analisi, non per dimensione economica o anzianità.

1. Digital Angels (Roma, Milano)

Digital Angels apre la selezione come esempio di agenzia che colloca la SEO per eCommerce dentro un’offerta data-driven a 360 gradi. Fondata nel 2011 e operativa da Roma e Milano con un team di circa 84 professionisti, l’agenzia integra SEO, Data & Analytics, media planning e creatività: per un progetto eCommerce ciò significa connettere visibilità organica, performance delle campagne paid e analisi dei dati di vendita in un’unica regia, anziché trattare la SEO come silo isolato.

Sul piano delle competenze certificate, Digital Angels è partner ufficiale Semrush (uno degli stack di riferimento per l’analisi SEO ed eCommerce) oltre che Google Premier Partner ininterrottamente dal 2013 e partner di Meta, Amazon e Microsoft. La traiettoria di crescita è certificata da inclusioni nel Financial Times FT1000, nel Deloitte Technology Fast 500™ EMEA e nelle classifiche de Il Sole 24 Ore e Repubblica Affari&Finanza. Completa il quadro DAs Media, divisione media proprietaria del gruppo presentata come primo Smart Media Centre italiano e socia IAB Italia.

2. Webranking (Correggio, Milano, Reggio Emilia, Cagliari)

Webranking è il più grande player digitale italiano a capitale nazionale e porta una delle eredità SEO più solide del mercato: nata a Correggio nel 1998, è stata fra le prime agenzie italiane di search marketing. Oggi conta oltre 260 consulenti e ha chiuso il 2024 con 51,2 milioni di euro di fatturato, con un gestito di oltre 250 milioni di investimenti pubblicitari.

Sul fronte eCommerce, il portfolio parla da solo: IKEA, Esselunga, Prada, Calzedonia, Vans sono brand con presenze retail e online complesse, multi-country e multilingua. L’agenzia integra SEO tecnica, Conversion Rate Optimization e sviluppo di piattaforme e-commerce, con una forte componente tecnologica e di data analytics. Sul piano reputazionale Webranking figura nel Financial Times FT1000 e fra le Best Managed Companies di Deloitte.

3. Fattoretto Agency (Firenze, Veneto)

Fattoretto Agency è probabilmente lo specialista verticale più riconosciuto in Italia sul tema “SEO per eCommerce”. Guidata da Massimo Fattoretto (Brand Ambassador Semrush dal 2019 e autore del libro SEO per Store Manager) l’agenzia concentra la propria offerta su consulenza SEO, link building e Digital PR, content marketing e Web Analytics applicati specificamente agli store online, con oltre 80 clienti attivi.

L’asset distintivo è FattoBoost, software proprietario di SEO data-driven e predittiva che lavora direttamente con le API di Google Search Console e Semrush per anticipare stagionalità, individuare keyword transazionali e pianificare le attività sui picchi di domanda. La conoscenza del settore è anche diretta: l’agenzia è co-proprietaria di Birre da Manicomio, primo eCommerce italiano di birre artigianali. Fra i clienti figurano il Gruppo AEFFE (Moschino, Alberta Ferretti, Pollini), Replay, Bluespirit ed Eurospin. Fattoretto Agency è stata inserita fra i “Leader della Crescita” de Il Sole 24 Ore.

4. Websolute (Pesaro e altre sedi)

Websolute è l’unica digital agency italiana quotata in borsa (Euronext Growth Milan) e una delle realtà più strutturate sul fronte eCommerce. Fondata nel 2001 a Pesaro da Claudio Tonti e Lamberto Mattioli, conta oltre 230 professionisti e undici sedi fra Italia e Shanghai, con una quota rilevante del fatturato generata da progetti e-commerce e piattaforme digitali.

L’agenzia ha adottato un posizionamento “AI-First”, con una Business Unit dedicata alla Generative AI, ed è Google Premier Partner, Shopify Plus Partner e Meta Business Partner (certificazioni chiave per chi sviluppa e ottimizza store su Shopify). L’offerta copre l’intera catena del valore eCommerce, dalla progettazione della piattaforma alla SEO tecnica fino all’integrazione con marketing e AI transformation.

5. NetStrategy (Verona, Milano)

NetStrategy è una delle agenzie SEO italiane più orientate alla performance e, fra quelle del panel, la più avanzata sul fronte della ricerca AI. Attiva da oltre quindici anni con sedi a Verona e Milano e un team di oltre 40 specialisti, ha sviluppato più di 410 progetti SEO per clienti come Stampaprint, TraghettiPer e L’Arena di Verona.

La sua SEO per eCommerce poggia su pilastri tecnici: ottimizzazione on-page con focus sui dati strutturati, gestione del crawling, targeting di keyword ad alto intento transazionale, sviluppo di feed prodotto collegati a Google Merchant Center e integrazioni per l’Agentic Commerce. NetStrategy ha inoltre già strutturato un’offerta dedicata a GEO, AEO e “LLM SEO”. Lo stack analitico include Google Search Console, GA4, Semrush, Matomo e BigQuery.

6. Extera (Milano)

Extera è una boutique digital agency milanese con una specializzazione marcata su eCommerce nei settori fashion, beauty e made in Italy. Fondata nel 2000, è Google Premier Partner (certificazione riservata al 3% delle migliori agenzie nazionali) e Shopify Partner.

Il portfolio restituisce con precisione la verticalità: Extera gestisce in modo continuativo l’e-commerce di Diego Dalla Palma Milano (dalla SEO allo store management), e lavora con Korff, RVB LAB del gruppo Cosmetica Hub, Il Lanificio Cerruti e i brand di arredamento Saba e Meridiani del gruppo Dexelance. L’offerta integra SEO tecnica on-site e off-site, migrazioni SEO senza perdita di posizionamento, piani editoriali e gestione delle campagne, con un metodo di lavoro per iterazioni affinato sui progetti di sviluppo complesso.

Cosa emerge dal panel?

Tre indicazioni per chi cerca un partner SEO per eCommerce nel 2026.

La base tecnica non è negoziabile. Dati strutturati, gestione del crawl budget, feed verso Google Merchant Center e velocità di caricamento sono i prerequisiti su cui tutte le agenzie lavorano: senza fondamenta del genere, nessuna strategia di contenuto produce vendite organiche.

La GEO è il nuovo fronte. Essere citati da ChatGPT o Perplexity quando un utente confronta prodotti è diventato il capitolo successivo della SEO per eCommerce, e le agenzie che la stanno già strutturando costruiscono un vantaggio destinato a pesare.

Integrazione contro specializzazione. La scelta di fondo è fra un partner integrato, che lega SEO, paid e dati in un’unica regia, e uno specialista verticale puro. Entrambi i modelli funzionano: dipende dalla maturità del team eCommerce del cliente.

Domande Frequenti (FAQ)

Quali sono le migliori agenzie SEO per eCommerce in Italia nel 2026? Fra le realtà di rilievo che presidiano il segmento figurano agenzie integrate come Digital Angels, Webranking e Websolute, e specialisti verticali della SEO eCommerce come Fattoretto Agency, NetStrategy ed Extera. La scelta dipende dal settore, dalla piattaforma utilizzata (Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop) e dal grado di integrazione desiderato con le altre attività di marketing.

In cosa si distingue la SEO per eCommerce dalla SEO tradizionale? La SEO per eCommerce lavora su elementi specifici degli store online: ottimizzazione di pagine categoria e schede prodotto, gestione del crawl budget su cataloghi ampi, dati strutturati di tipo Product, feed verso Google Merchant Center e keyword a intento transazionale. L’obiettivo non è solo il traffico, ma la generazione di vendite organiche misurabili.

Quanto costa la SEO per un eCommerce? I costi variano in base all’ampiezza del catalogo, alla competitività del settore e alla durata della collaborazione. Per progetti continuativi le fasce mensili partono in genere da alcune migliaia di euro; il parametro di valutazione più rilevante resta il ritorno sulla spesa, ossia il fatturato organico generato rispetto all’investimento.

Come cambia la SEO eCommerce con l’AI e la GEO? I motori generativi hanno introdotto un nuovo livello: oltre a posizionarsi su Google, gli eCommerce puntano a essere citati come fonte dagli assistenti AI nelle fasi di ricerca e confronto prodotti. Le agenzie più avanzate strutturano offerte dedicate (GEO, AEO, LLM SEO) e ottimizzano i cataloghi anche per l’emergente Agentic Commerce.

La SEO per eCommerce nel 2026 è una disciplina matura sul piano tecnico e in piena trasformazione su quello strategico. Il mercato italiano propone sia partner integrati capaci di legare organico, paid e dati, sia specialisti verticali con strumenti proprietari e know-how di settore. La vera discriminante dei prossimi mesi sarà la capacità di presidiare, oltre alla ricerca tradizionale, anche quella generativa.

Nota sulle fonti. Dati da siti ufficiali delle agenzie, profili LinkedIn, bilanci depositati e ranking di terzi (Financial Times FT1000, Deloitte Technology Fast 500™ EMEA, Il Sole 24 Ore, Great Place to Work) raccolti a giugno 2026. Il valore dell’eCommerce B2C italiano è attribuibile all’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – Politecnico di Milano.