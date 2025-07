L’acquisizione di CyberArk segna l’ingresso di Palo Alto Networks nel settore dell’identity security, rafforzando la protezione dei dati e l’efficacia delle soluzioni di sicurezza per i clienti

Palo Alto Networks, specialista globale nella cybersecurity, e CyberArk, realtà specializzata sicurezza delle identità, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Palo Alto Networks acquisirà CyberArk. Secondo i termini dell’intesa gli azionisti di CyberArk riceveranno $45,00 in contanti e 2,2005 azioni ordinarie di Palo Alto Networks per ogni azione CyberArk. Ciò rappresenta un valore azionario di circa $25 miliardi per CyberArk e un premio del 26% rispetto alla media non influenzata di 10 giorni dei VWAP giornalieri di CyberArk al venerdì 25 luglio 2025.

Questa unione strategica segna l’ingresso formale di Palo Alto Networks nel settore della sicurezza delle identità, trasformandola in un pilastro fondamentale della strategia multi-piattaforma dell’azienda. La combinazione della leadership di lunga data di CyberArk nell’identity security e nella gestione degli accessi privilegiati (PAM) con le piattaforme di sicurezza complete alimentate dall’AI di Palo Alto Networks estenderà la protezione a tutte le tipologie di identità privilegiate, tra cui individui, macchine e la nuova ondata di agenti AI autonomi. CyberArk si sta già affermando come piattaforma di sicurezza delle identità, e Palo Alto Networks aiuterà ad accelerare questo percorso verso la platformization, ottimizzando il livello di sicurezza dei clienti.

La combinazione delle competenze di CyberArk e di Palo Alto Networks offrirà un portfolio di sicurezza completo e integrato

Identità e sicurezza stanno convergendo, evidenziando la necessità di una vera piattaforma di sicurezza delle identità. Proteggere le credenziali privilegiate sia per le identità umane che per quelle macchina – inclusi agenti AI e carichi di lavoro – è la sfida più critica per l’impresa moderna. L’integrazione della Identity Security Platform di CyberArk con Palo Alto Networks fornirà molti benefici fondamentali:

Accelera la strategia basata su piattaforma: la piattaforma combinata fornirà una soluzione unica e unificata progettata per eliminare pericolosi gap di sicurezza e semplificare le operazioni. Le funzionalità di CyberArk saranno profondamente integrate nelle piattaforme Strata e Cortex di Palo Alto Networks, sfruttando l’AI per fornire sicurezza consapevole dell’identità e risposta in tempo reale in tutta l’azienda.

Innova il mercato IAM tradizionale: questo accordo farà evolvere il mercato IAM legacy andando oltre l'igiene di base ed estendendo principi PAM robusti e security-first per garantire che il giusto livello di controllo dei privilegi sia applicato a ogni identità in tutta l'azienda, siano esse umane, macchina o agenti.

Protegge l'agentic AI: Quando le organizzazioni adottano l'agentic AI autonoma, implementano gli utenti privilegiati per eccellenza. La sicurezza delle identità è posizionata per diventare il framework essenziale per proteggere questo nuovo paradigma della forza lavoro enterprise. L'applicazione di principi di accesso "just-in-time" e del minimo privilegio garantisce che agli agenti AI vengano concesse solo le autorizzazioni di cui hanno bisogno, per il tempo necessario, fornendo la supervisione critica indispensabile per proteggere l'automazione basata su AI su larga scala.

Una volta conclusa, questa acquisizione unirà due leader della sicurezza con valori simili, culture forti e team di talento. La loro combinazione offrirà il portfolio di sicurezza più completo e integrato del settore, fornendo ai clienti un unico vendor di fiducia per le loro esigenze di protezione più critiche. Le due aziende insieme diventeranno il “cyber guardian” dei clienti, consentendo loro di concentrarsi sugli obiettivi di business principali e sull’adozione dell’AI, mentre verrà protetto il loro futuro digitale.

Dettagli della transazione

Secondo i termini dell’accordo, Palo Alto Networks intende acquisire CyberArk per $45,00 in contanti e 2,2005 azioni ordinarie di Palo Alto Networks per ogni azione CyberArk, il che rappresenta un premio del 26% rispetto alla media non influenzata di 10 giorni dei VWAP giornalieri di CyberArk al venerdì 25 luglio 2025¹. La transazione dovrebbe essere immediatamente accrescitiva per l’incremento dei ricavi e il margine lordo di Palo Alto Networks. Palo Alto Networks si aspetta inoltre che la transazione sia accrescitiva per il cash flow libero per azione nell’anno fiscale 2028, dopo il primo anno completo di realizzazione delle sinergie.

La transazione è stata approvata all’unanimità dai Consigli di Amministrazione di Palo Alto Networks e CyberArk, e si prevede che si concluda nel corso della seconda metà dell’anno fiscale 2026 di Palo Alto Networks, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle autorizzazioni normative e l’approvazione degli azionisti di CyberArk.

Consulenti

J.P. Morgan Securities LLC agisce come consulente finanziario per Palo Alto Networks; Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agisce come consulente legale e Arnold & Porter Kaye Scholer LLP agisce come consulente normativo. Qatalyst Partners agisce come consulente finanziario per CyberArk e Latham & Watkins LLP e Meitar Law Offices agiscono come consulenti legali.

Dichiarazioni da Palo Alto Networks e CyberArk

Nikesh Arora, President e CEO di Palo Alto Networks, ha dichiarato: “La nostra strategia di ingresso nel mercato è sempre stata quella di entrare in categorie nel loro punto di inflessione, e crediamo che quel momento per la sicurezza delle identità sia adesso. Questa strategia ha guidato la nostra evoluzione da azienda di next-gen firewall a leader della cybersecurity multi-piattaforma. Oggi, l’ascesa dell’AI e l’esplosione delle identità macchina hanno chiarito che il futuro della sicurezza deve essere realizzato sulla visione che ogni identità richiede il giusto livello di controlli dei privilegi, non “la fallacia dell’IAM”. CyberArk è il leader nell’identity security, con una tecnologia duratura e fondamentale che è essenziale per proteggere l’era dell’AI. Insieme, definiremo il prossimo capitolo della cybersecurity”.

Udi Mokady, Fondatore ed Executive Chairman di CyberArk, ha sottolineato: “Questo è un momento chiave nel percorso di CyberArk. Da subito, ci siamo prefissati di proteggere gli asset più critici del mondo, con una focalizzazione chiara su innovazione, fiducia e sicurezza. Unire le forze con Palo Alto Networks è un prossimo capitolo fondamentale, costruito su valori condivisi e un profondo impegno volto a risolvere le sfide più difficili legate alle identità. Insieme, offriremo un’esperienza impareggiabile attraverso identità umane e macchina, accesso privilegiato e innovazione basata su AI per proteggere ciò che verrà. Questa è più di una combinazione di tecnologie: è un’accelerazione della missione che abbiamo iniziato oltre due decenni fa. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato e profondamente grato a tutti coloro che hanno reso possibile raggiungere questo traguardo”.