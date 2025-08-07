Jeremiah Dewey guiderà la nuova divisione di consulenza in ambito cybersecurity di VISA, nata per offrire strategie di difesa proattiva ai clienti

Il panorama informatico è sempre più minaccioso e Visa, realtà globale specializzata in pagamenti digitali, offre ai propri clienti nuove opportunità per beneficiare della profonda esperienza dell’azienda nel campo della cybersecurity tramite servizi a valore aggiunto e soluzioni di gestione del rischio. Nell’ambito di questa strategia, Visa ha annunciato il lancio a livello globale della Visa Cybersecurity Advisory Practice, che fornisce ai clienti analisi del panorama dei rischi e insight utili per identificare, valutare e contrastare le minacce informatiche emergenti. L’azienda ha inoltre nominato Jeremiah Dewey, esperto di cybersecurity, nuovo responsabile globale dei prodotti cyber.

I servizi inclusi nella Visa Cybersecurity Advisory Practice

Negli ultimi cinque anni Visa ha investito 12 miliardi di dollari in tecnologia e infrastrutture, inclusi cybersicurezza e prevenzione delle frodi. I clienti di tutto il mondo stanno già iniziando a beneficiare delle competenze e delle soluzioni nate da questi investimenti. Nel suo nuovo incarico, Jeremiah Dewey guiderà lo sviluppo della suite di prodotti di cybersecurity di Visa e la realizzazione di partnership strategiche, assicurandosi che Visa risponda alle esigenze di sicurezza dei clienti. Dewey vanta oltre vent’anni di esperienza nella gestione della sicurezza, nell’incident response e nei servizi di consulenza per organizzazioni del settore privato ed enti governativi.

La nuova Cybersecurity Advisory Practice dedicata ai pagamenti si avvale della rete globale di Visa Consulting & Analytics’ (VCA), che include migliaia di consulenti, data scientist ed esperti di prodotto provenienti da tutto il mondo. VCA mette a disposizione una gamma di servizi per supportare i clienti nella definizione di una strategia di cybersecurity. Tra questi:

Payment Cybersecurity Institute — Programmi di formazione e sensibilizzazione per i dipendenti sulle best practice di cybersicurezza nei pagamenti

Programmi di formazione e sensibilizzazione per i dipendenti sulle best practice di cybersicurezza nei pagamenti Cybersecurity Maturity Assessments — Valutazione dei processi e dei percorsi di sicurezza per fornire raccomandazioni di miglioramento

Valutazione dei processi e dei percorsi di sicurezza per fornire raccomandazioni di miglioramento Enumeration Defense — Identificazione e blocco degli attacchi di enumerazione con supporto dedicato

Nell’ambito dell’impegno di VCA nell’offrire ai clienti un approccio completo alla cybersecurity è previsto il lancio di servizi aggiuntivi di threat intelligence, oltre a test e valutazioni di vulnerabilità.

Dichiarazioni

“Quando si tratta di cybersicurezza e prevenzione delle frodi, la rilevazione e la risposta proattiva sono elementi chiave”, ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia. “I nostri clienti – che vanno dai piccoli negozi locali alle grandi imprese – necessitano di risorse complete e scalabili, adattabili alle esigenze specifiche del loro business. Continuiamo a sviluppare soluzioni innovative che aiuteranno aziende di ogni dimensione a comprendere i propri rischi e a proteggersi dal punto di vista cyber”.

“La cybersecurity non è più considerata un centro di costo, ma una componente essenziale della strategia di crescita di qualsiasi impresa”, ha sottolineato Carl Rutstein, Global head of Advisory Services di Visa. “Grazie alla combinazione tra le più recenti innovazioni di intelligenza artificiale e le competenze del nostro team di consulting e analytics, continueremo a sviluppare soluzioni avanzate che aiuteranno i nostri clienti a rimanere competitivi in un contesto in cui le minacce sono in rapida evoluzione”.