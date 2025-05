L’offerta combinata potenzierà l’archiviazione per la conformità, sbloccando al contempo insight conversazionali provenienti da oltre 100 strumenti di collaborazione connessi negli ambienti di lavoro moderni

Proofpoint, uno deimaggiori leader nel settore della cybersecurity e della compliance, ha annunciato oggi l’acquisizione di Nuclei, società tecnologica statunitense specializzata nell’archiviazione per la conformità e nell’arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale per le comunicazioni negli ambienti di lavoro moderni.

Con questa acquisizione, Proofpoint potenzierà ulteriormente la sua offerta leader di mercato per la governance delle comunicazioni digitali (DCG), dotandola di capacità ineguagliabili per acquisire, conservare e analizzare le comunicazioni su piattaforme di collaborazione quali Microsoft Teams, Slack, Zoom, Webex, WhatsApp e RingCentral Voice. Inoltre, Proofpoint continuerà a supportare una perfetta integrazione con un’ampia gamma di piattaforme di archiviazione e governance dei dati, per garantire che i nostri connettori continuino a fornire interoperabilità affidabile e conforme nei diversi ambienti dei clienti.

“Questa acquisizione ci permette di accelerare la nostra missione di fornire la piattaforma di conformità delle comunicazioni digitali alimentata da intelligenza artificiale più avanzata e completa sul mercato, e siamo entusiasti di dare il benvenuto in Proofpoint al talentuoso team di Nuclei,” dichiara Harry Labana, senior vice president e general manager, DCG Business Unit di Proofpoint. “Combinando l’avanzata piattaforma di sicurezza incentrata sull’individuo di Proofpoint con la tecnologia pionieristica di Nuclei, possiamo fornire ai nostri clienti una compliance normativa ottimizzata, sbloccando al contempo preziosi insight dai dati conversazionali, cosa che rappresenterà un punto di svolta, in particolare per i settori altamente regolamentati.”

Che cosa permette alle aziende la piattaforma di Nuclei?

Acquisire e archiviare dati da centinaia di applicazioni : Nuclei si integra con oltre 100 applicazioni per acquisire e archiviare automaticamente messaggi, allegati e metadati da strumenti di collaborazione.

: Nuclei si integra con oltre 100 applicazioni per acquisire e archiviare automaticamente messaggi, allegati e metadati da strumenti di collaborazione. Consentire la trasformazione dell’AI con l’arricchimento dei dati tramite intelligenza artificiale : la piattaforma offre riconoscimento vocale in oltre 120 lingue, trascrizione in tempo reale, traduzione automatica e analisi video, permettendo alle organizzazioni di ricavare insight utili dai propri dati di comunicazione.

: la piattaforma offre riconoscimento vocale in oltre 120 lingue, trascrizione in tempo reale, traduzione automatica e analisi video, permettendo alle organizzazioni di ricavare insight utili dai propri dati di comunicazione. Integrarsi senza soluzione di continuità con le piattaforme di archiviazione esistenti : Nuclei supporta una perfetta integrazione con le principali piattaforme di archiviazione per la conformità, tra cui Proofpoint, Smarsh, Global Relay, Arctera e Microsoft Purview, garantendo che le aziende soddisfino i requisiti normativi.

: Nuclei supporta una perfetta integrazione con le principali piattaforme di archiviazione per la conformità, tra cui Proofpoint, Smarsh, Global Relay, Arctera e Microsoft Purview, garantendo che le aziende soddisfino i requisiti normativi. Ottenere vantaggi di scalabilità e sicurezza: sviluppata su un’architettura serverless che segue le best practice di Amazon Web Services, Nuclei pone l’accento su conformità in tempo reale e solide misure di sicurezza, inclusi audit di terze parti da parte di aziende come Vanta. Offre crittografia end-to-end per proteggere i dati in transito, crittografando il contenuto dal punto di acquisizione fino all’archiviazione.

La comunicazione umana è una potente fonte di insight, catturando pensieri, intenzioni e conoscenze condivise che possono guidare la comprensione del comportamento, l’automazione dei processi e l’identificazione dei rischi. Nuclei offre una piattaforma completa che consente di acquisire, archiviare e analizzare questi dati di comunicazione, consentendo alle organizzazioni di estrarre intelligence utile e fruibile, garantendo al tempo stesso conformità.

“In Nuclei, la nostra missione è democratizzare l’accesso ai dati più preziosi del mondo, trasformando le comunicazioni in ambiente di lavoro in informazioni strutturate, conformi e fruibili,” afferma Eric Franzen, CEO di Nuclei, Inc. “Questa visione ha alimentato la nostra innovazione da sempre. La partnership con Proofpoint ci consente di ampliare tale impatto aiutando le più grandi aziende del mondo ad aumentare la produttività su centinaia di piattaforme di collaborazione, rimanendo al passo con i crescenti requisiti normativi.”