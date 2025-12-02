Eventbrite firma un accordo definitivo per essere acquisita da Bending Spoons per accelerare la sua crescita. Gli azionisti di Eventbrite riceveranno 4,50 dollari per azione in denaro

Eventbrite, il principale marketplace globale per esperienze condivise, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da Bending Spoons, in una transazione interamente in denaro del valore di circa 500 milioni di dollari. L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni e autorizzazioni per la chiusura, incluse le approvazioni regolamentari e l’approvazione da parte degli azionisti di Eventbrite.

“Per due decenni, Eventbrite è stata in prima linea nell’economia delle esperienze, aiutando decine di milioni di persone a creare, scoprire e partecipare a eventi indimenticabili,” ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e Co-Fondatore di Bending Spoons. “Unirsi a Bending Spoons accelererà l’innovazione e rafforzerà gli strumenti e le risorse di Eventbrite per riunire ancora più persone attraverso esperienze dal vivo condivise per molti anni a venire. Da appassionati di lunga data, abbiamo identificato alcune opportunità che non vediamo l’ora di esplorare insieme al team di Eventbrite dopo la chiusura dell’operazione. Tra queste figurano lo sviluppo di una funzionalità di messaggistica dedicata, l’introduzione dell’IA per facilitare la creazione di eventi, il miglioramento della ricercabilità, e la creazione di un sistema per il mercato secondario dei biglietti. Siamo impegnati a investire in Eventbrite nel lungo periodo e speriamo di poterla aiutare a raggiungere nuovi traguardi.”

“Eventbrite ha contribuito a sbloccare qualcosa di profondamente umano: il bisogno di riunirsi, connettersi e costruire comunità attorno alle passioni che condividiamo. Ciò che è iniziato come un bisogno insoddisfatto – dare potere ai creator locali e ai leader delle comunità per riunire le persone – è diventato un movimento globale che ha modellato milioni di esperienze significative e ha aiutato gli spettatori a trovare la loro gente nei momenti che contano di più,” ha dichiarato Julia Hartz, Co-Fondatrice, Amministratrice Delegata e Presidente Esecutivo di Eventbrite. “Non c’è mai stato un momento più importante per riunire il mondo nella vita reale. Guardando avanti, trovo stimolanti la velocità, le risorse e la capacità innovativa di Bending Spoons per spingere Eventbrite nel suo prossimo capitolo di vita.”

Eventbrite sarebbe l’ultimo marchio globale di prestigio a entrare nel portafoglio di Bending Spoons. Il mese scorso, Bending Spoons ha annunciato un accordo definitivo per acquisire AOL, soggetto alle consuete condizioni e autorizzazioni per il closing. Si è recentemente conclusa anche l’acquisizione da 1,38 miliardi di dollari di Vimeo da parte di Bending Spoons.

Dettagli della transazione proposta per l’acquisizione di Eventbrite da parte di Bending Spoons

In base ai termini dell’accordo, gli azionisti di Eventbrite riceveranno 4,50 dollari in denaro per ogni azione di Eventbrite posseduta. Il prezzo per azione rappresenta un premio dell’82% rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni di Eventbrite degli ultimi 60 giorni alla chiusura del mercato il 28 novembre 2025.

La transazione proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Eventbrite, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni e autorizzazioni per il closing, incluse le approvazioni regolamentari richieste e l’approvazione da parte degli azionisti di Eventbrite. Al completamento dell’ operazione proposta, Eventbrite diventerà una società privata e le sue azioni di capitale non saranno più quotate in alcuna borsa valori.

Consulenti

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP è consulente legale e Allen & Company LLC è consulente finanziario di Eventbrite.

Simpson Thacher & Bartlett LLP è consulente legale e J.P. Morgan è consulente finanziario di Bending Spoons.

Sullivan & Cromwell LLP è stato consulente legale di Julia Hartz.