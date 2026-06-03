Aperte le candidature per l’edizione 2026 di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, la competizione dedicata a progetti, idee imprenditoriali e startup innovative che vogliono trasformare la ricerca e l’innovazione in impresa.

È aperta l’edizione 2026 di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, la Business Plan Competition che promuove la nascita di startup innovative nei territori piemontesi e valdostani. Giunta alla sua XXII edizione e promossa da I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, e 2i3T, Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino, la competizione si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), il più importante appuntamento italiano dedicato alle nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.

La competizione si articola in due fasi operative. La Fase I è il Concorso delle Idee, che premia le migliori idee imprenditoriali con servizi gratuiti di supporto e consulenza erogati dagli Incubatori di impresa, finalizzati alla stesura del Business Plan. I partecipanti potranno inoltre accedere a workshop tecnici e immersivi dedicati ai temi della neutralità climatica e della mobilità urbana sostenibile, promossi in collaborazione con Città di Torino e 5T, con il supporto tecnico-scientifico del Politecnico di Torino, nell’ambito dei progetti Living Lab ToMove e CTE NEXT 2.0 della Città di Torino.

Sarà inoltre possibile usufruire dei servizi gratuiti di orientamento e accompagnamento erogati dagli esperti di Invitalia, Partner Ufficiale del Premio Nazionale per l’Innovazione, per la presentazione delle domande di agevolazione dedicate alla creazione d’impresa.

Per partecipare alla Fase I c’è tempo fino al 16 giugno 2026, compilando la candidatura sul sito ufficiale del concorso www.startcup-piemonte-vda.it. I team che supereranno la fase di selezione saranno contattati direttamente dagli incubatori promotori per avviare il percorso di consulenza.

La Fase II, ovvero la Business Plan Competition, prenderà il via il 17 giugno e terminerà il 28 luglio 2026, dando accesso alla selezione finale e ai premi in denaro e servizi. Per partecipare è necessario presentare un Business Plan che descriva un progetto imprenditoriale innovativo tramite la piattaforma ufficiale del concorso.

È possibile partecipare a una sola o a entrambe le fasi, gratuitamente, presentando un’idea di impresa oppure un progetto imprenditoriale che, indipendentemente dallo stadio di sviluppo, siano frutto del lavoro di un singolo o di un gruppo di individui e finalizzati alla nascita di una startup innovativa.

Sono ammessi, individualmente o in gruppo, aspiranti imprenditori maggiorenni, universitari e strutturati di atenei e centri di ricerca (studenti universitari, laureati, dottorandi o PhD di ricerca, assegnisti o borsisti di ricerca, professori e ricercatori), oltre ai titolari di imprese costituite dopo il 1° ottobre 2025 oppure avviate operativamente da tale data.

Durante il processo di candidatura online, i proponenti dovranno individuare un Incubatore di riferimento, scegliendo tra I3P, 2i3T oppure le Pépinières d’Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin in caso di candidatura al Premio Valle d’Aosta.

Ad essere ammessi alla competizione sono idee e progetti imprenditoriali che fanno riferimento alle seguenti categorie di gara:

• Life Sciences , per prodotti e/o servizi innovativi finalizzati a migliorare la salute delle persone; • ICT , per prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione, dei nuovi media, della cybersecurity, del cloud computing e delle tecnologie AI/LLM; • Cleantech & Energy , per prodotti e/o servizi orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale e della gestione dell’energia; • Industrial , per prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale dal punto di vista tecnologico o di mercato; • Turismo e Industria Culturale e Creativa , per prodotti e/o servizi innovativi rivolti al settore turistico, culturale e creativo.

Il comitato organizzativo di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, composto dai due incubatori piemontesi, sottolinea come l’iniziativa continui a svolgere un ruolo di attivazione concreta delle idee imprenditoriali ad alto contenuto innovativo: “La competition si conferma uno strumento operativo per far emergere progettualità che nascono nei contesti accademici e di ricerca, accompagnandole in un percorso di validazione e sviluppo. Andiamo oltre la dimensione competitiva: Start Cup rappresenta un dispositivo di raccordo tra competenze scientifiche, mercato e territorio, contribuendo a rafforzare la capacità del sistema regionale di trasformare conoscenza in impresa. Il valore che riconosciamo è nella collaborazione tra attori diversi e nella valorizzazione delle competenze diffuse, elementi che rendono il processo di innovazione più strutturato e continuativo”.

Montepremi totale: oltre 60.000 euro

La fase finale della competizione si concluderà entro il 30 ottobre 2026 con l’evento di premiazione ospitato a Torino. I migliori progetti imprenditoriali partecipanti alla Business Plan Competition (Fase II) riceveranno premi e menzioni speciali attribuiti con il supporto di una Giuria composta da imprenditori, venture capitalist e business angel.

Grazie alla dotazione messa a disposizione dagli Enti Promotori e dai Sostenitori dell’edizione 2026, il montepremi complessivo sarà di oltre 60.000 euro, erogato in denaro e servizi offerti dai partner dell’iniziativa.

I tre vincitori assoluti riceveranno premi in denaro: 7.500 euro al primo classificato, 5.000 euro al secondo e 2.500 euro al terzo. Ai primi sei progetti sarà inoltre garantita la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione 2026 – che si svolgerà a Bari di giovedì 3 e venerdì 4 dicembre – con quota di iscrizione del valore di 1.000 euro versata dagli organizzatori della competizione.

Grazie al supporto di Sponsor e Partner interessati a contribuire concretamente allo sviluppo dell’innovazione, Start Cup Piemonte Valle d’Aosta prevede inoltre una serie di premi speciali:

• Il Premio Fondazione CRC di 10.000 euro, destinato al miglior progetto imprenditoriale che insedi l’impresa nella Provincia di Cuneo; • Il Premio Valle d’Aosta di 7.500 euro, destinato al miglior progetto imprenditoriale che insedi l’impresa nella Pépinière d’Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin; • Il Premio Città del Futuro e Sostenibilità, promosso da Fondazione LINKS, del valore complessivo di 7.500 euro sotto forma di credito spendibile in servizi tecnici destinati a massimo due progetti basati su tecnologie legate alla sostenibilità; • Tre premi “Tech for Climate & Mobility” in servizi, destinati a progetti imprenditoriali in tema di neutralità climatica e mobilità urbana smart e sostenibile, offerti nell’ambito dei progetti Living Lab ToMove e CTE NEXT 2.0 della Città di Torino; • Il Premio Ing. Domenico Appendino, offerto da Ame Ventures Srl di Milano, del valore complessivo di 10.000 euro in servizi di consulenza, destinato al miglior progetto nel settore Cleantech & Energy orientato alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento dell’efficienza energetica.

Sono previste inoltre quattro menzioni speciali: “Imprenditoria Femminile”, “Social Innovation”, “Open Innovation / Spin Off Industriali” e “Climate Change”.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento completo: https://www.startcup-piemonte-vda.it/