Aperta fino al 20 settembre la call for ideas rivolta a startup, ricercatori e studenti: in palio 10 mila euro e un percorso pilota nell’Agri Research & Teaching Center

Da oggi, fino al 20 settembre startup, ricercatori e studenti potranno presentare la propria candidatura al programma V.I.T.A. – Vision and Innovation for Technological Agriculture. Un’iniziativa di open innovation promossa dal Campus Bio-Medico e Mercedes-Benz Italia, nata con l’obiettivo di individuare e sviluppare progetti innovativi nei settori dell’agritech, del novel food, della sostenibilità ambientale e delle tecnologie applicate all’agricoltura. Un nuovo spazio di incontro tra ricerca, impresa e innovazione per trasformare le sfide dell’agricoltura sostenibile in soluzioni concrete. Al centro del programma ricerca applicata, agritech, IA e sostenibilità per sviluppare progetti pilota nell’Agri Research & Teaching Center. I candidati possono presentare il proprio progetto attraverso la piattaforma web dedicata, all’indirizzo: https://www.vitaopeninnovation.it/

V.I.T.A. nasce per trasformare le priorità scientifiche connesse alle grandi sfide globali in progetti pilota concreti, creando un ambiente di collaborazione tra università, startup, imprese, ricercatori e giovani innovatori. Il programma rappresenta un’evoluzione del modello tradizionale di innovazione aperta: non una semplice competizione tra idee, ma un percorso strutturato di co-progettazione che accompagnerà i team nella definizione di piani di sperimentazione realmente implementabili all’interno dell’Agri Research & Teaching Center, il nuovo hub agro-biotech del Campus Bio-Medico inaugurato lo scorso mese di maggio. Un complesso all’avanguardia che integra serre ad alta tecnologia, sistemi acquaponici e idroponici, laboratori sperimentali, fitotroni e impianti per la produzione sostenibile di energia. Un’infrastruttura concepita per ospitare attività di ricerca applicata e sperimentazione secondo l’approccio One Health, in cui salute umana, ambiente, innovazione e territorio diventano elementi di un unico ecosistema.

La call for ideas, aperta fino al 20 settembre 2026, è rivolta a team composti da due o tre persone, appartenenti al mondo della ricerca, dell’università e delle startup. I candidati saranno chiamati a presentare il proprio progetto corredato dai curriculum dei partecipanti e da una descrizione dell’idea progettuale. Una commissione di esperti selezionerà i team che accederanno al percorso di Open Innovation, che avrà luogo nell’autunno 2026.

I partecipanti lavoreranno su alcune delle principali sfide della ricerca applicata in ambito agroalimentare, tra cui la produzione di composti nutraceutici e piante officinali in ambiente controllato, l’impiego dell’intelligenza artificiale e della computer vision per il monitoraggio ambientale, i sistemi energetici integrati con il fotovoltaico e lo sviluppo di produzioni innovative ad alto valore aggiunto per il settore agroalimentare.

Il programma si articolerà in due giornate di lavoro, dedicate rispettivamente all’onboarding tecnico, alla conoscenza dell’Agri Research & Teaching Center e alla definizione dei primi piani di sperimentazione, seguite da una fase di sviluppo progettuale e da un evento finale durante il quale i team presenteranno le proprie proposte davanti a una giuria composta da esperti del Campus Bio-Medico, Mercedes-Benz Italia e rappresentanti del mondo della ricerca e dell’innovazione.

Per sostenere concretamente l’avvio e la realizzazione delle migliori idee, il programma prevede un contributo per la ricerca e lo sviluppo complessivo di 10 mila euro, oltre a percorsi di mentoring e alla possibilità di avviare collaborazioni con il Campus Bio-Medico per la realizzazione di progetti pilota. I team finalisti beneficeranno, inoltre, di una vetrina privilegiata attraverso i canali istituzionali dei partner.

Secondo Domenico Mastrolitto, Direttore Generale di Campus Bio-Medico SpA: “Con V.I.T.A. il nostro Agri Research & Teaching Center si prepara ad accogliere giovani talenti, ricercatori, startupper e imprenditori, creando un ecosistema in cui competenze scientifiche, innovazione e alta tecnologia possano incontrarsi e generare valore. L’hub agri-biotech si configura come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto: uno spazio di sperimentazione, contaminazione e crescita dedicato allo sviluppo di idee e soluzioni ad alto impatto. Attraverso questo contest, l’obiettivo è accelerare la nascita di progetti innovativi capaci di rispondere alle grandi sfide contemporanee legate alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità umana integrale e all’agricoltura del futuro. Il programma intende valorizzare concretamente il paradigma One Health, che ispira tutte le attività del Masterplan del Campus Bio-Medico, promuovendo un modello integrato in cui salute della persona, ambiente, tecnologia e sistemi produttivi dialogano in modo sinergico per generare impatto sociale, scientifico e ambientale”.

Il programma si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo del Social Green Masterplan, la visione strategica con cui il Campus Bio-Medico sta realizzando un ecosistema dedicato alla ricerca, alla formazione, alla sostenibilità e all’innovazione, favorendo la collaborazione tra mondo accademico, imprese e territorio. La partnership con Mercedes-Benz Italia rafforza questo percorso, creando un ponte tra eccellenza scientifica e innovazione industriale per generare soluzioni ad alto impatto ambientale e sociale.