L’iniziativa è rivolta alle eccellenze tech: startup e PMI innovative con focus su AI applicata a settori industriali e pronte a connettersi con il mondo delle grandi aziende, il prossimo 5 e 6 novembre in occasione di SMAU

SMAU Milano 2025 apre ufficialmente le porte all’innovazione “made in Lombardia” con il lancio di una nuova Call4Startup rivolta a startup e PMI innovative attive nel campo dell’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa, promossa da SMAU in collaborazione con la Direzione Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia, punta a selezionare le realtà più promettenti del territorio per accompagnarle in un percorso di valorizzazione e connessione con il mondo industriale nazionale e internazionale.

Le 20 realtà finaliste a SMAU Milano 2025

Le 20 realtà finaliste avranno accesso privilegiato a SMAU Milano 2025, in programma il prossimo 5 e 6 novembre, dove saranno protagoniste con uno spazio espositivo personalizzato, momenti di networking e matchmaking con aziende corporate, investitori e abilitatori dell’ecosistema dell’innovazione. La loro selezione avverrà in base al potenziale applicativo delle soluzioni di Intelligenza Artificiale in specifici ambiti industriali: ambiente, infrastrutture, costruzioni, turismo, salute e farmaceutico, manifatturiero, commercio, energia, trasporti e telecomunicazioni. L’obiettivo è individuare tecnologie in grado di offrire risposte concrete alle sfide produttive e tecnologiche delle imprese, generando impatti reali e misurabili.

“Nel 2024 Regione Lombardia è tornata protagonista a Smau dopo qualche anno di assenza – spiega Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca a Innovazione – e posso dire senza ombra di dubbio che è stata una felice intuizione. La nostra Regione è all’avanguardia nel campo dell’innovazione, quindi non poteva trascurare l’evento più importante del settore. Già lo scorso anno abbiamo deciso di puntare sull’Intelligenza Artificiale, ormai leva strategica per il nostro sistema produttivo. Abbiamo quindi potuto vedere come tantissime aziende abbiano sfruttato questa nuova tecnologia in un ambito ben specifico, portando soluzioni innovative interessanti e soprattutto molto concrete, come è nel nostro dna. Per questo nuovo anno, dunque, non abbiamo avuto dubbi, tornando a dare spazio alle startup innovative legate all’Intelligenza Artificiale. Abbiamo solo delimitato alcuni settori, con l’obiettivo di accompagnare le realtà più promettenti a Smau e favorire l’incontro con investitori, corporate, pubblica Amministrazione e partner internazionali. Rimango convinto che eventi come questo siano fondamentali per creare relazioni che aiutino a crescere. Regione Lombardia in questo processo non può certo stare alla finestra”.

Intelligenza Artificiale Imprese: soluzioni concrete per l’Innovazione

A fare da cornice al lancio ufficiale della Call4Startup è stato l’evento “Intelligenza Artificiale Imprese: soluzioni concrete per l’Innovazione”, tenutosi a Palazzo Lombardia, con la partecipazione di circa 100 startup lombarde con soluzioni di Intelligenza Artificiale già sviluppate e in uso, per ottimizzare i processi aziendali, migliorare l’esperienza cliente, potenziare la sicurezza informatica, abilitare nuove forme di autenticazione digitale, supportare il decision-making in ambito HR o, ancora, semplificare l’adozione di tecnologie avanzate in settori complessi come energia, finanza e manifattura.

Ad aprire i lavori Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia, e Pierantonio Macola, Presidente di SMAU, che ha commentato: “Insieme a Regione Lombardia lavoriamo per rafforzare la collaborazione tra startup, PMI, grandi aziende e istituzioni, riconoscendo come questa alleanza sia sempre più strategica per lo sviluppo economico e tecnologico del territorio. È proprio in questo contesto che nasce la Call4Startup per la prossima edizione di SMAU, per valorizzare soluzioni di Intelligenza Artificiale in grado di generare un impatto concreto sul tessuto produttivo. SMAU Milano rappresenta così il punto d’incontro ideale dove l’innovazione si traduce in opportunità concrete di crescita e collaborazione.”

In anteprima…

Un’occasione per ascoltare in anteprima contenuti, strumenti e opportunità di SMAU Milano e per confrontarsi con alcuni dei protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione: Antonio Curci, Global Director AmplifonX, Maria Chiara Vola, Head of AI Lab Bludigit Gruppo Italgas, Silvia Eleonora Campioni, Chief Innovation Officer Lactalis Italia, e Silvia Celani, Head of Innovation Open Fiber.

Le testimonianze delle corporate hanno sottolineato il valore della collaborazione con le startup e il ruolo abilitante dell’AI nei percorsi di trasformazione digitale. Come ha evidenziato Silvia Eleonora Campioni di Lactalis Italia: “La cultura dell’innovazione è un pre-requisito che facilita l’approccio e la conoscenza dell’AI. Aiuta a superare insieme la paura che tutti i cambiamenti comportano sviluppando le necessarie competenze interne. La sfida è culturale e di mindset prima ancora che tecnologica, altrimenti anche mettendo a disposizione gli strumenti non ci sarà l’adozione sufficiente per generare impatto su produttività e competitività.”

Una visione condivisa anche da Silvia Celani di Open Fiber, che ha sottolineato: “La missione di Open Fiber non è solo infrastrutturare il Paese con una rete interamente in fibra ottica, ma garantire un’innovazione open, accessibile e sostenibile. Lavoriamo con tutti gli attori dell’ecosistema – startup, università e centri di ricerca – per sviluppare progettualità e piattaforme digitali innovative capaci di trasformare digitalmente borghi e città e offrire nuovi servizi a valore aggiunto utili a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità delle imprese.”