Il Gruppo Lutech investe in una nuova sede per rafforzare la presenza nel cuore dell’innovazione toscana

In cuore alla trasformazione digitale in atto in Italia grazie all’Intelligenza Artificiale, il Gruppo Lutech consolida la propria crescita a livello nazionale e internazionale scegliendo Firenze come nuova sede strategica. Con l’inaugurazione degli uffici alla presenza della Regione Toscana e del Comune di Firenze, Lutech conferma la volontà di investire nel territorio, rafforzando il legame con le istituzioni locali e puntando su talenti, competenze e innovazione.

L’apertura della sede fiorentina rappresenta un passo significativo all’interno del piano di crescita del Gruppo. Con questo nuovo spazio, la città di Firenze si conferma per Lutech un polo strategico per l’innovazione e la collaborazione con il territorio.

La crescita e la nuova sede

Lutech contribuisce alla digitalizzazione di numerose realtà istituzionali e aziendali con impatto nella Regione e in Italia, come Alia Servizi Ambientali, Autostrade per l’Italia, Regione Toscana e Findomestic. La nuova sede è destinata a diventare un punto di riferimento per l’innovazione digitale a livello locale e internazionale. Lutech mira a potenziare la propria presenza sul territorio grazie a programmi di assunzione e formazione mirati, in sinergia con le università e le istituzioni locali.

La nuova sede è progettata per rispondere ai più alti standard di sostenibilità e benessere. Sarà anche un punto di riferimento per lo scambio di idee, il rafforzamento delle competenze digitali e la creazione di opportunità per i giovani talenti del territorio.

L’inaugurazione e la collaborazione con le istituzioni

Alla cerimonia di inaugurazione sono state presenti le istituzioni, tra cui Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana e Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo Economico della città di Firenze.

“L’inaugurazione della nuova sede di Firenze rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo Lutech, a conferma del nostro impegno costante verso l’innovazione e la trasformazione digitale. Firenze è per noi un territorio strategico, ricco di competenze, cultura tecnologica e dialogo con le istituzioni e il mondo accademico”, ha dichiarato Giuseppe Di Franco, Amministratore Delegato del Gruppo Lutech. “I nuovi uffici di Firenze si caratterizzano per un’apertura alla collaborazione con aziende, università e scuole, il mondo scientifico, startup e Istituzioni della città volta a stimolare l’innovazione e la crescita delle nostre persone. Con questo nuovo spazio intendiamo rafforzare la nostra presenza locale e continuare a costruire relazioni solide e durature con clienti, partner e talenti del territorio, contribuendo allo sviluppo digitale dell’intero ecosistema toscano e nazionale.”

“Quando un’azienda come Lutech sceglie Firenze, lancia un segnale chiaro: la Toscana non è solo terra di bellezza e storia, ma anche di futuro e visione. Qui l’innovazione trova terreno fertile, in un ecosistema dove le idee prendono forma e i talenti possono immaginare e costruire il proprio futuro. Questo investimento rappresenta un vero e proprio patto con il territorio: un gesto di fiducia che valorizza le nostre competenze, la ricerca e la sinergia tra pubblico e privato.” – ha dichiarato Eugenio Giani, Presidente di Regione Toscana.

“Quando un’azienda sceglie la nostra città è sempre una buona notizia – dice l’Assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – in questo caso a maggior ragione, dal momento che l’investimento riguarda settori come l’innovazione e la trasformazione digitale, confermando Firenze come territorio fertile e accogliente per realtà che pongono come motore della propria crescita la ricerca e lo sviluppo tecnologico”.