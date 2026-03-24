La business unit è dedicata al segmento delle aziende e si focalizza sulla sicurezza dell’AI di livello enterprise. La nuova identità riflette l’evoluzione di Trend Micro come leader nell’intelligenza artificiale

Trend Micro annuncia che TrendAI è il nome ufficiale della business unit dedicata al segmento enterprise. La nuova identità riflette l’evoluzione dell’AI come nuova infrastruttura per le organizzazioni e sottolinea l’impegno dell’azienda nel risolvere le sfide di sicurezza del mondo reale, gestendo il rischio informatico come la principale priorità aziendale.Le organizzazioni riprogettano le operazioni attorno all’intelligenza artificiale, ai sistemi autonomi e a processi decisionali basati sui dati e anche la sicurezza deve evolversi. La superficie di attacco si espande e TrendAI™ protegge infrastruttura e applicazioni per assicurare la governance dei sistemi basati sull’intelligenza artificiale e il controllo su come questi si connettono all’architettura enterprise e prendono decisioni.

L’approccio di TrendAI alla sicurezza dell’intelligenza artificiale si basa su quattro principi fondamentali: ottenere visibilità sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, riconoscere che sistemi e agenti interagiscono nei diversi ambienti, comprendere il contesto e l’intento dietro le interazioni, applicare policy e controllo sull’utilizzo e sulle azioni degli agenti, e introdurre la supervisione umana nei punti decisionali critici.

“TrendAI riflette la nostra convinzione che la sicurezza debba evolversi con la stessa rapidità della tecnologia che protegge. Le aziende ridisegnano le loro operazioni attorno all’intelligenza artificiale, ai dati e all’automazione. Il ruolo di TrendAI è garantire che possano farlo con fiducia, controllo e resilienza integrati fin dall’inizio.” Dichiara Eva Chen, CEO di Trend Micro.

La creazione di TrendAI segna il completamento della trasformazione da un portfolio di prodotti di sicurezza leader del settore a una piattaforma unificata di cybersecurity di livello enterprise, basata sull’intelligenza artificiale: TrendAI Vision One™. La piattaforma è già riconosciuta come leader nel rilevamento delle minacce cloud, endpoint e di rete da parte di società di analisi come Gartner, IDC e Forrester. Il nuovo brand sottolinea che TrendAI crea e fornisce soluzioni di sicurezza basate sull’intelligenza artificiale, che consentono alle organizzazioni moderne di gestire il rischio informatico, superando la semplice protezione dell’infrastruttura con l’obiettivo di governare i sistemi e le decisioni basati sull’intelligenza artificiale.

“TrendAI è un modo completamente nuovo di affrontare la sicurezza informatica. I sistemi di intelligenza artificiale hanno sempre più responsabilità e la security deve evolversi da una semplice strategia di reazione a una serie di tattiche mirate alla comprensione delle interazioni e alla governance delle azioni delle macchine. TrendAI è pensata per soddisfare il modo in cui le aziende operano oggi e combina decenni di intelligence sulle minacce con l’esperienza del mondo reale, per aiutare le organizzazioni a ridurre i rischi, muoversi più velocemente e operare in sicurezza alla velocità delle macchine.” Dichiara Rachel Jin, CPBO and Head of TrendAI.

TrendAI introduce e migliora alcune iniziative strategiche: