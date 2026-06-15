Cyber-attacchi (40%), impatti dell’Intelligenza Artificiale (27%) e tensioni geopolitiche (25%) sono i rischi principali per le imprese a livello globale

BDO ha pubblicato i dati relativi all’indagine Global Risk Landscape 2026, svolta su un campione di 500 C-level in tutto il mondo per indagare lo sviluppo della percezione dei fattori di rischio per le aziende a livello globale con un focus particolare sui Cyber attacchi.

Il risk management nell’attuale quadro internazionale

Secondo la ricerca, 8 intervistati su 10 ritengono che l’attuale scenario globale,

caratterizzato da un’incertezza ormai diventata un fattore strutturale, venga definito dai

fattori di crisi come mai prima d’ora. Tuttavia, ben il 52% dei business leader fatica a

identificare i segnali di rischio più significativi rispetto al “rumore di fondo”, mentre il

55% afferma che le pressioni operative a breve termine risultano più importanti rispetto

alla gestione dei rischi nel lungo periodo.

In questo contesto, il 68% del campione afferma che la velocità con cui le crisi stanno

impattando le aziende sta accelerando (era il 54% nel 2025), quindi il costo di

mantenere un approccio eccessivamente prudente nella gestione dei rischi non riguarda

più solo il timore di perdere occasioni di business, ma diventa una questione di

sopravvivenza nel mercato. Nonostante questo, solo il 9% dei rispondenti dichiara di

avere un approccio “molto proattivo” al risk management, ma, al contempo, risultano

in aumento le aziende che si dicono disposte a gestire attivamente le fonti di rischio

quando necessario (sono il 36% nel 2026 rispetto al 26% dello scorso anno).

“Nell’attuale situazione globale, le aziende non possono più limitarsi a rimanere in

disparte e aspettare che le condizioni migliorino: devono essere pronte ad agire con

decisione e ad assumersi rischi calcolati, anche quando il percorso da seguire non è

chiaro,” commenta Stefano Minini, Partner Risk & Advisory Services di BDO. “Il report

ha evidenziato che l’83% dei manager riconosce che le fonti di rischio stanno diventando

sempre più interconnesse e complesse: diventa quindi fondamentale per le

organizzazioni superare l’impostazione a “silos aziendali” e adottare una responsabilità

del rischio condivisa e trasversale, che permetta di prendere decisioni più agili e

consapevoli.”

Le maggiori fonti di rischio a livello globale

Andando ad analizzare le diverse fonti di incertezza per le imprese, al primo posto si

trovano i rischi legati ai Cyber attacchi, citati dal 40% del campione, in netto aumento

rispetto al 23% del 2025. Nonostante le organizzazioni stiano aumentando i loro

investimenti nella sicurezza informatica, il numero di attacchi settimanali sta

progressivamente crescendo, tanto che il 23% dei manager afferma che la propria

azienda non sta ancora investendo una cifra sufficientemente adeguata alla protezione

delle infrastrutture informatiche. Tra le misure di contrasto maggiormente prese in

ambito cybersecurity figurano un miglioramento dei piani di risposta agli attacchi

(indicato dal 60% dei C-level), investimenti in formazione (52%) e l’adozione

dell’Intelligenza Artificiale per una gestione proattiva del rischio informatico (50%).

“I dati del Global Risk Landscape 2026 confermano una tendenza che osserviamo

direttamente con i nostri clienti: la cybersecurity viene ancora troppo spesso trattata

come una funzione di controllo anziché come abilitatore strategico. Solo il 10% delle

organizzazioni coinvolge i team cyber già nella fase di ideazione delle trasformazioni

aziendali, un dato che spiega, almeno in parte, perché i cyber attacchi siano tornati al

primo posto tra i rischi per cui le imprese si sentono meno preparate, nonostante gli

investimenti crescenti. La vera sfida, anche in Italia, in un contesto in cui gli attacchi

globali sono cresciuti del 58% tra il 2023 e il 2025, è culturale e organizzativa. Le

aziende che integrano la prospettiva cyber fin dal momento in cui si definisce la

strategia, ad esempio su progetti di revisione correlati a compliance NIS2 o

trasformazioni legate all’adozione dell’AI, riducono l’esposizione al rischio e costruiscono

una resilienza che diventa vantaggio competitivo,” dichiara Michele Cogo, Director

Cybersecurity & Digital Forensics di BDO.

Al secondo posto si posizionano i rischi legati all’IA, indicati dal 27% degli intervistati:

le criticità non derivano tanto dalla tecnologia stessa, ma dagli impatti operativi che

potrebbero evidenziare alcune debolezze già presenti, mentre la corsa all’integrazione

dell’IA rischia di nascondere crescenti lacune nella governance. Secondo il report, le

maggiori criticità legate all’Intelligenza Artificiale ed evidenziate dal campione

comprendono la data privacy (indicata dal 61% degli intervistati), le sfide poste dalla

compliance regolativa (dal 51%) e la sicurezza delle reti informatiche (dal 50%).

Scendendo in terza posizione troviamo l’attuale incertezza geopolitica, citata da un

manager su 4. Questa tipologia di rischi sta diventando sempre più imprevedibile e

volatile e risulta trasversale agli altri tipi di criticità, amplificando le vulnerabilità legate

alla supply chain, agli aspetti regolatori e alla difesa dagli attacchi informatici.

In quarta e quinta posizione si collocano le problematiche connesse alla catena di

approvvigionamento e al rispetto delle richieste normative: entrambe sono al 24%, in

discesa rispetto allo scorso anno. Seguono infine i timori di una recessione economica,

indicata dal 22% del campione, in netta crescita rispetto al 10% del 2025.

Infine, il focus sui manager di aziende europee presenti nel campione del Global Risk

Landscape di BDO fa emergere che, nei prossimi 18 mesi, i maggiori rischi vengono visti

provenire dalla frammentazione delle catene di approvvigionamento, dalle divergenze

fra le regolamentazioni e dalle minacce geopolitiche informatiche.