L’infrastruttura implementata garantisce la visibilità centralizzata su endpoint, rete e ambienti distribuiti, inclusi gli scenari di smart working

Nel mondo della distribuzione scolastica, con picchi operativi concentrati in poche settimane, migliaia di punti vendita che devono essere serviti puntualmente e milioni di dati sensibili gestiti ogni giorno, la sicurezza informatica non è più solo una funzione tecnica: è ciò che garantisce continuità, fiducia e operatività. È in questo scenario che TXT, punto di riferimento per la distribuzione di libri scolastici, ha scelto di rafforzare la propria infrastruttura digitale insieme a ReeVo e Best Tool, costruendo un modello avanzato di sicurezza distribuita.

Nata come realtà locale nel territorio di Ferrara, TXT è oggi il più grande distributore di libri scolastici in Italia, un player in grado di gestire oltre 700.000 ordini e-commerce, servire più di 3.000 punti vendita della GDO e oltre 1.500 librerie indipendenti. Una crescita che ha ampliato significativamente il perimetro digitale e, con esso, le esigenze di protezione dei dati, integrità dei flussi e continuità del servizio, soprattutto in momenti critici come l’avvio dell’anno scolastico.

La risposta a queste esigenze si è concretizzata in un’architettura di sicurezza multilivello, progettata con il contributo di Best Tool e ReeVo. Best Tool ha guidato le attività di assessment, definizione dell’architettura e integrazione delle soluzioni, assicurando coerenza tra le esigenze operative di TXT e il modello tecnologico implementato.

ReeVo ha invece abilitato il presidio continuo attraverso la propria piattaforma SOC, operativa 24/7/365, integrando servizi di Managed Detection and Response (MDR), sistemi avanzati di correlazione degli eventi (SIEM) e tecnologie di analisi comportamentale basate su intelligenza artificiale.

L’infrastruttura consente oggi una visibilità centralizzata su endpoint, rete e ambienti distribuiti, inclusi gli scenari di smart working, con capacità di rilevare anomalie in tempo reale e attivare processi di risposta rapida agli incidenti.

Particolare rilevanza assume l’utilizzo dell’AI per l’individuazione di comportamenti anomali: “L’applicazione dell’AI nel monitoraggio, con un approccio predittivo, è stata determinante” ha dichiarato Mauro Padovani, CEO di TXT. “ReeVo non si limita a gestire gli incidenti, ma intercetta schemi, deviazioni, possibili vettori d’attacco prima che diventino un problema. Questo assetto è fondamentale per garantire la continuità operativa su cui si basa il nostro servizio e che a tutt’oggi rappresenta un gap competitivo difficile da colmare per gli altri player del mercato”.

Il modello implementato per la distribuzione scolastica ha inoltre permesso di standardizzare la postura di sicurezza sulle due sedi (Ferrara e Padova) e su tutti i dispositivi, migliorando il controllo degli accessi, la protezione dei dati e la compliance normativa, inclusi i requisiti GDPR. Per TXT, questo si traduce in una riduzione significativa del tempo di rilevazione e gestione degli incidenti, nell’eliminazione dei punti ciechi e in un alleggerimento delle attività operative dei team IT distribuiti, che possono oggi concentrarsi su progetti a maggior valore per il business.