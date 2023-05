Per tutelare i nostri dispositivi e soprattutto i nostri dati personali è fondamentale creare password forti e sicure. Ecco alcuni semplici accorgimenti.

Sicuramente non sono da considerare password forti 12345 o 123456789 o addirittura la stessa parola “password”. Quindi basa utilizzare password di questo genere! No a date di nascita e ai nomi di figli e animali domestici. Possibili chiavi di accesso che un computer ci impiega pochi secondi, al massimo qualche minuto, a decifrare. Sì a combinazioni di caratteri alfanumerici, una diversa per ogni servizio al quale ci si registra ma soprattutto ricordarsi di fare un rinnovo periodico.

“Quello della cybersecurity, di valutare la solidità e la sicurezza delle password a protezione degli account online è un tema che torna spesso nella cronaca quotidiana, a causa delle minacce hacker. Ma grazie a iniziative nazionali e mondiali di sensibilizzazione, tocca e raggiunge ognuno di noi, sia in ambito privato che in quello lavorativo. Dalla password per accedere alla casella aziendale di posta elettronica, a quella per l’Intranet fino a quella per l’online banking”. Così Alessandro Manfredini, Presidente di AIPSA, l’Associazione Italiana dei Professionisti di Security Aziendale. “È un rischio enorme per le aziende, soprattutto per chi ha deciso di adottare lo smart working come modello organizzativo”.

Cinque regole da tenere presente per creare password più forti e difficili da intercettare