L’intelligenza artificiale applicata al tessuto produttivo italiano è entrata oggi nel cuore delle istituzioni. La conferenza si è chiusa con un momento di premiazione dedicato alle eccellenze imprenditoriali che hanno fatto dell’innovazione il proprio vantaggio competitivo.

Si è svolta oggi, alla Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa “Digital AI per il Made in Italy”, nel corso della quale Paolo Bomparola — tra i massimi esperti italiani di intelligenza artificiale applicata al business digitale — ha presentato l’Osservatorio IIA — Intelligenza Artificiale per l’Italia, il primo think tank italiano dedicato all’IA applicata al tessuto produttivo delle PMI, di cui è fondatore e presidente.

Portare questo confronto a Montecitorio è stata una scelta precisa: l’IA applicata al sistema produttivo italiano non è più un tema da convegno tecnologico, ma una questione di politica industriale, di competitività nazionale, di sopravvivenza per migliaia di piccole e medie imprese. Il Made in Italy merita una sede istituzionale all’altezza della sua rilevanza strategica.

Perché ora

I dati parlano da soli. L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane è raddoppiata nel 2025, passando dall’8,2% al 16,4%. Ma l’83,6% delle imprese è ancora fuori. Il divario tra grandi aziende — al 53,1% di adozione — e PMI, ferme al 15,7%, si è allargato a 37,4 punti percentuali. L’Italia resta sotto la media europea (19,95%), distante anni luce dalla Danimarca (42%). E nel frattempo ChatGPT, Google Gemini e le piattaforme di IA generativa stanno ridisegnando le regole della visibilità online, mentre il 56% delle PMI italiane non misura ancora il ritorno del proprio investimento in marketing.

A Montecitorio si è parlato di tutto questo — con il linguaggio concreto degli imprenditori, non quello astratto dei tecnocrati.

I numeri chiave

16,4% — Adozione IA nelle imprese italiane (2025), era 8,2% nel 2024

83,6% — Imprese italiane che non utilizzano ancora alcuna forma di IA

53,1% vs 15,7% — Il divario IA tra grandi imprese e PMI nel 2025

37,4 punti — L’ampiezza del gap dimensionale, da 20 punti nel 2023 a oggi

58,6% — PMI che indicano la mancanza di competenze come principale barriera

56% — PMI che non misurano il ritorno del proprio investimento in marketing

I temi della conferenza

Nel corso della conferenza, Paolo Bomparola ha illustrato le attività dell’Osservatorio IIA e le strategie operative per le PMI italiane che vogliono usare l’intelligenza artificiale come leva competitiva reale: posizionamento sui nuovi motori di ricerca basati su IA, ottimizzazione delle campagne digitali, misurazione del ROI. Non scenari futuri, ma strumenti applicabili da subito.

La conferenza si è conclusa con un momento di premiazione dedicato a realtà imprenditoriali italiane che si sono distinte per l’approccio innovativo all’integrazione del digitale e dell’IA nel proprio business.

Cosa farà l’Osservatorio IIA

Ricerca applicata. Analisi, report e dati sull’adozione dell’IA nelle PMI italiane, disaggregati per settore, territorio e dimensione d’impresa. Non ricerca accademica: ricerca orientata alle decisioni operative degli imprenditori.

Formazione e divulgazione. Contenuti, guide pratiche e sessioni formative dedicate all’uso intelligente dell’IA nel marketing, nella comunicazione, nella gestione del cliente e nei processi aziendali — con un linguaggio accessibile e casi reali.

Indirizzo strategico. Un punto di riferimento per orientarsi in un panorama in rapida evoluzione: dalle piattaforme di AI generativa come ChatGPT e Google Gemini, che stanno ridisegnando le logiche della visibilità online, all’Agentic AI che — secondo le stime di Gartner — gestirà entro il 2027 il 25% delle interazioni di marketing B2C in modo autonomo.

«L’IA deve parlare italiano»

Il Made in Italy ha nella sua identità il vantaggio competitivo più potente che esista sui mercati globali. L’intelligenza artificiale non è una minaccia a quell’identità: è lo strumento più efficace per portarla dove i clienti di domani la cercheranno. Oggi portiamo questa visione dove deve essere discussa: nel cuore delle istituzioni italiane.

So che un artigiano di Bari, un produttore del distretto ceramico di Sassuolo e un’agenzia immobiliare di Torino hanno bisogno di soluzioni diverse — non dello stesso modello scalato dall’alto. L’Osservatorio IIA nasce per costruire quelle soluzioni: concrete, misurabili, italiane.

Così Paolo Bomparola, Presidente e Fondatore dell’Osservatorio IIA — Intelligenza Artificiale per l’Italia, nel suo intervento.