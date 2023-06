In questo articolo scopriremo i vantaggi che le tecnologie di AR e VR portano alle aziende e al loro percorso di trasformazione digitale.

Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia, presenta le effettive potenzialità delle tecnologie AR e VR all’interno delle aziende.

Business Reality: le tecnologie di AR/VR possono diventare un’opzione concreta per le aziende?

Le tecnologie di AR e VR (realtà aumentata e realtà virtuale) stanno diventando sempre più comuni. A lungo associate solo ai videogiochi, oggi vengono utilizzate sempre di più da diversi brand per offrire esperienze diverse e coinvolgenti ai propri clienti. Ne è un esempio IKEA, che permette di posizionare virtualmente gli arredi nelle case tramite una comoda app AR.

Sebbene la visione futuristica del “Metaverso” possa essere molto lontana, è probabile che il settore delle tecnologie di AR e VR continui a crescere a un ritmo crescente man mano che la tecnologia si evolve e i relativi costi si riducono. Infatti, secondo Statista, le entrate nel mercato AR e VR dovrebbero raggiungere i 52,05 miliardi di dollari entro il 2027.

Generalmente, queste tecnologie sono considerate divertenti ma superflue e, di conseguenza, la tecnologia è attualmente sottoutilizzata dai settori di attività al di fuori del retail e del gaming, nonostante questi due mondi ne traggano parecchio vantaggio.

Quali vantaggi apporterebbe dell’introduzione di tecnologie AR e VR nel business?

Attualmente, quindi che posto hanno le tecnologie AR e VR nel mondo delle aziende? Molte stanno ancora cercando di adeguarsi alla digital transformation di questi ultimi anni e di capire quali significativi cambiamenti e vantaggi porterebbe la sua introduzione. Molte altre imprese, invece, sono ancora lontane dal poter implementare una nuova ondata di trasformazione e sono scettiche sull’impatto reale dell’introduzione della tecnologia AR/VR per il loro business.

In realtà, l’adozione diffusa delle tecnologie di AR e VR potrebbe avere vantaggi reali per le piccole e medie imprese, come la formazione immersive, a collaborazione avanzata e molti altri ancora.

Comunicazioni virtuali. La realtà virtuale può fornire un’esperienza più realistica, consentendo potenzialmente alle aziende di ridurre i costi di trasferta per le riunioni di persona, ma senza i limiti delle piattaforme di videoconferenza come Zoom/Teams. Le riunioni di persona e altri momenti di incontro delle aziende potrebbero essere sostituibili grazie al progresso della realtà virtuale.

Le tecnologie immersive possono mettere a disposizione lavoro, servizi ed esperienze a persone che altrimenti non sarebbero in grado di accedervi, a causa della distanza geografica o delle disabilità. Presentazioni immersive. Dare vita ai concetti presentati nelle riunioni con le tecnologie di AR e VR può migliorare la comprensione e il contesto non solo all’interno dei team, ma anche in importanti riunioni di vendita con i propri clienti.

Quindi, quali sono le prospettive per queste tecnologie nel mondo business?

È evidente che queste tecnologie emergenti hanno il potenziale per trasformare le aziende di diversi settori in modi vantaggiosi.

Di conseguenza, le tecnologie di AR e VR sono destinate ad espandersi piano in aziende di mercati differenti, soprattutto grazie alla riduzione dei costi prevista per i prossimi anni, che le renderanno più accessibili e che indurranno sempre più atre realtà a prendere in considerazione il loro utilizzo. Inoltre, la tecnologia e l’infrastruttura di supporto esistono già, facilitando il trasferimento in un ambiente aziendale.

Poiché le tecnologie di AR e VR continuano a evolversi e a diventare sempre più comuni, gli imprenditori che rimangono scettici potrebbero trovarsi obbligati ad implementare in qualche modo questa tecnologia per tenere il passo con i concorrenti e adattarsi alla rapida digitalizzazione.

di Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia