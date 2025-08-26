CiviSmart consolida Ottima, Selettra e Atlantico in una singola piattaforma pubblica smart, che gestisce oltre 380.000 punti luce in tutta Italia: pietra miliare per lo Smart City Infrastructure Fund di PATRIZIA

PATRIZIA, gestore globale di investimenti in beni immobili, ha lanciato CiviSmart, che diverrà una delle principali piattaforme indipendenti Italiane (ed Europee) di illuminazione pubblica smart. La nuova azienda riunisce tre operatori di illuminazione smart acquisiti in precedenza – Ottima, Selettra e Atlantico – in una singola piattaforma nazionale per le infrastrutture delle smart city.

CiviSmart rappresenta il risultato di diversi anni di investimenti mirati del fondo SCIF di Patrizia (Smart City Infrastructure Fund), che ha esteso in modo strategico la sua presenza in Italia nel settore delle Smart City a partire dal 2022. Con oltre 380.000 punti luce gestiti in 200 municipalità, CiviSmart si è preparata a ricoprire un ruolo fondamentale nel supporto della transizione energetica in Italia e nel raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione urbana.

Per guidare questa nuova fase di crescita, Riccardo Amoroso è stato nominato CEO di CiviSmart. Professionista riconosciuto nell’innovazione energetica e tecnologica, Amoroso guiderà l’espansione dell’azienda, accelerando l’implementazione di soluzioni per le smart city in tutt’Italia.

CiviSmart, il partner a 360° delle municipalità

Già attivo come operatore nazionale, CiviSmart sta crescendo oltre lo smart lighting, per offrire una gamma completa di soluzioni per le smart city, e posizionarsi come partner fondamentale per le municipalità.

A Chioggia ha implementato una gestione smart del traffico, una rete di video analytics, pannelli per segnaletica a messaggio variabile, una rete geografica a lungo raggio attiva in tutta la città (LoRaWAN, Long Range Wide Area Network) e un’infrastruttura in fibra ottica che supporta servizi IoT (Internet-of-Things), quali il monitoraggio ambientale, il parcheggio intelligente (smart parking) e la misurazione dell’energia.

A Venezia, CiviSmart gestisce oltre 450 edifici pubblici, integrando illuminazione, efficienza energetica e monitoraggio intelligente. In Puglia, sta sviluppando 30 edifici a energia quasi zero NZEB (Nearly Zero Energy Building) con energie rinnovabili e aggiornamenti del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento d’aria (HVAC), oltre a miglioramenti dell’isolamento. Una piattaforma digitale centralizzata coordina queste iniziative, mentre la dimensione di scala e la forza finanziaria dell’Azienda consentono di ottenere l’ottimizzazione degli investimenti e dell’innovazione in tutta Italia.

Riccardo Amoroso, CEO di CiviSmart, ha commentato: “Credo fermamente nella tecnologia e nell’innovazione che, unite alla sostenibilità, anche quella economica, rappresentano il vero motore della transizione energetica. Ho trovato in CiviSmart una realtà che riflette questi valori e ha una visione chiara del futuro. Sono felice di contribuire a questo progetto e di portare la mia esperienza a supporto dello sviluppo dell’Azienda in Italia e all’estero. CiviSmart è il partner ideale per le Pubbliche Amministrazioni che vogliano migliorare la qualità della vita delle proprie comunità attraverso l’adozione di tecnologie intelligenti e soluzioni sostenibili”.

Il lancio di CiviSmart riflette la comprovata capacità di PATRIZIA di creare piattaforme infrastrutturali scalabili e di elevato valore attraverso il proprio approccio di gestione attiva degli asset. Fin dal 2022, SCIF ha realizzato una serie di acquisizioni strategiche nel settore dell’illuminazione intelligente in Italia, supportando la trasformazione dell’illuminazione pubblica in un abilitatore di efficienza energetica, servizi digitali e sicurezza urbana.

Matteo Andreoletti, Head of Infrastructure Equity, Europa e Nord America di PATRIZIA, ha commentato: “La creazione di CiviSmart è un grande passo avanti per il nostro Fondo Smart City Infrastructure, e dimostra il nostro impegno per realizzare investimenti di qualità elevata e scalabili nelle infrastrutture urbane. L’illuminazione pubblica smart è un abilitatore cruciale della transizione energetica e con CiviSmart siamo ben posizionati per supportare le municipalità nella realizzazione di città sostenibili, efficienti e pronte per il futuro”.

CiviSmart e transizione energetica

L’illuminazione pubblica intelligente gioca un ruolo critico nella riduzione del consumo di energia, nel taglio delle emissioni di anidride carbonica e nell’abilitazione di servizi cittadini digitali. Aggiornando l’illuminazione pubblica con LED avanzati e sistemi di gestione smart, le municipalità possono ottenere risparmi energetici superiori al 60%, potenziando nel contempo la sicurezza pubblica e riducendo l’impatto ambientale.

L’espansione di CiviSmart è anche allineata direttamente con le politiche EU di transizione energetica, in particolare con la Direttiva Europea sul Green Deal e sull’Efficienza Energetica, rafforzando l’impegno dell’EU per raggiungere l’obiettivo di creare città neutrali dal punto di vista climatico.