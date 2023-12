Nelle ultime 24 ore, Sponge (SPONGE) ha registrato notevoli aumenti di prezzo, soprattutto mentre lo stesso token si prepara al lancio della sua versione V2.

Gli investitori stanno rivolgendo ancora una volta la loro attenzione alle meme coin, alla ricerca della prossima grande crypto di successo per il 2024.

Nelle ultime 24 ore, Sponge (SPONGE) ha registrato notevoli aumenti di prezzo, soprattutto mentre lo stesso token si prepara al lancio della sua versione V2.

Nel frattempo, Bonk (BONK), un tempo tra le meme coin più famose, è crollato di oltre il 60% negli ultimi 13 giorni.

La versione v2 di SPONGE come nuovo volano per le meme coin?

L’esilarante meme coin SPONGE è destinata ad evolversi nella sua prossima iterazione con l’imminente rilascio di Sponge V2 (SPONGEV2).

Basandosi sul successo del token SPONGE originale, che è passato da una capitalizzazione di mercato di 1 milione di dollari a oltre 100 milioni di dollari in poche settimane all’inizio di quest’anno, la versione aggiornata mira a portare le cose al livello successivo.

Secondo i dati di Etherscan.io, ora ci sono oltre 11.800 possessori di SPONGE unici in tutto il mondo.

Ora, gli sviluppatori di SPONGE mirano a replicare questa crescita virale con Sponge V2.

Il token introdurrà nuove funzionalità, come un gioco di corse “play-2-earn”, per aumentare l’utilità e differenziarsi nell’affollato spazio delle meme coin.

I detentori esistenti di SPONGE possono fare staking dei propri token per acquisire SPONGEV2, mentre i nuovi acquirenti possono scambiare ETH o USDT per entrare automaticamente nello staking pool e guadagnare SPONGEV2.

C’è stato un immenso interesse per questa configurazione, con il rendimento dello staking di SPONGEV2 attualmente fissato al 622% all’anno.

Ciò significa che gli staker potrebbero guadagnare più di sei volte il loro investimento iniziale entro il primo anno, supponendo che i rendimenti rimangano a questo livello.

Con incentivi di staking così redditizi offerti, non sorprende che gli investitori si accalchino per entrare presto mentre i rendimenti sono così alti.

Inoltre, con lo slancio dello SPONGE originale alle spalle, c’è una crescente convinzione che anche SPONGE V2 potrebbe registrare una crescita significativa dei prezzi una volta quotato nelle borse pubbliche.

Pertanto, tutti gli occhi sono puntati su SPONGE V2 mentre si prepara a lanciare e potenzialmente replicare il successo del suo predecessore.

Visita il sito web di Sponge V2

Bonk in caduta libera

Tuttavia, non tutte le meme coin sono in positivo: dal 15 dicembre il valore di BONK è sceso del 62% a 0,0000134 dollari.

Da ottobre, la meme coin basata su Solana ha registrato un’enorme impennata di oltre il 1.000%, sostenuta dalle quotazioni sugli scambi di livello 1 come Binance e Coinbase.

Tuttavia, la recente flessione è attribuita principalmente alle prese di profitto, un evento comune dopo un rally così brusco.

BONK ha chiuso in perdita per due giorni consecutivi, e sembra probabile che continui su questo trend per il terzo giorno.

Ancora più preoccupante per i detentori di BONK, il token è sceso al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni sul grafico giornaliero, spesso considerato un segnale ribassista dagli analisti tecnici.

Tuttavia, BONK rimane la seconda meme coin più grande al mondo per volume di scambi giornalieri e la terza per capitalizzazione di mercato.

Pertanto, nonostante molti investitori abbiano realizzato profitti, la forte posizione di mercato di BONK suggerisce che vi è un interesse e una domanda continui per il token.

Visita il sito web di Sponge V2