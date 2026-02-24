Il servizio comprende 20 moduli tematici, tra cui Phishing, Email Security, Introduzione alla Information Security, Password Protection, Social Engineering e altri ancora.

Il servizio Security Awareness and Training di Fortinet appositamente personalizzato per il mondo dell’istruzione e degli istituti di formazione, è ora disponibile anche in italiano, a titolo gratuito, per tutte le scuole italiane primarie e secondarie, pubbliche e private. Nella sua fase pilota, il progetto ha visto la partecipazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e della Polizia Postale. Il loro riscontro positivo sulle soluzioni disponibili e il contributo di competenze su ambiti specifici, come il cyberbullismo, sono stati determinanti per consentire alla società di adattare la versione italiana del programma alle esigenze e alle priorità delle istituzioni scolastiche del Paese. Fortinet ha siglato un accordo con l’istituto Convitto Corso di Correggio (Reggio Emilia), che sarà la prima scuola a implementare e sperimentare il programma di formazione per il personale e gli alunni.

Il servizio per le scuole: 20 moduli accessibili in modo personalizzato

Il Fortinet Security Awareness and Training service, erogato in modalità SaaS, offre alle scuole italiane programmi di formazione ricorrentemente aggiornati sulle principali minacce di cybersecurity contemporanee, con l’obiettivo di diffondere una cultura digitale consapevole all’interno del mondo dell’istruzione. Il servizio supporta il personale scolastico nel riconoscere i rischi informatici e nel prevenire attacchi cyber, riducendo la probabilità di comportamenti involontariamente dannosi, con campagne formative e contenuti adatti agli studenti.

Il servizio comprende 20 moduli tematici, tra cui Phishing, Email Security, Introduzione alla Information Security, Password Protection, Social Engineering e altri ancora. I consigli scolastici possono impostare le campagne di formazione e selezionare i moduli con la frequenza che ritengono più opportuna, per un approccio completo e flessibile alla sicurezza informatica in ambito educativo.

Attraverso il curriculum Security Awareness, Fortinet fornisce agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie risorse didattiche – tra cui una guida completa per i docenti con piani di lezione, materiali di supporto e altro ancora – per contribuire a promuovere in classe un’interazione coinvolgente e significativa con i fondamenti della cybersecurity, in coerenza con gli standard accademici esistenti.

Il curriculum è stato sviluppato da ex educatori e revisionato da docenti attualmente in servizio, al fine di integrare anche competenze chiave quali creatività, pensiero critico, pensiero computazionale, comunicazione e collaborazione.

I diversi moduli del curriculum, volti a rafforzare la consapevolezza in materia di cybersecurity e le buone pratiche di sicurezza digitale, includono:

Panorama della cybersecurity – Gli studenti impareranno a mitigare i rischi di attacchi informatici riconoscendo le minacce cyber e le tattiche utilizzate dai cybercriminali.

– Gli studenti impareranno a mitigare i rischi di attacchi informatici riconoscendo le minacce cyber e le tattiche utilizzate dai cybercriminali. Sicurezza digitale – Agli studenti verrà insegnato a riconoscere i rischi online e a sapere come reagire a situazioni complesse, contribuendo a promuovere interazioni online sicure e rispettose.

– Agli studenti verrà insegnato a riconoscere i rischi online e a sapere come reagire a situazioni complesse, contribuendo a promuovere interazioni online sicure e rispettose. Presenza online – Gli studenti saranno formati a compiere scelte consapevoli riguardo ai contenuti condivisi online, per mantenere una presenza digitale positiva e sicura.

Se il vostro istituto o sistema scolastico è interessato ad approfondire le modalità di integrazione del nuovo curriculum di Security Awareness nelle attività didattiche, visitate il sito.

Il progetto avviato a Napoli e Roma

L’iniziativa si inserisce nel quadro del più ampio proposito di Fortinet volto a diffondere in Italia una cultura della cybersecurity accessibile sin dall’istruzione di base. In linea con questa missione, la società nel 2025 ha organizzato 10 workshop di sensibilizzazione in sei scuole di Napoli e Roma, coinvolgendo circa 500 studenti delle scuole italiane primarie tra i 9 e 10 anni. I laboratori, basati sul percorso Novice del Fortinet Security Awareness Curriculum, hanno offerto agli alunni spunti pratici per navigare in modo sicuro e responsabile nel mondo digitale. Il progetto ha garantito contenuti accurati e aggiornati agli istituti scolastici e ha visto la partecipazione ai workshop della Polizia Postale e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).