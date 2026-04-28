Un progetto con una ricaduta occupazionale a beneficio dei talenti e del territorio, con stage e possibilità di assunzione in Deloitte

Rispondere alla richiesta sempre più elevata sul mercato del lavoro di competenze avanzate per la sicurezza informatica e di specialisti in grado di fronteggiare minacce cyber. Con questo obiettivo Deloitte e ITS Academy Apulia Digital hanno dato vita al percorso formativo “Cybersecurity Expert”, uno dei cinque percorsi post diploma, gratuiti e a ciclo breve, attivati dall’Academy sull’intero territorio pugliese e con un corpo docente proveniente per il 70% direttamente dal mondo aziendale. I 28 studenti coinvolti saranno impegnati nel corso di formazione fino al prossimo ottobre e successivamente avranno l’opportunità di svolgere uno stage in Deloitte, con la possibilità di essere assunti tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Le attività didattiche si svolgono nell’Apulia Digital Lab, il complesso dei nuovi laboratori tecnologici all’ingresso monumentale della Fiera del Levante a Bari. All’interno di questi spazi è operativo l’innovativo S.O.C. (Security Operations Center), un ambiente immersivo per consentire agli studenti di simulare – sul piano logistico e operativo – i delicati processi di analisi e risoluzione delle criticità legati ad attacchi informatici, violazioni infrastrutturali e furti di dati. L’infrastruttura integra le più moderne tecnologie di sicurezza informatica e si articola in una sala riunioni ottimizzata per le sessioni operative del Crisis Management Team, una Control Room con pareti a LED di ultima generazione e un Datacenter GreenAI, un’infrastruttura di calcolo avanzata progettata per supportare le esigenze più complesse nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dell’High Performance Computing.

L’architettura didattica del percorso si sviluppa nell’arco di un biennio per un totale di 1.800 ore di formazione, di cui il 40% dedicato a stage operativi in azienda. Il programma strutturato da Deloitte esplora in modo organico tutti i domini della cybersicurezza, offrendo agli studenti competenze spendibili sul campo e assicurando una preparazione a 360 gradi. I moduli spaziano dalle basi di Network e Data Security alle architetture avanzate Zero Trust, SASE e Cloud Security. Ampio spazio è dedicato all’operatività di un SOC moderno (SIEM, SOAR, Threat Hunting, Cyber Threat Intelligence e Digital Forensics – DFIR) e gli studenti possono affrontare simulazioni di Ethical Hacking, Purple Teaming e gestione degli attacchi. Il programma, infine, si completa con focus verticali sulle tecnologie emergenti (AI, IoT/OT) e sull’adeguamento al quadro normativo europeo, come la Direttiva NIS2.

“Di fronte a un contesto digitale in continua evoluzione e a minacce cyber sempre più frequenti – dichiara Fabio Battelli, Enterprise Security Leader di Deloitte Italia – abbiamo scelto di puntare sulla didattica d’eccellenza per formare professionisti capaci di presidiare le infrastrutture tecnologiche con conoscenze ICT all’avanguardia. La Puglia per Deloitte si conferma un polo d’innovazione strategico, dove puntare sui giovani talenti e sulle nuove competenze con l’obiettivo di trasferire competitività al territorio in settori ad alto valore aggiunto a beneficio dell’intero Sistema Paese. Siamo convinti che il settore privato, attraverso le giuste sinergie con il mondo istituzionale e accademico, possa diventare un motore di crescita e innovazione, traducendo l’investimento in competenze in una marcia in più di fronte all’attuale accelerazione tecnologica senza precedenti”.



“Quella con Deloitte è una collaborazione di straordinaria importanza – commenta Euclide Della Vista, Presidente di ITS Academy Apulia Digital e Coordinatore Nazionale della Filiera ICT della Rete ITS Italy – che consolida ulteriormente il nostro impegno nel garantire una formazione di altissimo livello per l’acquisizione delle competenze integrate oggi imprescindibili per un esperto di cybersicurezza. Parliamo di figure professionali la cui richiesta è in costante e rapida ascesa, non solo nel settore privato, ma anche all’interno delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione. A conferma di ciò, vi sono due recenti e fondamentali traguardi: lo storico accordo siglato a Roma lo scorso 20 febbraio tra la Polizia Postale e il sistema ITS Academy ICT, e le importanti intese con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che ha istituito specifiche borse di studio destinate ai giovani che scelgono di intraprendere questi percorsi di istruzione professionalizzante post-diploma”. – commenta

L’ITS Academy Apulia Digital, presente con otto sedi in tutte le province pugliesi, propone anche corsi in ambito di sviluppo software e app, Cloud, Big Data, Cyber Security, Intelligenza Artificiale, Machine Learning, 3D Design, Game Development, Comunicazione digitale, Multimedia production, ed è anche Centro di Trasferimento Tecnologico in ambito Industria 4.0, rivestendo un ruolo strategico di presidio per la promozione della cultura tecnologica e digitale. Oltre l’87% dei diplomati dell’area informatica, infatti, trova occupazione entro un anno dal conseguimento del diploma.