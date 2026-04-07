La durata dei progetti è compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 18 mesi.

Dopo il grande riscontro della prima edizione, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 10 milioni di euro per la seconda edizione del bando ‘Competenze & Innovazione’, la misura del PR FESR 2021-2027 (Programma Regionale lombardo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/PR FESR 2021-2027) dedicata al finanziamento di progetti incentrati sul potenziamento delle competenze presentati da micro, piccole e medie imprese lombarde con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di strategie di transizione ecologica o digitale.

Le candidature potranno essere presentate a partire dal prossimo 8 aprile tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi.

La nuova edizione vede un incremento significativo della dotazione finanziaria, che passa da 7 a 10 milioni di euro.

Soddisfatto l’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi: “Il rafforzamento delle competenze – ha detto – è uno dei fattori decisivi per sostenere la capacità innovativa delle nostre imprese. Con questa seconda edizione di Competenze & Innovazione mettiamo a disposizione nuove risorse per accompagnare la trasformazione digitale e green del sistema produttivo, con particolare attenzione alle micro e piccole realtà che rappresentano un pilastro fondamentale dell’economia lombarda. La formazione mirata rappresenta un investimento strategico per la competitività e per la qualità del lavoro nel nostro territorio”.

CONTRIBUTI E REQUISITI DEI PROGETTI – La nuova edizione del bando mantiene l’impostazione già sperimentata, ampliando le possibilità di investimento da parte delle imprese. In particolare, sono previsti:

10 milioni di euro di dotazione complessiva;

contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro per progetto;

un sostegno economico pari al 70% delle spese ammissibili;

un investimento minimo di 10.000 euro per ciascuna proposta formativa

La durata dei progetti di transizione ecologica o digitale è compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 18 mesi.

I NUMERI DELLA PRIMA EDIZIONE – La prima edizione della misura, chiusa nel marzo 2025, aveva raccolto 180 domande, più della metà presentate da microimprese, confermando il forte interesse del tessuto produttivo territoriale per investimenti nelle competenze. Sono stati complessivamente finanziati più di 120 progetti, per un totale di 7 milioni di euro, riguardanti percorsi formativi nei settori della manifattura avanzata, connettività, cultura e conoscenza, con un’ampia richiesta per competenze legate all’Intelligenza Artificiale, alla digitalizzazione, analisi dei dati e automazione.