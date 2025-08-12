Il litorale italiano resta la destinazione preferita di milioni di turisti, ma tra mare mosso, meduse e spiagge affollate, la vacanza può essere compromessa: nasce l’app che, grazie all’AI, offre previsioni precise e suggerisce le spiagge più adatte per una giornata perfetta al mare

Nel 2024, il Bel Paese ha registrato 458,4 milioni di presenze turistiche, secondo Confcommercio, con un aumento dell’11,1% rispetto all’anno precedente, un entusiasmo che non accenna a fermarsi, per il 2025 infatti Compass prevede che sarà ancora un’estate italiana con il 48% che tornerà al grande classico delle vacanze: il mare. Il richiamo della costa italiana resta, ancora una volta, la meta preferita di molti vacanzieri, come confermato dai numeri.

Ma se è vero che trascorrere giornate in spiaggia mette d’accordo tutti, dai boomer nostalgici ai giovani in cerca del tramonto perfetto per il miglior scatto, l’esperienza balneare non è sempre idilliaca come ci si aspetta. Mare mosso, meduse, vento forte e spiagge troppo affollate possono trasformare una giornata da cartolina in un’odissea e la situazione peggiora soprattutto quando si è turisti senza riferimenti o mezzi propri per spostarsi.

PuntoMare, l’app che ci informa sulla condizione del mare

È proprio per affrontare questi piccoli e grandi contrattempi che nasce PuntoMare, un’app con intelligenza artificiale che fornisce indicazioni sulla condizione del mare, suggerisce spiagge e servizi nelle vicinanze e puó essere scaricata gratuitamente.

“L’app che abbiamo realizzato è lontana dalle solite previsioni meteo generiche, si basa infatti su un algoritmo proprietario che fornisce previsioni marine localizzate e informazioni semplici e utili per ogni spiaggia. È pensata per coloro che desiderano vivere il mare senza stress anche senza conoscere il luogo, il vento o le correnti. Il nostro obiettivo è far diventare Punto Mare uno strumento per turisti italiani e internazionali in cerca di esperienze rilassanti, consigli pratici e dati affidabili, tutto a portata di mano” racconta Marco Greco, CEO di PuntoMare.

La tecnologia al servizio del mare: un assistente digitale per vivere ogni angolo della costa con semplicità e sicurezza

Il sondaggio preso in esame prevede che per l’estate 2025 più della metà degli italiani (ben il 58%) resterà entro i confini nazionali per le vacanze, con una predilezione particolare da parte delle generazioni più mature. Un ritorno al piacere del “bello e vicino”, dove la riscoperta delle meraviglie nostrane incontra il desiderio di autenticità e semplicità.

PuntoMare è la guida ideale per tutti quei viaggiatori che desiderano vivere la vacanza come veri e propri local. Non solo indica le spiagge migliori in base alle condizioni del mare, ma suggerisce anche ristoranti, servizi locali e angoli nascosti che solo chi conosce davvero il territorio può svelare.

Anche gli utenti possono contribuire attivamente inviando segnalazioni sulla presenza di alghe o di meduse in spiaggia e condividendo video e suggerimenti utili per chi si appresta a mettere i piedi nella sabbia.

L’obiettivo è aiutare le persone a prendere decisioni più consapevoli e vivere un’esperienza autentica e sicura all’insegna del relax. Non si tratta semplicemente di comodità ma di avere al proprio fianco una guida fidata, capace di offrire consigli autentici e su misura in base alle preferenze di ogni viaggiatore.

“Chi è cresciuto nei luoghi costieri sa leggere il mare con naturalezza, mentre il turista spesso si muove alla cieca. Il nostro obiettivo è offrirgli una bussola che lo guidi verso un’esperienza autentica e sicura”, precisa Marco Greco.

Dalla Puglia a tutta Italia: un progetto che costeggia tutto lo Stivale

È pugliese l’app che, nell’estate 2023, ha lanciato un innovativo algoritmo di previsione marina, raggiungendo 11.000 download in pochi mesi. Oggi, a distanza di due anni, ha conquistato tutta la penisola, perfezionando l’algoritmo e ampliando i servizi dedicati ai viaggiatori: dalle previsioni meteo-marine a tutte le esperienze turistiche nei paraggi, prenotabili direttamente in app. Con migliaia di utenti attivi, si conferma un punto di riferimento per chi desidera vivere il mare in modo autentico e sicuro.

“Il progetto è in continua crescita; in vista dell’estate, stiamo lavorando per arricchire ulteriormente il prodotto con informazioni utili per gli utenti come parcheggi, docce, accessibilità, e presto anche la possibilità di prenotare ombrelloni e lettini direttamente dall’app” conclude Marco Greco, CEO di PuntoMare.

PuntoMare

L’app è gratuita e disponibile su tutti i dispositivi mobili, sia Android che iOS. Pensata per chi vuole vivere il mare in modo accessibile e smart, ovunque si trovi. Lanciata a luglio 2023 da Marco Greco, Camilla Blasi ed Emiliano Carluccio, l’app ha registrato una crescita organica di 100 download al giorno, con 7.000 utenti attivi mensili in Puglia nel periodo estivo. Ha preso parte a tre prestigiosi percorsi di accelerazione: il primo presso la CTE di Cagliari, il secondo, “DeepSouth”, un’iniziativa guidata dal Politecnico di Bari e l’ultimo, “Boost your Ideas”, lanciato da Lazio Innova.