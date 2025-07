Il replatforming della soluzione della FlashStart DNS Filtering comprende una nuova architettura, API riscritte, UI/UX ridisegnata e algoritmi AI

Migliorare le performance, la scalabilità e la risposta alle minacce, delineando al contempo una visione strategica per l’evoluzione dell’azienda: questi erano gli obiettivi principali del replatforming completo di FlashStart DNS Filtering annunciato da FlashStart, specialista italiano nella realizzazione di soluzioni per la protezione della navigazione in Internet, presente in migliaia di aziende, scuole e istituzioni pubbliche in oltre 160 Paesi nel mondo.

Caratteristiche del progetto

Il progetto prevede la riprogettazione completa della piattaforma – dashboard, API e servizi – e rientra in un piano biennale di investimenti sull’intera proposition FlashStart avviato nel 2023. Nella sua prima fase, il team di FlashStart ha lavorato all’estensione e al potenziamento della rete globale dei partner tecnologici fondamentali per le attività di filtraggio della navigazione e del proprio canale di rivendita.

La seconda fase prevede la revisione totale del back-end e del front-end con l’obiettivo di migliorare le prestazioni, garantire maggiore scalabilità ai clienti e sfruttare le nuove opportunità fornite dall’Intelligenza Artificiale. Il tutto nell’ottica di garantire ai propri clienti un servizio più granulare e un’interfaccia di gestione più completo, con informazioni ancora più dettagliate sulle potenziali minacce durante la navigazione. Inoltre, è stata prevista l’introduzione di nuovi algoritmi AI di automazione e machine learning al fine di velocizzare ulteriormente i tempi di risposta e migliorare l’affidabilità della soluzione.

Il Campus di Cesena dell’Università di Bologna al fianco di FlashStart

Per raggiungere gli obiettivi preposti, FlashStart ha avviato una intensa collaborazione con il campus di Cesena dell’Università di Bologna e il team del professor Mirko Viroli, Presidente del consiglio del Campus e Professore Ordinario di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione presso il DISI, il Dipartimento di Informatica (Scienza e Ingegneria) dell’Università di Bologna (UNIBO). Il contributo accademico è stato fondamentale sia per uno sviluppo tecnologico coerente con le nuove esigenze di protezione, che per delineare una visione strategica sull’evoluzione dell’azienda.

In particolare, la riprogettazione della piattaforma FlashStart DNS Filtering ha previsto la revisione dell’architettura di back-end e di front-end e la riscrittura delle API pubbliche (rotte, input e output) per garantire una maggior manutenibilità, scalabilità e performance. Inoltre, è stato potenziato il motore AI per l’automazione, sono state introdotte la condivisione di profili di protezione tra più clienti, la gestione unificata e sono disponibili nuovi template condivisibili delle liste di eccezioni in un ambiente complessivamente molto più facile da gestire.

Il DNS Resolver di FlashStart è il più veloce al mondo

La nuova UI/UX è stata ridisegnata a seguito di un sondaggio approfondito tra utenti privati, aziendali e partner di canale e, inoltre, è stato adottato un nuovo design system per garantire maggiore coerenza visiva e una facile scalabilità.

Il DNS Filtering di FlashStart fornisce la protezione a reti e dati contro gli attacchi informatici veicolati attraverso pagine e siti infetti a seguito del clic su un link da parte dell’utente. La sua particolarità è che si esegue un controllo sul protocollo DNS del sito di cui si richiede l’accesso. In questo modo, la protezione risulta il più efficace perché la verifica viene effettuata direttamente sull’indirizzo IP del server che ospita il sito e non sul nome di dominio o sui contenuti di una pagina.

Secondo le rilevazioni mensili del servizio DNSperf – benchmark indipendente e internazionale – il DNS Resolver di FlashStart è stato decretato il più veloce al mondo in diverse rilevazioni successive.

Nel corso degli ultimi due anni, FlashStart ha registrato una crescita notevole in tutto il mondo, raddoppiando il fatturato nell’ultimo anno grazie agli accordi stretti con realtà primarie negli USA e diversi Internet Service Provider, MSP (Managed Service Provider) e Rivenditori.

Altre caratteristiche

Le Telco, insieme agli MSP, ai SOC, ai System Integrator e agli OEM per l’integrazione sull’hardware per il networking, rappresentano ancora gli obiettivi di mercato primari per FlashStart. All’interno della revisione dell’offerta, inoltre, rientrano le nuove funzionalità di gestione, protezione e resilienza che permetteranno agli oltre 700 partner di canale in tutto il mondo di aumentare competitività e margini.

Capace di filtrare circa 2 miliardi di query al giorno, grazie al coordinamento con la rete Anycast, FlashStart DNS Filtering ogni giorno protegge la navigazione di 32 milioni di utenti e verifica quotidianamente 200mila nuovi siti. FlashStart DNS Filtering, inoltre, si integra nativamente con Active Directory di Microsoft, velocizzando così le attività di personalizzazione degli amministratori di sistema.

Disponibilità

La Champion User del nuovo FlashStart DNS Filtering è prevista per fine giugno 2025, mentre il rilascio generale è programmato per novembre 2025.

Dichiarazioni

“La crescente attenzione sui temi della cybersecurity da parte delle Istituzioni europee”, afferma Francesco Collini, CEO di FlashStart, “insieme alle nuove regolamentazioni sulla protezione della navigazione e la disponibilità dei fondi per la protezione delle infrastrutture della Pubblica Amministrazione Locale e Centrale, hanno fornito l’accelerazione definitiva al piano di sviluppo di FlashStart per giungere pronti ad affrontare le nuove sfide del mercato della cybersecurity. Oggi FlashStart è l’unica azienda italiana specializzata che protegge la navigazione e tutela i dati aziendali all’interno del nostro Paese”.

“Oggi possiamo fornire ai nostri clienti uno strumento ancora più veloce, modulare e flessibile che garantisce record di performance e integrazioni avanzate”, afferma Francesco Collini, CEO di FlashStart, “il tutto in pieno accordo con la filosofia FlashStart di fornire una soluzione veloce, semplice da gestire e personalizzare e continuando a puntare al miglior rapporto costi-benefici e quindi all’equilibrio ottimale tra investimento e vantaggi”.