Le fintech selezionate dal Visa Innovation Program Europe collaboreranno con Visa, Hackquarters e Talent Garden per migliorare e guidare l’innovazione nel settore finanziario e dei pagamenti.

Visa Innovation Program Europe, piattaforma di collaborazione equity-free che consente alle Fintech di accelerare la loro risposta alle sfide dei pagamenti e del commercio di domani, di migliorare ulteriormente le proprie proposte di prodotto e di fornire soluzioni innovative alla vasta rete di clienti e partner di Visa, ha annunciato le 6 fintech selezionate per l’edizione 2023 in Italia. La piattaforma riunirà ancora una volta un ecosistema eterogeneo di imprenditori al fianco di Visa e del suo network globale di partner, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel settore finanziario e dei pagamenti. Il programma, che si svolge in Grecia, Cipro, Malta, Turchia, Spagna, Italia e Portogallo, dal suo lancio nel 2018 ha ricevuto candidature da più di 1.000 aziende fintech provenienti da oltre 50 Paesi e quasi 300 solo in questa edizione.

In Italia, dove il programma si svolgerà in collaborazione con Hackquarters e Talent Garden, su un totale di 74 candidature ricevute quest’anno, sono state selezionate le fintech italiane CashDirector, Conio, Fairtile, INEO, Step 4 Business e VOICEME. Ognuna di loro ha dimostrato di possedere competenze, ambizioni di crescita e modelli di business con potenziale di scalabilità a livello internazionale. Nel corso del programma, le fintech avranno l’occasione di contribuire a promuovere esperienze di pagamento innovative, valorizzare gli esercenti e le PMI, abilitare nuovi flussi di pagamento e costruire un futuro intelligente e sostenibile con l’embedded finance.

Stefano Stoppani, Country Manager di Visa Italia ha commentato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati dell’edizione 2023 di Visa Innovation Program Europe in Italia e di proseguire questa iniziativa collaborativa unica a livello internazionale. Con questo progetto, Visa vuole connettere l’ecosistema fintech, agendo come una rete aperta e fornendo loro la visibilità, il network e le soluzioni necessarie a sostenere lo sviluppo delle proprie attività. Attraverso questo programma vogliamo continuare a contribuire allo sviluppo dei pagamenti del futuro e alla crescita dell’ecosistema fintech in Italia”.

Accelerare l’innovazione dell’ecosistema fintech attraverso collaborazione, co-creazione e soluzioni scalabili

Visa ha una solida esperienza di collaborazione con le fintech, che consente loro di accedere al suo network globale di partner e di accelerare la crescita. Visa Innovation Program Europe offre all’ecosistema fintech l’accesso all’infrastruttura di Visa, comprese sessioni di mentoring one-to-one, consulenza, strumenti tecnologici e accesso ai clienti per convalidare la loro value proposition.

Giuditta Massone, Industry Lead Financial Services di Talent Garden, ha affermato: “Visa Innovation Program favorisce la crescita, guida l’innovazione e promuove la sostenibilità all’interno del dinamico ecosistema fintech. Questo programma consente a individui di talento e aspiranti imprenditori di generare un impatto duraturo. In Talent Garden coltiviamo attivamente un ecosistema che alimenta e amplifica le idee innovative. In qualità di partner di Visa per l’edizione italiana, siamo profondamente orgogliosi di creare valore e accelerare l’innovazione, dando forma a un futuro più luminoso”.

Le fintech selezionate per il Visa Innovation Program Europe 2023 in Italia

Le aziende selezionate per partecipare a Visa Innovation Program Europe Edizione 2023 in Italia sono: