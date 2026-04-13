Storico confronto tra i campioni mondiali Unger, Davey e Cook: l’impatto dell’IA sui mercati e il dilemma della strategia tra intuizione e pura potenza di calcolo

Dimenticate le immagini cinematografiche dei broker urlanti e dei titoli segnati a gessetto sulle lavagne. La Borsa, per come l’abbiamo conosciuta nel secolo scorso, sta per essere consegnata definitivamente alla storia. Quello che oggi chiamiamo “mercato” è un ecosistema digitale iper-efficiente dove la velocità di calcolo e l’accuratezza dei modelli matematici definiscono il confine tra successo e fallimento. In questo scenario di mutazione profonda, Padova si prepara a ospitare un confronto – il più grande organizzato in Italia – che gli addetti ai lavori definiscono già storico: per la prima volta, infatti, si ritroveranno contemporaneamente sullo stesso palco tre campioni del mondo di trading, per fare il punto sulla gestione professionale dei capitali nel 2026.

Un vertice mondiale tra Italia, USA e UK

Il cuore del dibattito, che si terrà dal 17 al 19 aprile, vedrà protagonisti l’italiano Andrea Unger(unico al mondo capace di vincere quattro titoli mondiali), l’americano Kevin Davey e l’inglese Michael Cook, non sarà una semplice lezione di operatività, ma una riflessione su come l’abbattimento delle barriere tecnologiche abbia riscritto le regole del gioco. L’incontro rievocherà l’ambientazione delle Borse anni ’80, con i vecchi monitor a tubo catodico, per mostrare per contrasto come la finanza sia oggi diventata una disciplina ingegneristica.

“Il trading degli anni ’80 aveva un fascino indiscutibile, anche grazie alle pellicole che ne ritraevano alcuni aspetti, ma oggi è tecnicamente irriproducibile,” spiega Andrea Unger. “Chi c’era in quegli anni racconta di grafici tracciati su carta millimetrata: questo fa capire quanto si sia evoluta la rete informativa e informatica. Oggi la disponibilità dei dati in tempo reale ha portato a un efficientamento estremo. Le barriere tecnologiche ed economiche sono state abbattute, riducendo i costi operativi all’osso. Questa democratizzazione ha reso i mercati talmente competitivi che i vantaggi di un tempo si esauriscono in pochi istanti. Individuare oggi dove risiede il valore reale è diventata una sfida di una complessità estrema”.

Porte aperte alla ricerca e sviluppo

Uno degli aspetti più attesi dell’evento riguarda la decisione della Unger Academy di aprire le porte del proprio reparto di Ricerca e Sviluppo, mostrando al pubblico gli strumenti e le metodologie con cui vengono sviluppate, testate e validate le strategie di trading. I partecipanti potranno osservare da vicino il processo che sta dietro alla costruzione di un modello operativo: dall’analisi dei dati storici alla verifica statistica delle ipotesi, fino alla messa in produzione degli algoritmi. Tra gli strumenti che verranno presentati figura anche un software innovativo per il backtest di strategie in opzioni, sviluppato internamente dall’Academy per colmare le lacune degli strumenti attualmente disponibili sul mercato.

“Grazie all’Intelligenza Artificiale, che ha snellito un percorso di programmazione altrimenti proibitivo, siamo riusciti a creare un back-tester evoluto che non ha eguali sul mercato”, prosegue Unger. “Il back-tester in quanto tale non era un progetto semplice, ma grazie alla tecnologia siamo riusciti a svilupparlo e questo ci permette di rimanere all’avanguardia, sviscerando nel minor tempo possibile i segreti del mercato per costruire i modelli operativi su cui basiamo la nostra operatività quotidiana”.

La convergenza algoritmica nel 2026

L’eccezionalità dell’evento risiede nella dimostrazione di come tre scuole differenti, quella americana di Davey, quella londinese di Cook e quella italiana di Unger, stiano convergendo verso un unico modello: quello algoritmico e sistematico. Nonostante le diverse strategie, i tre campioni confermeranno come la finanza moderna non possa più prescindere da un approccio meccanico, capace di eliminare l’emotività umana attraverso la potenza di calcolo.

In questo panorama, l’educazione finanziaria cambia pelle: comprendere le logiche profonde dei sistemi automatici diventa l’unico modo per non subire l’urto della tecnologia, trasformandola invece in un timone per governare i mercati con consapevolezza.

Il messaggio per il settore finanziario è netto: il trading “di pancia” è ormai un rischio insostenibile. La nuova frontiera è una disciplina scientifica che unisce l’esperienza storica alle più avanzate tecnologie software, trasformando l’investimento in un processo rigoroso, documentabile e, soprattutto, adattivo. Nel 2026, la sfida non è più solo contro il mercato, ma contro l’inefficienza dei propri strumenti di analisi.