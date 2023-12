$YPRED è ora nell’ultima fase della prevendita, che terminerà quando il token raggiungerà il traguardo di 6,5 milioni di dollari.

Una delle crypto presale più entusiasmanti del 2023 sta per volgere al termine. L’ecosistema AI all-in-one – yPredict – ha già raccolto quasi 6 milioni di dollari nella sua ICO, segnalando una forte domanda per i suoi entusiasmanti casi d’uso nel mondo reale.

Tuttavia, $YPRED è ora nell’ultima fase della prevendita, che terminerà quando il token raggiungerà il traguardo di 6,5 milioni di dollari.

Al completamento di ciascuna delle sue 8 fasi, il prezzo di prevendita di $YPRED è stato aumentato, con l’obiettivo di premiare i primi acquirenti. Pertanto, gli investitori che sono saliti presto sul carro di yPredict hanno già visto una crescita significativa nel loro wallet.

I trader interessati hanno ancora l’opportunità di vedere una crescita entusiasmante nella prevendita stessa, considerando che $YPRED aumenterà del 10% – da $ 0,11 a $ 0,12 – al completamento della sua ICO. Tuttavia, i rendimenti più entusiasmanti arriveranno dopo il lancio del token.

Gli analisti crypto come Michael Wrubel e Cilinix Crypto sono estremamente ottimisti su yPredict, con Cilinix Crypto che prevede che la nuova criptovaluta mostrerà un rally rialzista 10x.

yPredict: il prossimo grande token AI

La domanda di criptovalute basate sull’intelligenza artificiale è estremamente elevata, considerando che si prevede che otterranno rendimenti promettenti durante il mercato rialzista delle criptovalute il prossimo anno.

L’analista CryptoGodJohn, che ha oltre 500.000 follower su X, ritiene che l’intelligenza artificiale nelle criptovalute “non abbia nemmeno scalfito la superficie”, prevedendo che lo spazio abbia ancora molta strada da fare.

yPredict è uno di questi progetti che dovrebbe dare grandi risultati, soprattutto perché è progettato per dare un vantaggio significativo ai trader e agli investitori di criptovalute.

Il mercato delle criptovalute può essere altamente volatile. Tuttavia, yPredict offre un’ampia gamma di strumenti basati sull’intelligenza artificiale e modelli di dati predittivi basati su ML per aiutare i suoi utenti ad avere un’esperienza di trading vincente.

Come funzionano le previsioni con yPredict

yPredict Analytics utilizza una combinazione di strumenti come il riconoscimento automatizzato dei modelli grafici, l’analisi automatizzata degli indicatori, l’analisi del sentiment e l’analisi dei dati delle transazioni per aiutare gli investitori a fare scelte intelligenti in tempo reale.

L’analisi tecnica è ampiamente utilizzata dai trader esperti nel loro processo decisionale, tuttavia potrebbe essere travolgente per i nuovi trader. Per garantire che gli utenti di ogni livello possano ottenere i vantaggi più convenienti, la piattaforma Analytics è disponibile in un modello freemium a tre livelli: i tre livelli di abbonamento includono trader gratis, attivo e pro.

Il terminale di yPredict

Il motore di trading del terminale è progettato specificamente per i trader pro, coloro che hanno bisogno di eseguire le proprie operazioni a una velocità incredibile per ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti. Questa sofisticata piattaforma di trading genererà entrate attraverso le commissioni di swap.

Grazie alla sua proposta di valore unica, yPredict ha entusiasmato gli investitori in criptovalute per il suo potenziale di prezzo. Tuttavia, gli acquirenti interessati che desiderano ottenere i massimi benefici devono acquistare $YPRED nella prevendita stessa prima che esploda potenzialmente nel mercato aperto.

