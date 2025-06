La Partnership Strategica tra Fly University Project e Fondazione Giulio Deangeli vuole costruire il futuro dei giovani talenti

Fly University Project ETS, presieduta da Massimo Penzo, e la Fondazione Giulio Deangeli ETS, intitolata al suo fondatore Giulio Deangeli, annunciano una partnership strategica. L’obiettivo è potenziare il supporto ai giovani meritevoli e favorire la mobilità sociale nel panorama educativo e professionale italiano e internazionale, con una particolare enfasi nel consentire agli studenti universitari di accedere a esperienze di studio e ricerca presso le migliori università del mondo in materie STEM.

Fly University Project, noto per il suo ambizioso programma di erogazione di borse di studio in ambito STEM e la creazione di una community dinamica di accademici, imprenditori e scienziati, si unisce alla Fondazione Giulio Deangeli ETS, da anni impegnata nel supportare i giovani nell’esplorazione dei percorsi educativi e professionali post-diploma, con una particolare attenzione alle persone svantaggiate.

“Siamo incredibilmente entusiasti di questa partnership con la Fondazione Giulio Deangeli ETS,” afferma Massimo Penzo, Presidente di Fly University Project. “Condividiamo una missione comune: dare ai giovani gli strumenti necessari per emergere, specialmente in settori cruciali come l’Intelligenza Artificiale, il Management e l’Economia. Insieme, potremo amplificare il nostro impatto, supportando un numero ancora maggiore di studenti e facilitando il loro passaggio dall’università al mondo professionale, affinché possano diventare i pionieri di un futuro innovativo. Un valore aggiunto fondamentale di questa sinergia sarà proprio la capacità di offrire ai nostri studenti l’opportunità unica di studiare e fare ricerca nelle più prestigiose università STEM a livello globale, un passo decisivo per la loro formazione e per l’eccellenza italiana.”

“Questa partnership rappresenta un passo fondamentale per la Fondazione” dichiara il Presidente della Fondazione Giulio Deangeli ETS. “Unire le forze con Fly University Project ci permetterà di potenziare significativamente le nostre iniziative, in particolare offrendo più borse di studio, portando le ‘Escape Room dell’Orientamento’ in scuole su tutto il territorio nazionale e aumentando il numero di tutor e studenti coinvolti nel progetto GA-THERE. Insieme, possiamo davvero fare la differenza nella vita di molti giovani, promuovendo una mobilità sociale più equa e accessibile e garantendo loro l’accesso a percorsi formativi di eccellenza internazionale, soprattutto nelle discipline scientifiche e tecnologiche che plasmeranno il domani.”

Il sostegno finanziario dei donatori sarà cruciale per il successo di questa partnership, permettendo di potenziare le iniziative di entrambi i soggetti, che hanno individuato nel favorire la mobilità sociale la propria missione principale.

Gli obiettivi specifici delle donazioni includono:

Offrire più borse di studio attraverso l’iniziativa “Destinazione Eccellenza” di Fly University Project, promuovendo l’accesso all’educazione superiore e alla ricerca e lo sviluppo di competenze in ambito STEM, con particolare enfasi sulle esperienze internazionali nelle migliori istituzioni accademiche.

Portare le "Escape Room dell'Orientamento" in scuole su tutto il territorio nazionale, un'iniziativa innovativa della Fondazione per l'orientamento scolastico.

Aumentare il numero di tutor e studenti coinvolti nel progetto GA-THERE, ampliando il network di supporto e mentoring.

Questa partnership segna un momento importante per l’educazione e lo sviluppo dei talenti in Italia e oltre, consolidando un impegno comune per costruire un futuro più luminoso e inclusivo per le nuove generazioni. L’annuncio completo e i dettagli dell’iniziativa saranno disponibili tramite un post online sui canali ufficiali di entrambe le organizzazioni a partire dal 16 Giugno.