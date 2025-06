Il Digital Lab 2025/25 di Ericsson ha coinvolto circa 400 studenti di 14 scuole. Oltre 110 dipendenti volontari hanno guidato gli studenti alla scoperta di AI, robotica ed elettronica

Il Digital Lab, giunto alla sua quinta edizione, è il programma formativo promosso da Ericsson per rafforzare le competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e avvicinare i giovani al mondo dell’innovazione tecnologica.

Inserito ufficialmente nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), il progetto, concluso con successo, ha offerto un’esperienza formativa concreta e qualificata, sempre più strategica nell’ottica di ridurre il disallineamento tra scuola e mondo del lavoro.

Digital Lab: il progetto si estende

Dopo i positivi riscontri delle precedenti edizioni romane, per l’anno accademico 2024/2025 l’iniziativa si è estesa anche a Milano, Genova, Napoli e Pagani, coinvolgendo complessivamente circa 400 ragazzi di 14 istituti scolastici. Un’espansione che conferma la crescente rilevanza del programma nel panorama educativo nazionale, già riconosciuta nel 2019 con l’assegnazione del Bollino di Qualità per l’Alternanza Scuola-Lavoro da parte di Confindustria.

Elemento distintivo, è la partecipazione attiva dei dipendenti Ericsson in qualità di volontari: oltre 110 professionisti dell’azienda hanno scelto di dedicare tempo, competenze e passione per affiancare i giovani in attività formative e laboratoriali, trasmettendo conoscenze tecniche e soft skill.

Laura Nocerino, Head of People di Ericsson Italia, commenta: “Accorciare la distanza tra scuola e lavoro significa offrire ai ragazzi esperienze autentiche che li mettano in contatto con le sfide e le opportunità del mondo tecnologico. Il Digital Lab nasce proprio per questo: trasformare l’apprendimento in un ponte verso il futuro. Un ringraziamento speciale va alla nostra straordinaria community di volontari, che con professionalità e passione ha contribuito a far crescere ed evolvere i corsi, rendendo ogni edizione sempre più ricca e significativa.”

Focus del programma

Focus del programma, robotica, elettronica e intelligenza artificiale, temi fondamentali per il futuro del lavoro ma affrontati con un approccio esperienziale, orientato al problem solving, e alla sperimentazione rafforzando il ponte tra formazione scolastica e competenze professionali. Le attività si sono svolte all’interno delle sedi Ericsson, offrendo agli studenti un’immersione reale in ambienti professionali dinamici, inclusivi e tecnologicamente avanzati; qui hanno potuto anche condividere momenti informali con i dipendenti all’insegna del reale scambio e della collaborazione.

Con questa edizione, il Digital Lab si conferma non solo come modello di Corporate Social Responsibility ma anche un progetto PCTO di altissima qualità capace di unire crescita individuale, impatto sociale e visione strategica. Ericsson investe da anni in programmi educativi per promuovere lo sviluppo delle competenze, riconoscendo nella formazione uno dei pilastri fondamentali della propria cultura aziendale.

L’Italia è stato il primo Paese, dopo la Svezia, ad adottare il programma globale Digital Lab, parte dell’iniziativa globale Connect to Learn, attiva in 43 Paesi e con oltre 485.000 studenti raggiunti.

Dal 2018 a oggi, il progetto ha formato oltre 1000 studenti e costruito una rete solida e appassionata di volontari interni, confermandosi come un punto di riferimento per i percorsi di alternanza scuola-lavoro e i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).