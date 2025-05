La partecipazione con 7 startup alla fiera del tech nordamericano, rappresenta un trampolino di lancio internazionale per la nuova imprenditoria tecnologica sarda, che potrà accedere a mercati globali, validare le proprie soluzioni e stringere alleanze strategiche con operatori da tutto il mondo

Si è presentata per l’ecosistema dell’innovazione sardo, una straordinaria occasione di visibilità internazionale, colta “al volo”: sette startup selezionate da Sardegna Ricerche voleranno infatti in Canada per partecipare al Web Summit Vancouver 2025, uno degli eventi tecnologici più prestigiosi al mondo, in programma dal 27 al 30 maggio presso il Vancouver Convention Centre.

Con questa missione, Sardegna Ricerche apre alle imprese dell’isola le porte del mercato nordamericano, offrendo loro l’opportunità di presentare soluzioni all’avanguardia davanti a una platea globale composta da investitori, grandi aziende, acceleratori, media e oltre 15.000 partecipanti da tutto il mondo, tra cui 600 investitori e oltre 750 startup. Il Web Summit Vancouver offre un programma ricco di keynote, panel, workshop e sessioni di networking, coprendo temi come intelligenza artificiale, fintech, sostenibilità, e-commerce e media. Tra i partner dell’evento figurano aziende di rilievo come IBM, Microsoft, Fujitsu Intelligence, KPMG, Dell Technologies e Snap Inc.

«Il Web Summit Vancouver è molto più di un evento fieristico – afferma Carmen Atzori, Direttrice Generale di Sardegna Ricerche – è uno snodo strategico per chi vuole giocare un ruolo da protagonista nell’innovazione globale. Portarvi l’eccellenza sarda significa rafforzare la nostra proiezione internazionale e dimostrare che anche dalla nostra isola possono nascere soluzioni capaci di cambiare il mondo».

La delegazione sarda, organizzata e finanziata da Sardegna Ricerche, è parte della collettiva italiana organizzata da ICE-Agenzia e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e rappresenta un punto di incontro tra ricerca pubblica, spirito imprenditoriale e visione internazionale.

Le imprese sarde protagoniste

Active Label – Cagliari

Active Label sviluppa etichette intelligenti ed economiche per il monitoraggio della temperatura nella catena del freddo, senza l’utilizzo di componenti elettronici. La tecnologia brevettata consente un monitoraggio continuo, l’integrazione con piattaforme cloud e fornisce prove chiare di eventuali violazioni della temperatura. Soluzione ideale per i settori alimentare, farmaceutico e chimico, consente tracciabilità e riduzione degli sprechi, con un modello di abbonamento scalabile.

Certy – Cagliari

Certy è una startup che opera nel campo della cybersecurity basata su intelligenza artificiale. Il suo prodotto di punta, Certy Expert, è un agente AI sempre attivo che simula attacchi informatici per individuare vulnerabilità – in particolare quelle dovute all’errore umano. Progettato per team non tecnici, aiuta le aziende a prevenire attacchi, ridurre il carico di lavoro IT e rafforzare la difesa digitale dall’interno.

Icarus – Cagliari

Icarus innova il settore della sanità digitale grazie a un assistente virtuale AI che automatizza la gestione di appuntamenti e prescrizioni mediche, via telefono o WhatsApp. La piattaforma si integra con i calendari e i gestionali delle cliniche, operando 24/7 senza intervento umano, migliorando l’accessibilità per i pazienti e riducendo il carico amministrativo per il personale medico.

Lapper (Longwave Studio) – Cagliari

Lapper è un’applicazione pensata per gli atleti che praticano sport basati su giri (lap-based), come motociclismo, atletica o nuoto. Utilizza AI, GPS e feedback vocali in tempo reale per fornire coaching e dati di performance durante l’allenamento. Compatibile con iOS, Android, Apple Watch e Wear OS, Lapper offre un’esperienza immersiva per migliorare le prestazioni sportive, anche attraverso la comunicazione in tempo reale tra coach e atleta.

Linkalab – Cagliari

PMI innovativa, Linkalab è specializzata in intelligenza artificiale e data governance. Con il marchio Ovum, propone soluzioni SaaS per open innovation (Ovum AI Launchpad), sostenibilità (SDG Juicer) e influencer marketing (Viralba). Partner AWS, supporta aziende e startup nel diventare data-driven, offrendo strumenti per validazione, crescita e localizzazione internazionale di progetti tecnologici complessi.

SeismicGuard (NowTech Solutions) – Sassari

SeismicGuard è un sistema stand-alone di early warning sismico con architettura indipendente e integrabile con sistemi di sicurezza. Rileva precocemente le scosse e attiva in automatico misure di protezione. Ideale per infrastrutture critiche, aziende energetiche e impianti industriali, SeismicGuard coniuga innovazione tecnologica e protezione civile, con una soluzione già pronta per la distribuzione su scala globale.

Zephorum – Cagliari

Zephorum è la prima piattaforma digitale dedicata alla pianificazione del lascito digitale e alla memoria online. Permette di organizzare, proteggere e tramandare contenuti digitali, senza password e nel rispetto delle normative sulla privacy a lungo termine. Grazie a un motore legaltech e a un’interfaccia centrata sulla persona, Zephorum offre uno strumento unico per la gestione del patrimonio digitale nel tempo.