In quanto organizzazione responsabile, Capgemini conferma il suo impegno verso le priorità ESG definite nel 2021 e introduce nuovi e ambiziosi target

Azienda all’avanguardia, Capgemini intende promuovere il progresso e guidare la transizione verso un’economia più sostenibile. Per questo l’azienda ha aggiornato la sua policy ESG (Environmental, Social and Governance) e i relativi obiettivi definiti nel 2021, riaffermando il proprio impegno verso una crescita sostenibile, pratiche aziendali responsabili e una solida responsabilità d’impresa. L’aggiornamento si basa sulle otto priorità stabilite nel 2021, introducendone una nona dedicata all’etica, e definisce 14 nuovi obiettivi. L’iniziativa sottolinea l’impegno del Gruppo ad affrontare le sfide globali, rispettando le normative locali e creando valore duraturo per tutti gli stakeholder.

La linea di aggiornamento ESG e di rinnovamento di Capgemini

Nell’ambito della policy ESG definita nel 2021, il Gruppo ha già raggiunto numerosi obiettivi e intende proseguire su questa linea con la versione aggiornata della propria policy. Tra i principali risultati ottenuti al termine del 2024:

Riduzione del 93% delle emissioni complessive Scope 1 e 2, e del 62% delle emissioni per viaggi di lavoro (Scope 3) per dipendente rispetto al 2019, raggiungendo in anticipo gli obiettivi previsti per il 2030 (-80% delle emissioni Scope 1 e 2 e -55% delle emissioni Scope 3 per dipendente);

Consumo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili pari al 98%, in linea con l’obiettivo del 100% previsto per il 2025;

Aumento della rappresentanza femminile nell’organico globale al 39,7%, avvicinandosi all’obiettivo del 40% previsto per il 2025 (incremento di quasi 7 punti rispetto al 2019); le donne rappresentano oggi il 29% dei ruoli di leadership esecutiva nel Gruppo, rispetto al 17% del 2019, con l’obiettivo di raggiungere il 30% nel 2025;

Media di 77 ore di formazione per dipendente all’anno, superando ampiamente l’obiettivo di un incremento annuo del 5% dal 2019;

Riconoscimenti da parte di agenzie di rating esterne (Bitsight, RiskRecon e Cybervadis) per la leadership nella protezione dei dati e nella cybersecurity.

La policy ESG aggiornata

La policy ESG aggiornata è alla base delle priorità di sostenibilità del Gruppo e continuerà ad essere integrata nelle iniziative e nelle offerte del Gruppo, valorizzando tecnologia, capitale umano e partnership strategiche:

Il Gruppo ha introdotto un impegno verso l’investimento in crediti di carbonio di alta qualità, oltre all’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni Scope 1, 2 e 3 per raggiungere la neutralità climatica entro il 2040, come stabilito dallo standard “Corporate Net-Zero” della SBTi, evidenziando il proprio impegno ad affrontare oggi la questione dell’eccesso di carbonio nell’atmosfera.

Inoltre, il Gruppo intende garantire la presenza di almeno il 40% di donne nel proprio organico a livello globale, con l’obiettivo di raggiungere il 35% di donne in posizioni dirigenziali a livello globale entro il 2030.

Per quanto riguarda l’inclusione digitale, Capgemini ha esteso il suo target a 10 milioni di beneficiari, e a partire dal 2025, il metodo di rendicontazione sarà allineato al framework di impatto B4SI 1 , che pone l’accento sulla qualità e profondità dell’impatto individuale anziché limitarsi al mero numero di persone raggiunte.

, che pone l’accento sulla qualità e profondità dell’impatto individuale anziché limitarsi al mero numero di persone raggiunte. Capgemini punta anche a rafforzare l’uso etico dell’AI da parte dei suoi dipendenti, dal momento che questa tecnologia trasformerà profondamente le economie.

Il Gruppo si propone di aiutare i propri clienti a raggiungere i loro impegni di sostenibilità ampliando il proprio portfolio di offerte.

“Le tematiche ESG sono fondamentali per la nostra strategia aziendale e per la creazione di valore a lungo termine. Questa policy ESG aggiornata riflette il nostro impegno per l’innovazione, la leadership etica e l’impatto significativo, con lo scopo di creare un futuro in cui i nostri team, i nostri clienti e i nostri partner possano crescere, nel contesto di un’economia responsabile e resiliente”, ha dichiarato Aiman Ezzat, Chief Executive Officer di Capgemini.

Policy ESG