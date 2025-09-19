Dal 23 settembre al 1° ottobre 2025, Udine ospiterà le Olimpiadi Italiane e Balcaniche di Informatica, in concomitanza con il 61° Congresso Nazionale AICA (24-27 e 30 settembre)

Udine e il Friuli Venezia Giulia si apprestano a diventare protagonisti di un doppio appuntamento di rilievo nazionale e internazionale nel campo dell’innovazione digitale con particolare riguardo alle nuove generazioni: dal 23 settembre al 1° ottobre 2025 la città ospiterà infatti la finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) e delle Olimpiadi Balcaniche di Informatica (Balkan Olympiad in Informatics – BOI).

Un duplice evento reso possibile dalla consolidata collaborazione tra AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico e il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), e il coinvolgimento di scuole, istituzioni e aziende del territorio, con l’obiettivo comune di promuovere la cultura informatica e valorizzare le eccellenze giovanili nel campo delle tecnologie digitali.

Udine e il Friuli Venezia Giulia protagonisti di OII e di BOI

Le due competizioni rappresentano due prime volte speciali che rendono Udine e il territorio regionale protagonisti dell’informatica e delle competenze digitali: le OII si terranno infatti per la prima volta in Friuli Venezia Giulia in 25 edizioni, mentre per le BOI si tratta della prima volta in assoluto in Italia in 32 edizioni.

Le Olimpiadi Italiane di Informatica

Le Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) rappresentano la più prestigiosa competizione nazionale rivolta agli studenti delle scuole superiori di secondo grado di tutta Italia appassionati di informatica e programmazione. Nascono per diffondere l’apprendimento della programmazione per la risoluzione di problemi computazionali di crescente complessità, per promuovere l’eccellenza nell’ambito delle discipline informatiche, per avvicinare i giovani al problem solving computazionale e alla programmazione, incentivando così lo studio delle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e promuovendo il pensiero computazionale tra i giovani. Il focus è sulla parte “algoritmica” dei problemi per favorire la partecipazione anche di coloro che non hanno conoscenze specialistiche pregresse. Una competizione che richiede da un lato e allena dall’altro la capacità di ragionare e di tradurre tale ragionamento in un codice efficiente per il computer. Le OII sono promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il supporto di AICA nell’ambito di un apposito Protocollo d’Intesa, rinnovato annualmente.

Come si svolgono?

Le OII si articolano in più fasi successive, che comprendono le fasi scolastica, territoriale e nazionale.

Fase scolastica (gennaio/febbraio): ogni scuola aderente seleziona internamente gli studenti più meritevoli tramite un test somministrato a livello locale. Fase territoriale (marzo/aprile): i migliori studenti della fase scolastica partecipano a una gara a livello regionale o interregionale. Viene selezionata una rosa di candidati che accederanno alla finale nazionale. Finale nazionale (settembre/ottobre): una prova unica, individuale, in cui gli studenti si cimentano con problemi di programmazione algoritmica e risoluzione computazionale. I migliori classificati entrano a far parte del programma di allenamento per la Nazionale Italiana. Preparazione e selezione per le Olimpiadi Internazionali di Informatica (IOI): i migliori finalisti nazionali partecipano a sessioni di formazione intensiva per accedere alla squadra italiana che parteciperà alle IOI – International Olympiad in Informatics, competizione globale patrocinata dall’UNESCO, e alle altre Olimpiadi Internazionali cui il nostro paese partecipa.

La prova

La competizione si focalizza sulla risoluzione di esercizi di logica, matematica, algoritmi e programmazione, con problemi proposti in pseudocodice e un tempo a disposizione di 90 minuti per la loro risoluzione.

Il campo di gara

Le gare si svolgeranno presso l’ISIS A. Malignani di Udine, riferimento nazionale per la formazione tecnico-scientifica, in un’aula appositamente allestita, schermata dalle connessioni con l’esterno.

I numeri delle OII

Le Olimpiadi Italiane di Informatica coinvolgono ogni anno migliaia di studenti: alla gara scolastica dell’edizione in corso hanno partecipato 15.000 per 647 scuole, alla gara territoriale del 16 aprile 2024, 1.061 studenti. Alla finale nazionale di Udine partecipano 100 studenti. Nel corso degli anni le OII hanno coinvolto decine di migliaia di studenti in tutta Italia, contribuendo a far emergere nuovi talenti dell’informatica competitiva. Possiamo stimare che in 25 edizioni, complessivamente, nelle varie fasi delle olimpiadi, abbiano partecipato circa 250.000 studenti.

Il FVG alle OII: una storia di successo

A rappresentare il Friuli Venezia Giulia alla finale delle Olimpiadi Italiane saranno 4 studenti provenienti dalle province di Udine e Pordenone:

Diego Stocco (2008) – 3^ classe Istituto Istruzione Superiore Della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (Udine) e già medaglia di bronzo alle OII 2024 di Reggio Emilia

– 3^ classe Istituto Istruzione Superiore Della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (Udine) e già medaglia di bronzo alle OII 2024 di Reggio Emilia Yuri Vodopivec (2007) – 4^ classe Liceo Scientifico G. Marinelli di Udine

– 4^ classe Liceo Scientifico G. Marinelli di Udine Miriam Pividori (2008) – 3^ classe Istituto Istruzione Superiore A. Malignani di Udine

– 3^ classe Istituto Istruzione Superiore A. Malignani di Udine Tobia Tosin (2007) – 4^ classe Liceo Scientifico M. Grigoletti di Pordenone.

Il Friuli Venezia Giulia ha ben performato nel corso di tutte queste OII: 257 studenti di 12 scuole hanno partecipato alla gara scolastica (dicembre 2024); 25 studenti hanno preso parte alla Gara territoriale (16 aprile 2024). In generale, nelle ultime 20 edizioni delle OII, gli allievi della regione hanno conquistato oltre 50 medaglie, segno della qualità del sistema formativo.

Comitato Olimpico OII

Per presiedere all’organizzazione di tutte le fasi dei Campionati nazionali e alla partecipazione alle Olimpiadi Internazionali è costituito il “Comitato Olimpico per i Campionati di Informatica”. Ne fanno parte: Luigi Laura – Docente dell’Università Telematica Nettuno (con il ruolo di Presidente), Giorgio Audrito – Docente dell’Università degli Studi Torino, Anna Brancaccio – Dirigente Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, Ministero Istruzione, Imerio Chiappa – Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Paleocapa di Bergamo, Amanda Ferrario – Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico E. Tosi di Busto Arsizio, Roberto Grossi – Docente dell’Università di Pisa, membro del CINI, Nicoletta Negrello – Docente dell’Istituto statale di istruzione superiore Malignani di Udine e Antonio Piva – Presidente AICA.

Le Olimpiadi Balcaniche di Informatica

Le Balkan Olympiad in Informatics (BOI) sono organizzate dall’Associazione Nazionale Programmazione Competitiva (ANPC) con il supporto di AICA e del MIM. Si tratta di una delle competizioni europee sul tema che coinvolge studenti delle scuole superiori di vari stati europei, collocati intorno all’area balcanica. I Paesi partecipanti ufficiali sono: Albania, Bosnia, Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Moldavia, Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovenia e Turchia. A questi si sommano i paesi Guest: Svizzera, Arabia Saudita, Turkmenistan, Kirgyzstan e Ucraina. La partecipazione avviene a squadre, ognuna composta da 4 studenti e 2 accompagnatori (leader e deputy leader). Gli studenti partecipanti sono 74 e sono seguiti da 35 allenatori.

Alla scoperta di Udine e del Friuli Venezia Giulia

Il doppio appuntamento con le olimpiadi di informatica non sarà però solo una competizione: l’evento è infatti pensato anche come un’opportunità per le ragazze e i ragazzi che arriveranno sul territorio per visitare la città di Udine durante il tempo libero a loro disposizione. Inoltre, grazie al supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e di Io Sono FVG, i partecipanti alle BOI verranno portati anche a Trieste, in occasione di TriesteNext, per scoprire il Sistema Scientifico regionale, oltre che la storia, la bellezza e la ricchezza culturale e paesaggistica del Friuli Venezia Giulia (nel tragitto toccheranno anche Aquileia e Grado).

Il Congresso AICA e il focus sulle sfide dell’Intelligenza Artificiale

In contemporanea alle olimpiadi di informatica, Udine sarà anche la sede del 61° Congresso Nazionale AICA (24- 27 e 30 settembre), in cui esperti del settore si confronteranno sui temi più attuali legati all’informatica e al digitale. Un appuntamento centrale nella storia di AICA per riflettere, condividere e costruire il futuro e che oggi rappresenta un vero e proprio evento culturale e professionale, pensato per fare il punto sullo stato dell’arte del settore ICT in Italia e nel mondo.

Le sfide dell’Intelligenza Artificiale saranno al centro del Congresso, con un focus su etica, formazione e cittadinanza digitale consapevole. In programma ci saranno tavole rotonde, lectio magistralis, incontri con esperti e istituzioni, testimonianze dal mondo della scuola e dell’impresa. Verranno presentate anche le innovative certificazioni ICDL, tra cui quella AI che tratta le competenze fondamentali sull’intelligenza artificiale e quella per il Quantum Computing, prima al mondo, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Saranno oltre 100 i professionisti del settore presenti a Udine, tra professori universitari, docenti, imprenditori ed esperti della materia provenienti da tutt’Italia.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà la lectio magistralis di Federico Faggin, pioniere dell’informatica e figura di riferimento internazionale per lo sviluppo dei microprocessori.

La collaborazione con il Digital Security Festival

Le OII, BOI e il Congresso AICA si svolgono con la collaborazione del Digital Secuity Festival, evento nazionale per la divulgazione della cultura e della sicurezza digitale a persone, aziende e scuole, che si svolge in diverse location, diverse regioni, per un evento diffuso ma unitario. Un appuntamento accreditato all’European Cybersecurity Month (ECSM), la campagna europea dedicata alla cultura della sicurezza informatica. La tappa udinese del DSF, in programma il pomeriggio del 26 settembre 2025 nella Torre Santa Maria di Confindustria Udine, vede in particolare, la presenza di referenti AICA tra i relatori. Il programma dettagliato sarà presentato alla Camera dei Deputati il prossimo 19 settembre.

Le realtà al fianco di AICA

Le Olimpiadi Italiane di Informatica e le Balkan Olympiad in Informatics sono possibili grazie al sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Digital Security Festival.

Sponsor dell’iniziativa: Bending Spoons, Jane Street, Icop, Banca 360 FVG, ICDL Foundation, Accredia, Confindustria Udine, Alfasistemi, DNV, Insiel, Beantech, Net Patrol, Karmasec, Infostar, Smeup, Digital 74, Centro Studi Excol e Liceo Scientifico Paritario Don Milani.

L’Istituto A. Malignani di Udine è la scuola ospitante e per l’allestimento del campo di gara è stato supportato da Fondazione Friuli, Danieli, Fondazione Piaggio, Spaggiari e Confartigianato ICT.

Collaborano all’iniziativa: Io Sono Friuli Venezia Giulia, CEPIS, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine, Università degli Studi di Udine, Università della Svizzera Italiana (USI), Udinese Calcio, Fondazione Pensiero Solido, Federmanager FVG, UCID, AIPSI, Federprivacy, ALSI e Bricks.

Dichiarazioni

“AICA è lieta di portare le Olimpiadi Italiane di Informatica e le Olimpiadi Balcaniche di Informatica in Friuli Venezia Giulia. In quanto udinese c’è in me ulteriore orgoglio. Questi eventi non sono solo semplici competizioni, ma laboratori per preparare studentesse e studenti alle sfide del domani e costruire una società basata sulle competenze. Udine diventerà per svariati giorni la capitale dell’incontro tra digitale, giovani talenti ed esperti: molti professionisti ICT, infatti, saranno presenti per condividere con i ragazzi le loro esperienze e porteranno inoltre le loro riflessioni nel 61 Congresso AICA che si svolgerà negli stessi giorni, coinvolgendo nomi prestigiosi di Istituzioni, mondo della Formazione e Imprese. Oltre 500 persone arriveranno in Friuli Venezia Giulia, facendo di questi eventi anche un’occasione di promozione della nostra regione” commenta il Presidente di AICA, Antonio Piva.

“Il Digital Security Festival sostiene con convinzione le Olimpiadi Italiane e Balcaniche di Informatica e il Congresso Nazionale AICA: insieme portiamo in Friuli Venezia Giulia competenze, consapevolezza e cultura della sicurezza digitale. Udine sarà, a tutti gli effetti, la capitale europea dell’innovazione digitale in questi giorni”, dichiara Marco Cozzi, Presidente del Digital Security Festival.