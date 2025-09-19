Dal laboratorio scolastico alla competizione globale: l’Hammer Team del Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di Piacenza rappresenterà l’Italia nella fase conclusiva di STEM Racing

Negli ultimi anni, le grandi organizzazioni internazionali hanno intensificato gli sforzi per creare occasioni di incontro tra studenti e discipline STEM. Queste iniziative, sempre più diffuse, offrono ai giovani l’opportunità di muovere i primi passi nel mondo del lavoro, coinvolgendoli in attività, progetti e competizioni pensate per farli appassionare alle scienze e prepararli a diventare i leader di domani. In questo panorama, la scuola italiana è protagonista sulla scena internazionale: l’Hammer Team del Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di Piacenza rappresenterà l’Italia ai Mondiali di STEM Racing, che si svolgeranno a Singapore dal 27 settembre al 2 ottobre 2025. Si tratta di un programma educativo internazionale – noto nelle precedenti edizioni come F1 in Schools – che unisce scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sfidando gli studenti di tutto il mondo a progettare, realizzare e far gareggiare monoposto in miniatura, simulando l’organizzazione di una vera scuderia. La partecipazione di Hammer Team alle World Finals rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un riferimento di didattica esperienziale e un modello di buona scuola basato su metodologie collaborative, problem solving, creatività e attenzione all’ambiente.

Gruppo Spaggiari Parma al fianco dell’Hammer Team

Hammer Team, composto da due studentesse e tre studenti liceali, ha conquistato il titolo di Campione Nazionale 2024 del programma internazionale STEM Racing e rappresenta un esempio virtuoso di superamento del gender gap nelle discipline scientifico-tecnologiche, dove la diversità di genere diventa una risorsa che stimola creatività, equilibrio nei ruoli e soluzioni più efficaci. Il progetto intercetta una passione autentica degli studenti, il mondo del motorsport, trasformandola in una leva educativa capace di motivare e coinvolgere. Anche per questo è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione tra le dieci migliori pratiche educative italiane da presentare a Expo 2025 Osaka nell’ambito del programma internazionale Scuola Futura Italia.

Ad affiancare Hammer Team c’è Gruppo Spaggiari Parma, da 100 anni al fianco della scuola e specialista dell’edtech.

“Hammer Team incarna i valori che guidano la nostra missione: trasformare l’educazione attraverso l’innovazione e creare ponti concreti tra scuola, territorio e mondo del lavoro”, commenta il CEO di Gruppo Spaggiari Parma, Nicola de Cesare. “L’avventura di Hammer Team sarà raccontata attraverso la piattaforma ClasseViva Extra, nata per dare voce a esperienze di buona scuola come questo progetto”.

L’importanza delle esperienze formative fuori dall’aula

Durante tutto lo svolgimento, gli studenti dell’Hammer Team hanno operato come una vera mini-scuderia professionale: progettazione CAD, simulazioni fluidodinamiche, stampa 3D, ingegneria dei materiali, design della comunicazione e gestione imprenditoriale della squadra. Un banco di prova che sviluppa competenze tecniche avanzate e soft skills fondamentali per le professioni del futuro.

“Per affrontare le sfide del mondo del lavoro, i giovani hanno bisogno di esperienze formative che superino i confini dell’aula e accompagnino i ragazzi verso la vita professionale, trasformando la scuola in un laboratorio di futuro e di collegamento con le imprese”, sottolinea Samantha Aimi, docente di matematica e fisica e referente STEM del team.

Le parole della docente trovano conferma nella visione di Martina Rocca, tra le fondatrici del team, che racconta come questa esperienza abbia permesso di imparare a fidarsi l’uno dell’altro, a condividere leadership e a trasformare la passione in un progetto in grado di aprire prospettive nuove, personali e professionali.

“La collaborazione con Hammer Team rafforza il nostro impegno per un’educazione che prepari davvero i giovani alle sfide del domani”, aggiunge Andrea Pizzola, CMO di Gruppo Spaggiari Parma. “Non si tratta di una semplice competizione, ma di un modello educativo replicabile capace di ispirare nuove generazioni, in particolare le studentesse, ad avvicinarsi alle discipline STEM”.

Hammer Team ambasciatore delle discipline STEM nelle scuole italiane

L’accesso alle finali mondiali rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma un catalizzatore di motivazione, inclusione culturale e innovazione. Hammer Team continuerà, infatti, ad operare come ambasciatore nelle scuole, condividendo la propria esperienza per ispirare e orientare altri studenti – e in particolare le ragazze – verso le discipline STEM, stimolando curiosità e interesse già in età precoce.

L’iniziativa educativa Hammer Team, nata al Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di Piacenza per valorizzare l’eccellenza scolastica e promuovere competenze tecnico-scientifiche, creative e imprenditoriali negli studenti delle scuole superiori, non è solo un progetto: è un’eredità viva, che corre verso il futuro portando talento, innovazione e inclusione. Il percorso gode, inoltre, del patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Ambasciata Italiana di Singapore, a conferma della sua rilevanza non solo locale ma anche istituzionale e internazionale.