Da un’indagine di Skebby emerge una crescita dell’uso del mobile messaging aziendale. Quasi il 60% degli invii riguarda comunicazioni transazionali

La tecnologia ha rivoluzionato il modo di comunicare all’interno delle aziende, trasformando profondamente le interazioni sia interne che esterne. In questo scenario il mobile messaging si è affermato come uno strumento indispensabile, destinato a restare.

In un mondo sempre più digitale e iperconnesso, il mobile messaging e, in particolare, gli SMS e WhatsApp Business rappresentano strumenti insostituibili per le aziende che vogliono comunicare in modo rapido, diretto ed efficace con clienti e collaboratori.

I trend del Mobile Messaging aziendale

Secondo un’analisi condotta da Skebby, piattaforma italiana specializzata nei servizi di mobile marketing, relativa agli ultimi 12 mesi, il 58% dei casi d’uso del mobile messaging in ambito business è relativo a finalità transazionali, ovvero per comunicare informazioni utili, operative o di servizio, mentre il restante 42% riguarda attività di marketing, come promozioni o inviti ad eventi.

Nel dettaglio, tra i messaggi transazionali prevalgono quelli legati a promemoria per appuntamenti e scadenze, che rappresentano nel complesso il 15% del totale. Subito dopo troviamo i messaggi dedicati alla sicurezza degli accessi digitali, per l’autenticazione a due fattori e al recupero delle password.

Seguono gli aggiornamenti sui servizi, ad esempio per avvisare i clienti di modifiche, interruzioni o novità importanti, e le conferme d’ordine e notifiche di consegna, particolarmente diffuse nel mondo dell’e-commerce. Le aziende utilizzano SMS e WhatsApp Business anche per comunicare in modo diretto e veloce con il team interno, per inviare allerte o notifiche di emergenza e per fornire informazioni sugli account.

Accanto ai mobile messaging transazionali, SMS e WhatsApp Business vengono ampiamente utilizzati per attività di marketing. In particolare, il 14% dei messaggi è relativo a campagne promozionali, l’8% riguarda inviti ad eventi e il 6% viene inviato per iniziative di drive to store, ovvero per incentivare i clienti a recarsi presso punti vendita e showroom.

Il mobile messaging è utilizzato anche per invitare i clienti a visitare pagine web specifiche, per il lancio di nuovi prodotti e per iniziative di raccolta fondi o per ottenere opinioni e suggerimenti attraverso survey e sondaggi.

Dichiarazioni

“Sebbene gli SMS facciano ancora la parte del leone per la comunicazione mobile in ambito aziendale, soprattutto per quanto riguarda i messaggi con finalità transazionale, WhatsApp Business è un canale in forte crescita e sempre più apprezzato da aziende ed organizzazioni di ogni settore, dalla sanità al retail, dal mondo dei servizi alle organizzazioni no-profit. Per sfruttare appieno le potenzialità di questo canale, le imprese devono però avvalersi di WhatsApp Business Platform, la soluzione che mette a disposizione funzionalità avanzate e che Skebby, in quanto parte del Gruppo Commify, può offrire ai suoi clienti”, ha commentato Alessandro Pogliani,Marketing Manager di Skebby.