La tecnologia ha rivoluzionato il modo di comunicare all’interno delle aziende, trasformando profondamente le interazioni sia interne che esterne. In questo scenario il mobile messaging si è affermato come uno strumento indispensabile, destinato a restare.
In un mondo sempre più digitale e iperconnesso, il mobile messaging e, in particolare, gli SMS e WhatsApp Business rappresentano strumenti insostituibili per le aziende che vogliono comunicare in modo rapido, diretto ed efficace con clienti e collaboratori.
I trend del Mobile Messaging aziendale
Secondo un’analisi condotta da Skebby, piattaforma italiana specializzata nei servizi di mobile marketing, relativa agli ultimi 12 mesi, il 58% dei casi d’uso del mobile messaging in ambito business è relativo a finalità transazionali, ovvero per comunicare informazioni utili, operative o di servizio, mentre il restante 42% riguarda attività di marketing, come promozioni o inviti ad eventi.
Nel dettaglio, tra i messaggi transazionali prevalgono quelli legati a promemoria per appuntamenti e scadenze, che rappresentano nel complesso il 15% del totale. Subito dopo troviamo i messaggi dedicati alla sicurezza degli accessi digitali, per l’autenticazione a due fattori e al recupero delle password.
Seguono gli aggiornamenti sui servizi, ad esempio per avvisare i clienti di modifiche, interruzioni o novità importanti, e le conferme d’ordine e notifiche di consegna, particolarmente diffuse nel mondo dell’e-commerce. Le aziende utilizzano SMS e WhatsApp Business anche per comunicare in modo diretto e veloce con il team interno, per inviare allerte o notifiche di emergenza e per fornire informazioni sugli account.
Accanto ai mobile messaging transazionali, SMS e WhatsApp Business vengono ampiamente utilizzati per attività di marketing. In particolare, il 14% dei messaggi è relativo a campagne promozionali, l’8% riguarda inviti ad eventi e il 6% viene inviato per iniziative di drive to store, ovvero per incentivare i clienti a recarsi presso punti vendita e showroom.
Il mobile messaging è utilizzato anche per invitare i clienti a visitare pagine web specifiche, per il lancio di nuovi prodotti e per iniziative di raccolta fondi o per ottenere opinioni e suggerimenti attraverso survey e sondaggi.
Dichiarazioni
“Sebbene gli SMS facciano ancora la parte del leone per la comunicazione mobile in ambito aziendale, soprattutto per quanto riguarda i messaggi con finalità transazionale, WhatsApp Business è un canale in forte crescita e sempre più apprezzato da aziende ed organizzazioni di ogni settore, dalla sanità al retail, dal mondo dei servizi alle organizzazioni no-profit. Per sfruttare appieno le potenzialità di questo canale, le imprese devono però avvalersi di WhatsApp Business Platform, la soluzione che mette a disposizione funzionalità avanzate e che Skebby, in quanto parte del Gruppo Commify, può offrire ai suoi clienti”, ha commentato Alessandro Pogliani,Marketing Manager di Skebby.