Nell’articolo i nuovi organi di amministrazione di Notartel. Gustavo Gili è Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pietro Selicale è Presidente del Collegio Sindacale

L’assemblea ordinaria della Notartel, società informatica del notariato, Società Benefit, in data 8 luglio u.s., ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale per il prossimo triennio. L’Assemblea ha ringraziato per il lavoro svolto a favore della Società, il Presidente uscente Vincenzo Gunnella e i consiglieri in scadenza Flavia Fiocchi, Michele Gentilucci e Stefano Fazzari.

È Gustavo Gili il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Chi è Gustavo Gili

Classe 1967 nato a Torino, già Avvocato presso il Foro di Torino, Gustavo Gili è Notaio dal febbraio 2004, con sede a Torino; ha ricoperto l’incarico di Tesoriere dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo; è stato Presidente del Comitato notarile interregionale Piemonte e Valle d’Aosta; dal 2019 al 2022 Consigliere di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato; dal 2022 al 2025 è stato eletto Revisore dei conti per il Consiglio Nazionale del Notariato e dal febbraio 2025 è stato eletto Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato per la zona I Piemonte e Valle d’Aosta.

I nuovi organi di amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Presidente: Notaio Gustavo GILI

Vice Presidente: Notaio Giuseppe MATTERA, per la Cassa Nazionale

Consiglieri: Notaio Rosaria BONO, Notaio Carlo MUNAFO’, Ing. Vincenzo DE LISI, Amministratore Delegato.

Collegio Sindacale