L’acquisizione strategica rafforza la leadership globale di Proofpoint nella sicurezza focalizzata su persone e agenti e ne sottolinea l’impegno verso i mercati MSP e PMI

Proofpoint ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Hornetsecurity Group, fornitore paneuropeo leader di soluzioni basate su intelligenza artificiale per la sicurezza, la protezione dei dati, la conformità e la consapevolezza alla cybersecurity su Microsoft 365 (M365) destinate ai managed service provider (MSP) e alle piccole e medie imprese (PMI).

La conclusione dell’operazione segna una tappa fondamentale nella strategia di Proofpoint, volta a estendere la propria piattaforma di sicurezza incentrata sulla persona a organizzazioni di tutte le dimensioni attraverso un approccio appositamente studiato per il canale MSP. Grazie alla forte presenza di Hornetsecurity sul mercato europeo, e a una base di partner che serve oltre 125.000 clienti attraverso più di 12.000 MSP e partner di canale, Proofpoint amplia in modo significativo la propria portata e le proprie capacità nel segmento delle PMI.

“Siamo entusiasti di dare ufficialmente il benvenuto a Hornetsecurity in Proofpoint e di portare avanti la nostra missione di proteggere il nuovo spazio di lavoro agentico per clienti di ogni dimensione,” afferma Sumit Dhawan, CEO di Proofpoint. “Insieme, estenderemo la nostra leadership nel campo della sicurezza focalizzata su persone e agenti per salvaguardare individui, agenti AI e dati, ampliando al contempo la nostra portata a PMI e MSP grazie alla piattaforma collaudata e scalabile di Hornetsecurity. Con l’aumento della rapidità e della precisione delle minacce, la nostra esperienza combinata innalzerà il livello di innovazione e resilienza, aiutando clienti e partner di tutto il mondo a proteggere ciò che conta di più.”

La soluzione di punta di Hornetsecurity, 365 Total Protection, è la piattaforma di sicurezza cloud più completa per gli ambienti M365. Con servizi che spaziano dalla sicurezza della posta elettronica al backup, dalla conformità alla formazione sulla consapevolezza e al controllo degli accessi, la piattaforma fornisce agli MSP un pannello di controllo multi-tenant per gestire e scalare la protezione dei propri clienti, senza la complessità di dover integrare più soluzioni puntuali.

“Entrare a far parte di Proofpoint segna un nuovo capitolo nel nostro percorso,” ha sottolineato Daniel Hofmann, fondatore e CEO di Hornetsecurity. “Insieme, ci troviamo nella posizione privilegiata di poter fornire sicurezza M365 e protezione dei dati più efficaci agli MSP di tutto il mondo. Sulla base del nostro approccio collaudato e consolidato, incentrato sul canale, le nostre capacità combinate, la threat intelligence condivisa e la visione allineata renderanno disponibile un nuovo livello di innovazione e valore per i nostri partner e clienti a livello globale.”

Nell’ambito dell’operazione, Hornetsecurity opererà come business unit dedicata al servizio di MSP e PMI in tutto il mondo. Daniel Hofmann la guiderà con il ruolo di executive vice president e general manager all’interno di Proofpoint. Il suo executive leadership team rimarrà in carica e continuerà a promuovere innovazione di prodotto, strategia go-to-market e successo dei partner attraverso la piattaforma MSP. Clienti e partner avranno garanzia di continuità per servizio e supporto, con ulteriori vantaggi derivanti da risorse globali, ricerca e intelligence sulle minacce di Proofpoint.

In base ai termini dell’accordo, Proofpoint acquisirà Hornetsecurity per un corrispettivo totale di 1,8 miliardi di dollari. Hornetsecurity genera un fatturato ricorrente annuale (ARR) di quasi 200 milioni di dollari, con una crescita del 20% su base annua. Questa acquisizione rafforza l’impegno di Proofpoint nel mercato europeo e conferma la sua strategia di fornire una sicurezza distintiva, basata su intelligenza artificiale, a ogni organizzazione, indipendentemente da dimensioni o posizione geografica.