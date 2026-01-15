Il Club ottiene una maggiore efficienza e una più profonda capacità di analisi nell’automazione del marketing

Liverpool FC è lieto di annunciare un nuovo accordo pluriennale con SAS, che diventa il partner ufficiale del club per la Marketing Automation basata sull’AI.

Questa nuova partnership riunisce due brand riconosciuti a livello globale, accomunati da un forte focus su innovazione, performance e miglioramento continuo. Nel corso della collaborazione, il club integrerà la piattaforma SAS® Customer Intelligence 360 e SAS Viya, consentendo una maggiore efficienza e una più profonda capacità di analisi nell’automazione del marketing, nella gestione delle campagne e nei processi decisionali guidati dai dati.

SAS è all’avanguardia nel campo dell’analisi dei dati da quasi cinque decenni. Fondata nel 1976, l’azienda è cresciuta fino a diventare uno dei nomi più rispettati nell’ambito dei dati e dell’AI Marketing Automation, aiutando organizzazioni di tutti i principali settori a prendere decisioni più rapide, intelligenti e consapevoli. Con una reputazione costruita su fiducia, affidabilità e competenza, SAS continua a plasmare il modo in cui i dati vengono utilizzati per guidare il progresso e generare impatto in tutto il mondo.

Jennifer Chase, Chief Marketing Officer di SAS, ha dichiarato: “Il Liverpool FC ha una delle tifoserie più appassionate al mondo, e siamo orgogliosi di contribuire a migliorare questa esperienza grazie alla potenza dei dati e dell’AI. Grazie alla tecnologia SAS, il Liverpool FC può trasformare enormi volumi di dati in insight significativi e in tempo reale, che permettono di veicolare il messaggio giusto, al tifoso giusto, nel momento giusto, connettendo i fan da Anfield a ogni parte del mondo”.

SAS esplorerà inoltre opportunità di collaborazione con la LFC Foundation per creare iniziative educative dedicate all’intelligenza artificiale e ai dati. Queste iniziative si baseranno sui programmi STEM già esistenti della LFC Foundation, che promuovono l’apprendimento delle discipline STEM fin dalla prima infanzia, aiutando bambini e bambine a sviluppare competenze fondamentali che stimolano curiosità, capacità di problem solving e creatività.