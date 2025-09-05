Debutterà a Monza l’assistente conversazionale click-to-WhatsApp di Infobip e del Team MoneyGram Haas F1 pensato per rafforzare i rapporti con i fan di tutto il mondo

Nell’era dell’Intelligenza Artificiale, gli appassionati di sport cercano esperienze sempre più personalizzate e coinvolgenti. È in questo contesto che nasce la collaborazione tra Infobip, piattaforma globale di comunicazione cloud, e il Team MoneyGram Haas F1, che debutta alla prossima gara di Monza con un assistente conversazionale click-to-WhatsApp pensato per rafforzare il legame con i fan attraverso interazioni digitali innovative.

Caratteristiche principali della partnership tra il Team MoneyGram Haas F1 e Infobip

In vista della corsa del 7 settembre, Infobip e il Team MoneyGram Haas F1 presentano il loro nuovo assistente conversazionale, disponibile grazie a un’integrazione pubblicitaria Click-To-WhatsApp su Facebook e Instagram. I fan potranno partecipare a conversazioni uniche via WhatsApp e partecipare a quiz interattivi per vincere alcuni oggetti autografati della gara.

Questo progetto rafforza la collaborazione, avviata a maggio di quest’anno, tra le due società. Infobip ha stretto una partnership pluriennale con il Team MoneyGram Haas F1 per aiutarlo a creare rapporti più stretti con i fan di tutto il mondo. La tecnologia di Infobip permette di creare una nuova era di digital engagement, offrendo esperienze personalizzate in tempo reale che avvicineranno i fan.

La partnership, caratterizzata da un impegno condiviso verso l’eccellenza ingegneristica e l’innovazione, unisce due team orientati alle prestazioni e a superare i limiti, sia in pista che fuori. Il debutto a Monza segna l’inizio di un percorso di espansione delle esperienze digitali, grazie alla piattaforma Conversational Experience Orchestration di Infobip. In futuro saranno disponibili previsioni di gara basate sull’intelligenza artificiale, consigli personalizzati sui contenuti in base alle preferenze dei fan e l’integrazione con funzionalità di realtà aumentata che avvicineranno ancora di più i fan all’esperienza della gara. La partnership intende inoltre offrire ai fan l’accesso virtuale alle prestazioni e agli allenamenti del team grazie a simulatori avanzati.

Dichiarazioni

“I nostri fan sono il vero motore del Team MoneyGram Haas F1. Questa piattaforma basata sull’intelligenza artificiale non solo permette loro di vivere le gare più da vicino, ma crea anche un dialogo bidirezionale che ci aiuta a comprendere e soddisfare al meglio la nostra community globale. A partire da Monza, i fan di tutto il mondo sperimenteranno un nuovo livello di engagement che riflette il nostro impegno nell’innovazione sia in pista che fuori”, ha dichiarato Mark Morrell, Marketing Director del Team MoneyGram Haas F1.

“La collaborazione con il team MoneyGram Haas F1 per la creazione di esperienze conversazionali all’avanguardia dimostra come la tecnologia di messaggistica avanzata possa trasformare il coinvolgimento nello sport”, ha commentato Ivan Ostojić, Chief Business Officer di Infobip. “Anche in altri casi, questa tecnologia è stata in grado di aumentare notevolmente il legame con i fan, offrendo loro esperienze memorabili. La capacità della nostra piattaforma di offrire esperienze interattive e coinvolgenti a livello globale rende ogni interazione con i fan significativa, sia che si trovino a Monza a bordo pista o che guardino la gara da qualsiasi parte del mondo”.