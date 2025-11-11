Grazie a SOTI MobiControl, Iper La grande i ottimizza la gestione dei dispositivi mobile, riduce i tempi di inattività e introduce assistenza da remoto

Iper La grande i, realtà operante nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata e parte del Gruppo Finiper Canova, ha scelto SOTI, fornitore di soluzioni per la gestione dei dispositivi mobile a livello globale, per ridurre i tempi di inattività dei device e beneficiare delle funzionalità avanzate di assistenza e risoluzione dei problemi da remoto offerti dai prodotti di SOTI.

Con 22 punti vendita in Italia – dislocati fra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna – e un fatturato di 1,7 miliardi, l’azienda offre 3.000 diversi prodotti in offerta ogni giorno e più di 30 promozioni all’anno. Oggi, grazie a SOTI MobiControl, Iper La grande i ha la visibilità operativa completa di tutti i propri dispositivi Honeywell e Zebra, impiegati per la vendita al dettaglio, e di tutte le applicazioni, assicurando così la produttività senza interruzioni dei dipendenti e un migliore servizio per i clienti in store.

Con l’obiettivo di migliorare continuamente i processi e digitalizzare le operazioni, Iper La grande i ha scelto di potenziare la gestione dei propri dispositivi con una soluzione da remoto più sicura e affidabile, in grado di accompagnare la crescita dell’azienda e garantire la continuità operativa nei punti vendita.

Riduzione significativa dei tempi di inattività per Iper La grande i grazie all’istallazione degli aggiornamenti e alla risoluzione dei problemi da remoto

L’implementazione di SOTI MobiControl ha permesso a Iper La grande i di risparmiare in media cinque minuti a dispositivo per tutti gli aggiornamenti. Considerando le centinaia di device in uso, ciò consente all’organizzazione di evitare diverse ore di inattività ogni mese. L’approccio centralizzato permette una rapida implementazione e risoluzione dei guasti.

SOTI MobiControl fornisce a Iper La grande i anche un software avanzato di troubleshooting da remoto e una visibilità completa dei dispositivi mobile, garantendo un servizio di assistenza immediata. Con l’integrazione della registrazione dei ticket e gestione degli incidenti, le anomalie possono essere identificate, localizzate e risolte in modo efficiente e rapido. In questo modo, è possibile adottare anche un approccio alla gestione di tipo proattivo, in quanto i dispositivi possono essere monitorati per eventuali criticità analoghe e aggiornati prima del loro verificarsi, migliorando l’esperienza dei dipendenti e, da ultimo, dei clienti dell’azienda.

SOTI supporta un’ampia gamma di dispositivi sulla rete di Iper La grande i. Tra questi sono inclusi i dispositivi Honeywell CT60, Zebra TC21 e UROVO DT50. Con SOTI MobiControl e grazie al servizio di supporto e di gestione dei dispositivi da remoto di SOTI, Iper La grande i può adottare e distribuire in modo semplice e rapido aggiornamenti di applicazioni nuove e già esistenti, così come aggiornare i dispositivi in pochi minuti.

Dichiarazioni

“La possibilità di gestire e aggiornare proattivamente i dispositivi da remoto ha permesso a Iper La grande i di ridurre i tempi di fermo e aumentare la produttività. Siamo orgogliosi di aiutare questa organizzazione nella sua espansione e crescita, supportandola nel raggiungimento degli obiettivi di business e offrendo al contempo una soluzione sicura e controllata per i suoi dispositivi mobili più importanti. Vogliamo continuare a essere un partner strategico per imprese italiane leader come Iper la Grande i, accompagnandole nell’espansione delle loro operazioni, nel momento in cui cambiano le esigenze rispetto ai loro dispositivi e lungo tutto il percorso di digitalizzazione “, ha affermato David Parras, Senior Regional Director, Sud Europa di SOTI.