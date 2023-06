Sono 20 le figure ricercate da Gruppo Key Partner per l’area Technology & Innovation e Management Consulting da inserire nelle sedi di Roma, Milano e Termoli.

Il Gruppo Key Partner, realtà italiana e indipendente a capitale privato specializzata nella Digital Transformation, management consulting e nella fornitura di prodotti proprietari in ambito ICT, è alla ricerca di 20 professionisti da inserire in azienda nei prossimi mesi, in linea con il piano di crescita che da anni sta portando avanti.

Le posizioni aperte si rivolgono a profili neolaureati STEM, a professionisti junior con 1-3 anni di esperienza e a figure senior che verranno inserite all’interno delle aziende del Gruppo in base agli specifici ambiti di competenza. Delle 20 posizioni aperte, 15 sono a tempo indeterminato, mentre 5 sono stage finalizzati all’assunzione (3 mesi di stage con una retribuzione mensile di 1.000 euro netti). 10 risorse saranno dislocate nella sede romana di Gruppo Key Partner, 5 in quella di Milano e 5 nel nuovissimo Hyperautomation Hub di Termoli (Molise). La tipologia di lavoro è in formula ibrida (almeno 5 volte al mese in presenza) con possibilità di full remote per dovute eccezioni.

Le figure ricercate da Gruppo Key Partner

Nello specifico, Gruppo Key Partner ricerca le seguenti figure:

10 Full Stack Developer con esperienza di 1-2 anni. La figura è in grado realizzare un’applicazione – partendo dalla gestione del dato (sql e no-sql), alla realizzazione del back-end fino allo sviluppo del front-end – utilizzando le più attuali tecnologie (Javascript, AngularJS, Node.JS);

2 Sistemisti TIBCO con 2-3 anni di esperienza. Il ruolo di Tibco Operations Specialist comporta la responsabilità della gestione ed ottimizzazione di soluzioni basate su tecnologia TIBCO. La figura è l'elemento chiave per la corretta esercibilità di un progetto, seguendolo in tutte le fasi del suo ciclo di vita e garantendone il funzionamento secondo gli specifici Service Level Agreement;

2 Project Manager Tech con almeno 4-5 anni di esperienza. Oltre ad aver spiccate doti organizzative nella gestione di progetti in tutte le sue fasi, deve aver maturato esperienza con metodologie di Project Management Waterfall e Scrum;

1 Project Manager con almeno 5 anni di esperienza. La figura ricercata dal Gruppo Key Partner ha maturato esperienza nella pianificazione, monitoraggio dei KPI di progetto e allocazione delle risorse ed è in grado di coprire tutti gli aspetti relativi alla gestione di progetti, dalla definizione del piano di progetto alle valutazioni economiche in fasi di stima, dall'analisi dei rischi alla gestione delle comunicazioni con gli stakeholders. È inoltre abile nel gestire la relazione con il cliente, a tutti i livelli dell'organizzazione e partecipando a diversi tavoli di lavoro progettuali;

2 figure per stage in System Integration. Affiancati dei professionisti del Gruppo Key Partner, i giovani talenti laureati o laureandi, avranno la possibilità di apprende conoscenze basate sulla tecnologia TIBCO;

3 figure per stage in Business Analyst. Affiancati dei professionisti del Gruppo Key Partner, i giovani talenti laureati o laureandi (massimo 3 esami rimanenti prima della discussione della tesi) avranno la possibilità di acquisire le competenze nel settore del Management Consulting, apprendendo nozioni sulle principali tecniche di mappatura dei processi e sulle metodologie di reengineering dei processi.

Una grande opportunità di crescita

Entrare nel Gruppo Key Partner significa intraprendere un percorso professionale in una realtà in costante evoluzione e in forte crescita, che sta sviluppando forti partnership in ambito istituzionale con la Pubblica Amministrazione e gli Atenei italiani ed è in grado di mettere i professionisti nelle migliori condizioni per esprimere il proprio talento e crescere professionalmente, anche grazie al continuo percorso di training on the job che offre l’azienda.

Sono oltre 250 i professionisti che attualmente lavorano per le aziende del Gruppo (Key Partner, Key Value e User Group), con un’età media di 31 anni e con il 90% di questi che possiede almeno una certificazione per l’utilizzo di una o più soluzioni professionali.

Per candidarsi, è possibile inviare una mail all’indirizzo: jobs@keypartner.com