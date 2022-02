In occasione del ritorno in presenza dell’MWC 2022 Ericsson anticipa prodotti e soluzioni che saranno presto lanciati sul mercato della telefonia mobile.

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 si terrà, a Barcellona, il Mobile World Congress (MWC) 2022, l’importante fiera della telefonia mobile, e Ericsson sarà presente con un padiglione che consentirà ai visitatori di vivere esperienze immersive all’insegna della tecnologia.

Proprio in occasione dell’MWC 2022 Ericsson presenterà prodotti e soluzioni che saranno presto lanciati sul mercato.

Matthew Smith, Head of Live Marketing di Ericsson, ha rilasciato alcune anticipazioni su cosa i visitatori della MWC 2022 troveranno nel padiglione Ericsson, soffermandosi su quello che sarà il futuro degli eventi post Covid: “Sarà un’esperienza immersiva, in cui la tecnologia giocherà un ruolo fondamentale nell’abbattimento delle barriere imposte dalla pandemia”.

Guardando verso il 2030, Ericsson si immagina un futuro fatto di connettività illimitata ed esperienze immersive. Gli eventi saranno ibridi e il pubblico vivrà esperienze in cui rapporti umani e tecnologia si fondono diventando una cosa sola.

Ericsson Silicon

Il CTO di Ericsson, Erik Ekuddeng, ha comunicato alcuni aggiornamenti di tipo tecnologico e commerciale, soffermandosi sui risultati raggiunti dalla tecnologia 5G e afferma: “Si prevede che il 5G diventi, entro il 2027, la tecnologia mobile predominante, con un incremento di applicazioni del 47%. Nel 2021 la nostra società ha registrato 660 milioni di abbonamenti 5G mobile provenienti dal settore scolastico, sanitario, manifatturiero, automotive, ecc. In base a questi dati prevediamo di raggiungere, entro il 2027, 4,4 miliardi di abbonamenti”.

L’azienda non punta solo all’innovazione, ma anche alla sostenibilità e intende introdurre nel mercato nuovi prodotti alimentati dagli Ericsson Silicon di nuova generazione, che riducono il carbon footprint, e offrono funzionalità multi-banda e a banda larga a minor consumo energetico.

Quindi, la strategia di Ericsson per il futuro, sarà improntata su un portfolio che doni ai clienti prodotti performanti e sostenibili.

Per Narvinger, Head of Product Area Networks, Business Area Networks Ericsson, afferma: “Continuiamo ad evolvere il nostro portfolio RAN con più soluzioni adatte a 5G intelligenti, sottili e sostenibili. Le nostre ultime innovazioni ottimizzeranno ulteriormente i siti 5G, sia per implementazioni RAN appositamente costruite che per il cloud”.

Ericsson Edge Exposure Server

Una delle novità introdotte riguarda l’Ericsson Edge Exposure Server, un prodotto in cui l’azienda crede tanto per i seguenti motivi:

rende le funzionalità di rete facilmente disponibili a favore dell’innovazione;

è una funzione con API arricchite, specifico per applicazioni edge;

i casi d’uso a bassa latenza richiedono rapidità nelle risposte API;

consente una comunicazione sicura tra applicazione e dispositivi;

supporta nuovi modelli di business.

IoT Accelerator Connect: per rendere la connettività IoT più semplice

Ericsson IoT Accelerator offre una piattaforma IoT mobile affidabile e sicura che consente ai provider di servizi di comunicazione e alle aziende di tutto il mondo di scalare il proprio IoT su decine di milioni di dispositivi.

Con un solo click l’IoT Accelerator Connect fornisce alle aziende un accesso plug-and-play all’IoT mobile.

A causa delle sue complessità, l’IoT rappresenta una sfida per le imprese e l’IoT Accelerator Connect di Ericsson vuole essere uno strumento utile per superare tale sfida.