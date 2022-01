Con “Connect To Learn” Ericsson si impegna a sostenere un milione di bambini e giovani entro il 2025 fornendo l’accesso all’apprendimento digitale.

Ericsson ha annunciato un nuovo importante commitment per consentire a un milione di bambini e giovani entro il 2025 l’accesso all’apprendimento digitale, a strumenti, contenuti e programmi di sviluppo.

Questa iniziativa fa parte del ‘World Economic Forum-aligned EDISON Alliance 1 Billion Lives Challenge’, un movimento globale formato da quarantacinque aziende leader del settore pubblico e privato. I membri, tra cui Ericsson, si impegnano a dare la priorità all’inclusione digitale come strumento fondamentale per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite in modo che ogni persona possa partecipare pienamente all’economia e alla società digitali.

La ‘1 Billion Lives Challenge’ promuove e valorizza l’impegno in termini di inclusione digitale di accesso all’apprendimento digitale da parte di governi, aziende e altre organizzazioni a livello globale.

Il nuovo commitment di Ericsson è stato presentato dal Presidente e CEO dell’azienda, Börje Ekholm, in un discorso virtuale al Global Forum for Children and Youth. Börje Ekholm ha spiegato le sfide affrontate da Ericsson per realizzare la sua mission: creare un mondo in cui la connettività illimitata migliora la vita, ridefinisce il business e apre la strada a un futuro sostenibile, un mondo in cui connettività illimitata significa possibilità illimitate.

Creare opportunità di lavoro basate sull’inclusione e sull’accesso all’apprendimento digitale

L’obiettivo sarà perseguito attraverso l’iniziativa Connect To Learn di Ericsson, che ha avuto un impatto positivo su oltre 200.000 bambini e giovani in più di 25 paesi in tutto il mondo dalla sua fondazione nel 2010.

L’iniziativa consente l’accesso all’apprendimento digitale e a un’istruzione di qualità per le comunità svantaggiate e non connesse e istituisce una piattaforma digitale inclusiva con l’obiettivo di responsabilizzare la prossima generazione con competenze digitali, essenziali per il loro sviluppo socioeconomico. Mira inoltre a migliorare la parità di genere conferendo potere a donne e ragazze attraverso l’ICT.

Il Presidente e CEO di Ericsson, Börje Ekholm, afferma: “Al centro del purpose di Ericsson c’è la convinzione che la connettività crei delle opportunità per tutte le persone. Riteniamo che sia una responsabilità dei governi e delle imprese lavorare insieme per costruire un futuro più equo per bambini e giovani: la connessione digitale è un fattore fondamentale in questo senso, garantendo che ogni giovane abbia accesso a una connessione Internet di qualità e all’apprendimento digitale. Ecco perché ci impegniamo a ridurre il digital divide e creare una società più equa”, aggiunge infine Börje Ekholm. ”Questa è l’ultima pietra miliare per il programma Connect To Learn di Ericsson, che lavora da oltre 10 anni per promuovere l’inclusione digitale. Tuttavia, c’è ancora molto da fare. Chiediamo a partner, clienti, governi e ONG di unirsi a noi per impegnare le risorse necessarie per fare la differenza reale e duratura”.

Una partnership a lungo termine con EDISON Alliance

L’impegno di Ericsson nell’EDISON Alliance 1 Billion lives challenge del World Economic Forum si aggiunge alla sua partnership con l’UNICEF, a sostegno della Giga Initiative. La Giga Initiative è un partner dell’alleanza EDISON e mira a connettere ogni scuola a Internet entro il 2030 e ogni giovane a informazioni, opportunità e scelte contribuendo ulteriormente ad offrire loro un accesso all’apprendimento digitale.