L’applicazione, totalmente gratuita e prima del suo genere in Calabria, consente di ricevere in tempo reale le ultime notizie e comunicazioni formative provenienti dall’Ordine, consultare il calendario delle udienze in programma ed accedere a un patrimonio legislativo e giurisprudenziale sempre aggiornato.

L’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, ha presentato l’innovativa app per poter dialogare con i propri iscritti all’Albo. Si tratta di una soluzione unica nel suo genere in Calabria che offre un canale di comunicazione diretto ed in real-time tra l’ODA di Vibo Valentia e i suoi iscritti. L’obiettivo è di consentire loro di rimanere costantemente aggiornati sugli ultimi sviluppi normativi e di ricevere tempestivamente – anche grazie ad un sistema di “notifiche push” – notizie e comunicazioni formative provenienti dall’Ordine. Inoltre, la sezione “Calendario Udienze” mette a disposizione una pratica vista mensile di tutte le udienze penali in programma e dei relativi rinvii.

Oltre ad offrire aggiornamenti normativi e informazioni di servizio, l’applicazione integra anche un ricco repertorio di risorse autorevoli e strumenti pratici sviluppati da Lefebvre Giuffrè. Tra questi, il tool “Contributo Unificato”, che consente di calcolare in modo semplice l’importo da versare in base alla tipologia di procedimento e al valore della causa, e lo strumento “Diritti di Copia”, pensato per determinare con precisione il costo dei diritti necessari all’estrazione delle copie.

Tra i materiali messi a disposizione degli iscritti all’Ordine, Lefebvre Giuffrè offre la possibilità di consultare i contenuti dei suoi codici di diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale e diritto amministrativo. Inoltre, grazie alla sincronizzazione con la prestigiosa banca dati DeJure, l’app garantisce aggiornamenti tempestivi in linea con le pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale. Attraverso l’app è consultabile anche AVVOCATI.IT, la versione mobile del portale di aggiornamento di Lefebvre Giuffrè dedicato agli avvocati. Da questa sezione sono accessibili le news quotidiane sul mondo giuridico e la professione forense.

“La nuova applicazione scelta dall’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia agevolerà concretamente il lavoro quotidiano dei nostri colleghi avvocati. Si tratta di uno strumento moderno ed efficiente, che segna un importante passo avanti nel processo di digitalizzazione e innovazione al servizio della professione forense. Con questa iniziativa, il nostro Ordine si conferma all’avanguardia, essendo il primo nel distretto della Corte d’Appello di Catanzaro ad adottare una soluzione di questo tipo, a beneficio della categoria. Un ringraziamento sincero va a tutti i Consiglieri che hanno sostenuto e creduto fin dall’inizio in questo progetto, e alla Giuffrè, partner tecnico di grande competenza e affidabilità, che ha contribuito in modo determinante alla sua realizzazione. Questo traguardo è il risultato di un lavoro di squadra e di una visione comune orientata al miglioramento continuo degli strumenti a disposizione degli avvocati. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di offrire sempre servizi più adeguati, innovativi e vicini alle reali esigenze della professione.” ha dichiarato Francesco De Luca, Presidente Ordine degli Avvocati Vibo Valentia.

L’applicazione è stata presentata presso la Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati all’interno del Palazzo di Giustizia. Durante l’incontro sono intervenuti Francesco De Luca (Presidente Ordine degli Avvocati Vibo Valentia), Antonio Delfino (Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali Lefebvre Giuffrè), Francesco Massara (Segretario Ordine degli Avvocati Vibo Valentia) e Luca Palladini (Sales Strategy Lefebvre Giuffrè).

Per tutti i professionisti presenti la partecipazione all’evento ha consentito l’attribuzione di 2 crediti formativi.