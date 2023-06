Stolt-Nielsen adotta la soluzione di sicurezza Orange SASE, n collaborazione con Netskope, per ottimizzare la connettività globale e la sicurezza per la forza lavoro ibrida

Stolt-Nielsen, multinazionale specializzata nel trasporto e stoccaggio di liquidi sfusi e nell’acquacoltura sostenibile a terra, ha scelto Orange Business come fornitore di una soluzione SASE (Secure Access Service Edge) che combina la connettività SD-WAN con Security Service Edge (SSE) per supportare in modo sicuro la forza lavoro ibrida globale dell’azienda e guidare la crescita aziendale.

Stolt-Nielsen ha un portafoglio di attività diversificato, tra cui la più grande flotta al mondo di navi adibite al trasporto di prodotti chimici, terminali per lo stoccaggio e la movimentazione sicura di liquidi sfusi e servizi logistici e di trasporto per le spedizioni porta a porta di prodotti chimici liquidi sfusi. È tra le aziende pioniere nell’adozione della tecnologia nel suo settore.

Stolt-Nielsen è stata infatti una delle prime organizzazioni ad adottare SD-WAN e ora si sta muovendo verso la prossima generazione di soluzioni avanzate. L’esigenza è nata dalla volontà di sostituire un insieme di Internet provider e le soluzioni di rete eterogenee con un unico servizio integrato per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza per i suoi 2.500 utenti ibridi a livello globale.

Adozione graduale di una architettura SASE per Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen era alla ricerca di un partner affidabile che potesse aiutare l’azienda a migrare dalla sua precedente infrastruttura e sviluppare una strategia SASE graduale. Orange è stato scelto come integratore per le sue capacità di rete globale, la sua competenza in materia di sicurezza e l’ampio portafoglio di servizi.

L’offerta Orange SASE Advanced, erogata in modalità completamente gestita, creata per Stolt-Nielsen in collaborazione con Netskope, offre una connettività globale avanzata e una sicurezza Internet costante all’interno e all’esterno della rete. L’infrastruttura SSE di Netskope, situata in oltre 70 aree geografiche a livello globale e interconnessa alla rete Orange, garantisce che la sicurezza dei dati possa essere gestita centralmente senza influire sulla produttività aziendale.

“Come parte della nostra trasformazione avevamo necessità di definire un’infrastruttura digitale sicura, centralizzata e a prova di futuro per supportare la crescita e l’innovazione del nostro business. Abbiamo scelto Orange per la sua capacità di fornire una connettività globale affidabile e senza soluzione di continuità con i più elevati standard di sicurezza forniti tramite SASE”, ha spiegato Peter Koenders, CIO di Stolt-Nielsen.

“Stolt-Nielsen potrà avvalersi dei benefici offerti da Orange SASE Advanced con un’infrastruttura sicura e flessibile costruita sulla nostra piattaforma Evolution e protetta da Orange Cyberdefense” ha aggiunto Nemo Verbist, Senior Vice President, Europe, di Orange Business. “Questo approccio innovativo contribuirà a guidare i piani di trasformazione digitale sicuri dell’azienda, migliorando l’efficienza operativa e fornendo una spinta decisiva alla crescita del business digitale.”